Тестостерон: симптомы дефицита главного мужского гормона

Тестостерон входит в группу андрогенов – стероидных гормонов, вырабатывающихся у мужчин и женщин, и отвечающих за процесс накопления вторичных мужских половых признаков. Тестостерон считается главным андрогеном, который регулирует половую активность, иммунную систему, обеспечивает приток энергии, здоровье костей и усиленный рост мышц. С возрастом, уровень гормона естественным образом снижается, и организм начинает испытывать его недостаток.
Количество тестостерона варьируется индивидуально и зависит от многих факторов, но в мужском организме его вырабатывается гораздо больше, чем у женщин. Для мужчин норма составляет от 300 до 1000 нг/дл, а для женщин – 15-70 нг/дл. Андрогеновые рецепторы к этому гормону расположены во всех клетках и тканях мужских организмов. Поэтому тестостерон оказывает сильное влияние на все процессы, происходящие в мужских телах, функции их органов и систем, сохранение здоровья и молодости.
В детском возрасте уровень этого гормона примерно одинаковый и у мальчиков, и у девочек. Но с наступлением пубертатного периода надпочечники и яички начинают усиленно синтезировать тестостерон в телах юношей, превращая их во взрослых мужчин, со всеми их отличительными признаками.
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Примерно с 30 лет, уровень тестостерона в мужском организме постепенно снижается на 1-2% за год. Это необратимый процесс, и его скорость зависит от активности гормонов в юношеском возрасте. Чем выше был уровень тестостерона в 20 лет, тем медленнее организм ощутит его нехватку в пожилом, со всеми сопутствующими проблемами.
Дефицит гормона наносит мужскому организму ощутимый вред, но проявляться он может по-разному. Мужчины проходят медицинские обследования у различных специалистов, принимают курсы лечения, но проблемы не исчезают, потому что имеют одну причину – нехватку тестостерона.
Если подобные проявления сопровождаются снижением показателей тестостерона до 15 нмоль/л, то мужчине следует обратиться к эндокринологу, который проведет обследование и назначит адекватное лечение.
Существует еще более простой способ определить нормальный уровень тестостерона.
Положительный ответ должен быть не менее, чем по четырем пунктам. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
Понятное дело, что если силы уже не те, выносливости меньше - нужно провериться. Я ощутимо быстрее стал уставать к 40 годам, сейчас для профилактики мэнс формулу больше чем поливитамины себе беру - помогает в тонусе оставаться. Там и для здоровой выработки тестостерона все есть, и для высокого жизненного тонуса тоже - женьшень, пажитникОтветить
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