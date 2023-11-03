Тимус: сторож вашего иммунитета

Ежедневно организм атакуют тысячи вирусов и бактерий. Если иммунитет не справляется с напором, человек часто и тяжело болеет, а простое ОРВИ протекает с серьезными осложнениями. Поэтому важно поддерживать защитные силы и стимулировать работу иммунной системы разными способами.

Основным органом, формирующим ваш иммунитет, является вилочковая железа или тимус. Врачи называют ее дирижером, отвечающим за защитные функции и продуцирование антител. Для стабильной работы она ежедневно требует микроэлементы, витамины и аминокислоты, поэтому правильное питание – один из способов ее оздоровления.

Как поддержать здоровье вилочковой железы

Основные функции тимуса

Вилочковая железа расположена в грудной клетке в области сердца, состоит из двух долей, по форме напоминает бабочку. Орган лимфопоэза имеет вес всего 25–35 г, но в его стенках происходит важнейший процесс: иммунные Т-клетки обучаются выявлять и атаковать опасные вирусы, бактерии и грибки.

Тимус является дирижером клеточного иммунитета. Это сложнейшая цепочка химических реакций, при которых в железе вырабатываются Т-лимфоциты. Это белые кровяные тельца, окружающие и уничтожающие возбудителей заболеваний. Они уменьшают воспаление, предотвращают появление гноя при заражении раны на коже.

Вилочковая железа вырабатывает иммунные клетки и контролирует защитные силы организма. С помощью множества гормонов и ферментов она регулирует количество лимфоцитов, при необходимости подает сигнал всей системе и повышает их количество до максимума. Это помогает быстро остановить распространение вируса гриппа, предотвратить обострение герпеса.

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Угнетают тимус и негативно сказываются на его функциях следующие факторы:

недостаток йода и кальция в рационе;

высокоуглеводное питание;

избыточный вес и висцелярный жир;

стрессовые ситуации;

заболевания надпочечников и пониженный уровень кортизола.

Признаками поражения тимуса являются частые простуды, хроническая усталость, сонливость. Нередко появляются доброкачественные опухоли и обостряются аутоиммунные болезни.

Как поддержать работу тимуса

Вилочковая железа растет до периода полового созревания, начинает угасать после 50 лет. Ее функции могут подавлять заболевания почек, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Чтобы укрепить иммунитет и поддержать тимус, врачи рекомендуют действовать в двух направлениях:

Принимать антиоксиданты с пищей, чтобы замедлить уменьшение железы с возрастом. Придерживаться правильного питания, обеспечивая тимус витаминами и микроэлементами для выработки клеток и гормонов.

При некоторых заболеваниях и стрессах в крови накапливаются токсины. Нарушается процесс кислородного дыхания тканей, что ускоряет старение вилочковой железы. Она уменьшается в размерах, вырабатывает меньше иммунных клеток. В качестве антиоксидантов выступают витамины А, Е, группы В, аскорбиновая кислота и микроэлементы селен, цинк, кальций.

Для восполнения запаса антиоксидантов вы можете принимать витамины. Не менее эффективным будет лечебное питание. Сделайте рацион разнообразным, включайте больше полезных продуктов:

свежих листовых овощей;

фруктов;

орехов;

морской рыбы;

цитрусовых;

субпродуктов, говядины и куриных яиц;

семена тыквы.

Витамин С получайте из отвара шиповника или облепихи: принимайте вместо кофе и крепкого чая. Попробуйте добавлять в салат пророщенные зерна пшеницы, кунжут и натуральный йогурт.

Бета-каротины для иммунитета

Не менее важны для работы тимуса витамин А или каротин. Он участвует в производстве гормонов и ферментов, необходимых железе. Его большое количество содержится в спирулине или сине-зеленых водорослях. При регулярном употреблении бета-каротин замедляет старение и уменьшение вилочковой железы, усиливает выработку интерферона при инфекциях.

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Спирулина – суперфуд для тимуса

Сине-зеленые водоросли содержат белки, йод, каротин, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Натуральный антиоксидант защищает от токсинов, насыщает полезными веществами, витаминами. Они необходимы для выработки Т-клеток и регенерации железы. Спирулину можно добавлять в пищу, смузи и салаты.

Тимус отвечает за работу иммунной системы человека, но также нуждается в поддержке и защите от токсинов. Ежедневное употребление витаминов, микроэлементов и бета-каротина улучшает работу железы, замедляет ее старение. Кроме полезных продуктов, добавляйте спирулину в еду, чтобы оставаться здоровым и энергичным в любое время года. опубликовано econet

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