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ТЕСТ на фибромиалгию

Источник: econet.ru 12 февраля 2024 6568
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Вы постоянно чувствуете боль в разных частях тела? И даже после полноценного ночного сна ощущаете невероятную усталость? Есть вероятность, что у вас фибромиалгия (от лат. fibro — «волокно», myo — «мышца», algos — «боль») — мышечно-скелетная боль, носящая хронический характер. Заподозрить фибромиалгию у себя вы можете самостоятельно, однако установить этот диагноз может только врач — обычно ревматолог.

ТЕСТ на фибромиалгию

Синдром фибромиалгии может быть причиной распространенной всеобщей болезненности — «болит везде». Часто сочетается с пониженным настроением и повышенной утомляемостью и требует особого подхода при составлении программы лечения.

Фибромиалгия: Как провести самодиагностику

  • Умеренно сдавите 1-м и 2-м пальцами мышечный валик трапециевидной мышцы (ил. 1, 2).

ТЕСТ на фибромиалгию

ТЕСТ на фибромиалгию

  • Надавите сбоку от грудины на уровне 2-го ребра с каждой стороны (ил. 3, 4).

ТЕСТ на фибромиалгию

ТЕСТ на фибромиалгию

  • Надавите на жировую подушку на внутренней поверхности каждого колена (ил. 5, 6).

ТЕСТ на фибромиалгию

ТЕСТ на фибромиалгию

Наличие резкой болезненности во ВСЕХ этих точках может указывать на ВОЗМОЖНОЕ наличие фибромиалгии.

Заподозрить фибромиалгию у себя вы можете самостоятельно, однако установить этот диагноз может только врач — обычно ревматолог. К счастью, несмотря на довольно тягостные проявления этого состояния, у пациента не находят никаких признаков тяжелого воспалительного или дегенеративного поражения суставов или мышц. И поскольку основной мишенью для этой болезни являются мышцы, то именно ими и следует заниматься.

Не стоит думать, что банальная физкультура, бег или фитнес могут помочь решить такому пациенту все проблемы. Эти люди страдают реальными болями и не могут переносить большие физические нагрузки. Поэтому нагружать следует мышцы и суставы дозированно.опубликовано econet

Игорь Борщенко "Суставы без боли"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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