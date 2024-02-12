ТЕСТ на фибромиалгию

Вы постоянно чувствуете боль в разных частях тела? И даже после полноценного ночного сна ощущаете невероятную усталость? Есть вероятность, что у вас фибромиалгия (от лат. fibro — «волокно», myo — «мышца», algos — «боль») — мышечно-скелетная боль, носящая хронический характер. Заподозрить фибромиалгию у себя вы можете самостоятельно, однако установить этот диагноз может только врач — обычно ревматолог.

Синдром фибромиалгии может быть причиной распространенной всеобщей болезненности — «болит везде». Часто сочетается с пониженным настроением и повышенной утомляемостью и требует особого подхода при составлении программы лечения.

Фибромиалгия: Как провести самодиагностику

Умеренно сдавите 1-м и 2-м пальцами мышечный валик трапециевидной мышцы (ил. 1, 2).

Надавите сбоку от грудины на уровне 2-го ребра с каждой стороны (ил. 3, 4).

Надавите на жировую подушку на внутренней поверхности каждого колена (ил. 5, 6).

Наличие резкой болезненности во ВСЕХ этих точках может указывать на ВОЗМОЖНОЕ наличие фибромиалгии.

Заподозрить фибромиалгию у себя вы можете самостоятельно, однако установить этот диагноз может только врач — обычно ревматолог. К счастью, несмотря на довольно тягостные проявления этого состояния, у пациента не находят никаких признаков тяжелого воспалительного или дегенеративного поражения суставов или мышц. И поскольку основной мишенью для этой болезни являются мышцы, то именно ими и следует заниматься.

Не стоит думать, что банальная физкультура, бег или фитнес могут помочь решить такому пациенту все проблемы. Эти люди страдают реальными болями и не могут переносить большие физические нагрузки. Поэтому нагружать следует мышцы и суставы дозированно.опубликовано econet

Игорь Борщенко "Суставы без боли"

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