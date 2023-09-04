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Тест, который поможет определить здорова ли ваша печень

Источник: imbf.org 04 сентября 2023 6456
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Печень – самый терпеливый орган, но и она нуждается в отдыхе и бережном отношении. Аюрведа называет печень королевой эмоций и рекомендует начинать любое заболевание с очищения печени. Вот почему важно не пропустить тревожные симптомы, которые говорят, что ваша печень устала.

Тест, который поможет определить здорова ли ваша печень

Этот тест, который поможет определить состояние вашей печени. Ответьте на вопросы и в конце узнайте результат.

Признаки зашлакованности печени 

У вас бывают головные боли?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

У вас побаливает справа под ребрами?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Вы страдаете запорами?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Ваша кожа имеет желтоватый или землистый оттенок?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

У вас бывает обложенный язык?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Имеют ли белки ваших глаз желтоватый оттенок?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

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Тест, который поможет определить здорова ли ваша печень

У вас бывает тошнота, позывы к рвоте?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

У вас бывает отрыжка?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Испытываете ли вы тяжесть и вздутие живота?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

У вас бывает металлический привкус или чувство горечи во рту?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Испытываете ли вы усталость и апатию?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Бывают ли у вас приступы раздражительности?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Считают ли вас конфликтным человеком?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

Принимаете ли вы аллохол или другие желчегонные?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, почти никогда – 0 баллов.

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Тест, который поможет определить здорова ли ваша печень

Результаты

Теперь суммируйте полученные баллы и узнайте результат теста.

22–28 баллов

Ваша печень находится в критическом состоянии, и вы это чувствуете. Возможно, у вас уже есть диагноз какой-либо печеночной болезни. Срочно переходите на здоровое питание, лучше всего вегетарианское. Забудьте о вредных привычках! Попробуйте применить мягкий, щадящий способ очищения печени. Когда почувствуете улучшение, постепенно переходите к более глубоким способам очистки.

29-21 балл

Ваша печень уже частенько дает о себе знать, особенно после обильных застолий и других погрешностей. Пора браться за ум! Начните с самых простых способов очищения печени, и вы сразу почувствуете облегчение. Когда наберетесь опыта, проделайте более глубокую очистку. Перейдите на здоровое питание, откажитесь от продуктов, засоряющих печень (они даны ниже). Если вы выполните эти рекомендации, то сразу почувствуете улучшение здоровья и внешности!

8-14 баллов

Ваша печень находится в приличном состоянии. Для его поддержания используйте простые профилактические способы очищения печени (даны ниже). Также придерживайтесь здорового питания, ешьте продукты, способствующие очищению печени (тоже даны ниже). Тогда она будет оставаться здоровой долгие годы!

0–7 баллов

Браво, ваша печень заслуживает пятерки! Скорее всего, вы молоды и наделены прекрасным здоровьем. Но все равно возьмите на заметку разные способы очищения печени, потом они вам пригодятся. Возможно, вы немолоды, но тщательно следите за собой и ведете правильный образ жизни – продолжайте в том же духе и будьте примером для остальных! * опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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