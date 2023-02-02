Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!

Эстетическое тейпирование лица и шеи может стать физиологичной и безопасной альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты.
Гладкая и подтянутая кожа – это мечта любой женщины. Но рано или поздно любая женщина увидит в зеркале первые неприметные морщинки. Кожа постепенно потеряет эластичность, «поплывет» овал лица – и начнется поиск волшебного крема Азазелло, который повернет время вспять. Неудивительно, что голливудские дивы были готовы продать душу за секрет вечной молодости.
К счастью, Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд не пришлось закладывать свою бессмертную душу – их спас обычный клей. Актрисы подтягивали кожу, наклеивая киперные ленты из шелка. В результате, получался идеальный овал лица и гладкая кожа, а сами ленты были надежно спрятаны под париками. И даже сейчас в просвещенный век ботокса и пластической хирургии, этот простой способ не потерял своей актуальности.
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Спустя столетие на смену простой ткани и клею пришли тейпы – ленты из натурального хлопка на гипоаллергенной клеящей основе. При температуре тела клей активируется, и пластырь надежно приклеивается к коже. По некоторым своим характеристикам тейп очень похож на человеческую кожу, поэтому при наложении он стимулирует обменные и восстановительные процессы.
С помощью методики тейпирования лица можно добиться следующих результатов:
За рубежом тейпирование в косметологии считается одним из самых быстроразвивающихся и многообещающих направлений. Ведь эффект от одной единственной процедуры впечатляет. Эту методику можно использовать для экстренного омоложения перед такими важными событиями как свадьба или годовщина. А добавив тейп в ежедневную рутину красоты, можно буквально повернуть процесс старения кожи вспять.
Суть метода состоит в том, что кожа по направлению массажных линий обклеивается тейпами различной ширины, силы и давления. В результате, безоперационным путем достигается эффект подтяжки лица.
Накладывать тейпы можно только на подготовленную кожу. Для этого ее тщательно очищают и увлажняют при необходимости. Затем по ходу биоактивных зон аккуратно наклеивают тейп.
Когда мышца, расположенная под кожей области лба, называемая “лобное брюшко” (лат. Venter frontalis) слабеет и теряет свою эластичность, на лбу появляются морщины. Две тонкие тейп-ленты нанесенные поперек морщин помогают разгладить их.
Эта аппликация поможет убрать морщинки в уголках глаз. При нанесении кинезиологического тейпа старайтесь сохранять лицо неподвижным.
Эта аппликация поможет избавиться от носогубной складки и морщин в уголках рта.
Тейп оставляют на коже на срок от 30 минут до 8 часов. Затем пластырь снимают – для этого достаточно хорошо смочить его водой.
Несмотря на впечатляющий эффект после первой же процедуры, тейпирование лица в косметологии требует комплексного подхода: методику рекомендуют совмещать с массажем, не забывая про регулярность тех и других процедур.
Этот метод хорошо известен за рубежом – процедуру с тейпами вам предложат в любом косметологическом кабинете. В России тейпирование лица, как метод, появилось не так давно – очень долго тейпами пользовались только спортсмены. Но сейчас все больше и больше косметологов проходят соответствующее обучение для того, чтобы использовать в работе революционный метод безоперационного омоложения кожи.
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Почему? Попробуем рассмотреть главные преимущества этого метода перед традиционными способами борьбы со старением кожи.
Таким образом, эстетическое тейпирование лица и шеи может стать физиологичной и безопасной альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты.
Что важно в таком деликатном вопросе, как тейпирование лица – конечно же выбрать подходящий и качественный тейп! Для этого не подойдут спортивные тейпы с жесткой адгезией, тейпы низкого или посредственного качества (например произведенные в Китае). Также грубый хлопок тейпа – это тоже серьезная проблема, которая отразится на состоянии вашей кожи при тейпироании. На лицо следует накладывать только лучшие тейпы! И, к тому же, они должны быть удобной ширины, для того, чтобы упростить процедуру наложения тейпа на лицо.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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