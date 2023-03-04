ТЕСТ на наличие заболеваний глаз. Проверьте себя!

Простой тест, который поможет определить есть ли у вас офтальмологические заболевания.

Если вас очень беспокоят глаза, предлагаю вам пройти диагностический тест, разработанный для того, чтобы вы могли сориентироваться в отношении наличия или отсутствия у вас некоторых офтальмологических заболеваний.

Тест на наличие офтальмологических заболеваний

Тест Амслера на выявление проблем с сетчаткой

Тест на наличие офтальмологических заболеваний

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы.

1. При чтении, просмотре телепередач или работе за экраном компьютера мои глаза быстро устают, краснеют и слезятся.

2. Бывает, что у меня двоится в глазах, особенно во время зрительной нагрузки, я быстро устаю от зрительной нагрузки, и у меня появляется головная боль.

3. У меня бывают такие эпизоды, когда зрительное поле затуманивается.

4. Вокруг источников света я стал замечать появление радужных кругов.

5. Поле зрения с носовой стороны у меня уменьшилось – я стал видеть как бы в узком коридоре.

6. Недавно я ощутил резкую боль в глазу, которая отдавала в висок и лоб, при этом зрение резко ухудшилось.

7. У меня появилось ощущение, что перед глазами кусочки пленки, пятна, участки запотевшего стекла.

8. Я начинаю видеть хуже, если выхожу на солнце, в помещении зрение улучшается.

9. У меня появилось ощущение завесы в глазу с одной стороны, молний или летящих цветных шаров в одном глазу.

Первый и второй вопросы теста касаются зрительного утомления. Если вы положительно ответили на первые два вопроса, то, скорее всего, ваши проблемы связаны со зрительным переутомлением. Возможно, у вас близорукость или дальнозоркость, и при этом выполняется неправильная коррекция зрения очками. Также у людей после сорока лет возникает необходимость надевать плюсовые очки для чтения. Если этого не делать, то возникающее в связи с этим состояние может вызывать и головные боли, и покраснения в глазах.

По поводу второго вопроса обратите, пожалуйста, внимание, если двоится в глазах не все время, а периодически. И если во время зрительной нагрузки вы чрезвычайно быстро устаете, и у вас часто в это время возникают головные боли, такое состояние может говорить и об астигматизме.

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Если вы положительно ответили на третий – шестой вопросы , это может указывать на глаукому. Затуманивание поля зрения, появление радужных кругов вокруг источников света, сужение поля зрения до узкого коридора, – все эти признаки могут вызвать подозрение в отношении глаукомы. Особенно хотелось бы обратить ваше внимание на шестой вопрос. Резкая боль в глазу с иррадиацией в висок и лоб, резкое ухудшение зрения могут сигнализировать об остром приступе глаукомы. Кстати, такие моменты у людей бывают кратковременными, и за жизнь случается несколько приступов. Некоторые люди после этих эпизодов не обращаются к врачу, и делают это только при сильном приступе, который длится 2–3 дня. Подобная ситуация часто связана с наличием закрытоугольной глаукомы. Если в этом случае не вмешаться немедленно – зрение можно потерять очень быстро. При указанных симптомах необходимо срочно идти к врачу! В Москве, да и в других городах России офтальмологическая помощь круглосуточная.

Кстати, интересный момент. Кто-то может идентифицировать свое состояние как «уменьшение поля зрения», а кто-то вообще не может понять, что это такое. Обычно это выглядит так: вам просто становится трудно перейти дорогу, вы чувствуете, что вам надо повернуться всем телом, чтобы посмотреть, есть ли машина справа или слева. То есть недостаточно смотреть просто глазами. Нужно поворачиваться всем туловищем. Такие детали могут также навести вас на мысль, что, возможно, у вас развивается глаукома. Но вы должны знать, что если появились такие проявления, значит, глаукома уже развитая. Помочь в этом случае гораздо труднее. Советую после сорока лет ежегодно проходить осмотр у офтальмолога.

Седьмой вопрос теста о том, что появляется ощущение пятен перед глазами. Зрение ухудшается не полностью, а фрагментарно, на маленьких участках глаза. В этом случае можно заподозрить наличие катаракты, хотя пятна могут быть признаком и других заболеваний.

Восьмой вопрос теста очень интересный. Казалось бы, человек вышел на естественное освещение, на солнышко, и должен видеть лучше, а на свету он начинает видеть хуже, чем в помещении. О чем это говорит? При ярком свете у нас зрачок сужается, а при катаракте мутнеет хрусталик. Эти помутнения чаще локализуются в центре. И когда зрачок сужается, поле зрения уменьшается, уменьшается обзор – и поэтому становится хуже видно именно на свету. В помещении зрачок становится шире, зрительное поле расширяется и становится лучше видно. При медикаментозном расширении зрачка, кстати, человек с катарактой, которая локализуется в центре, тоже начинает лучше видеть.

Девятый вопрос диагностического теста – очень важный, и это крайне серьезная симптоматика. Ощущение завесы на глазу с одной стороны, молний или летящих шаров в глазу может говорить о нарушениях в зоне сетчатки. Либо дистрофических, либо это уже говорит об отслойке сетчатки. Отслойка сетчатки – заболевание опасное и требует немедленного вмешательства. Дистрофические заболевания – это хронический процесс, который может течь по – разному, но чаще всего он протекает медленно. Здесь существуют методы консервативного и хирургического лечения, которые помогают поддерживать глаза в форме.

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Самая главная проблема со зрением – это его снижение. Поэтому если человек всегда видел хорошо, то можно просто закрыть один глаз, потом закрыть второй глаз и сравнить зрение правого и левого глаза. Если вы почувствуете разницу, это будет основанием для обращения к врачу. Если один глаз стал хуже видеть – более туманно или там нечеткие контуры, к врачу следует обратиться немедленно. Особенно опасно резкое ухудшение зрения. Если вы всегда видели хорошо и вдруг стали видеть плохо – например, одним глазом, – это опять же повод пойти к доктору.

Тест Амслера на выявление проблем с сетчаткой

Для выполнения этого теста вам потребуется листок бумаги, лучше в клеточку. Обведите ручкой все линии на листке как можно ровнее – у вас должен получиться квадрат из 20 клеточек, аккуратно разлинованный в виде сетки. В центре этой сеточки поставьте точку. Можете воспользоваться готовым изображением (см.рис.).

Рис. Тест Амслера

Если вы обычно носите очки, наденьте их.

Прикройте один глаз и пристально посмотрите на центральную точку с расстояния вытянутой руки. Затем, продолжая без отрыва смотреть на центральную точку, медленно приблизьте листок к лицу на расстояние 30–20 сантиметров от глаз.

Во время приближения взгляд от этой точки не отрывайте. Если вы заметите где-либо на листке изменения формы сетки – какие-то искривления, искажения, прерывистость линий, выпадение участков линий или затуманенность, отметьте эту зону прямо на листочке.

Повторите тест и обведите патологическую зону карандашом. По окончании тестирования вы можете показать результат своему врачу.

Такое тестирование в дальнейшем можно проводить регулярно, оценивая эффективность назначенного лечения. Начинать проверку следует с более зоркого глаза. Вторым проверяйте глаз, который видит хуже*.опубликовано econet

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