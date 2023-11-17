Тест: достаточно ли вы спите?

Если человек постоянно недосыпает, организм адаптируется, старается беречь силы, снижая скорость многих процессов. Мозг работает не в полную силу, не раскрывает возможности памяти и интеллекта человека на полную мощь. Характерным признаком недостатка сна становится постоянное ощущение сонливости.

При состоянии хронического недосыпания слабость и неприятная сонливость может исчезать после употребления энергетических напитков с кофеином. Понять, сколько сна нам действительно необходимо для активности и работоспособности помогают простые тесты, разработанные специалистами.

Популярный тест на сонливость

От количества сна зависит качество жизни. При хроническом недосыпании обостряются болезни, развиваются скрытые воспаления и инфекции, ухудшается память и скорость реакции при выполнении работы. Появляется раздражительность и мышечная слабость, которая негативно отражается на многих сторонах жизни.

Недостаток сна не всегда сопровождается сонливостью: организм способен работать на полную мощность и подавлять сонливость. Чтобы предупредить выгорание, пройдите специальный тест, который укажет, сколько сна вам действительно необходимо для здоровья и активности.

Отвечайте «Да» или «Нет» на следующие утверждения:

Я могу проснуться вовремя только с будильником.

Мне сложно сразу вылезти из кровати после сигнала.

У меня часто плохое настроение в течение дня.

Я легко раздражаюсь по мелочам, конфликтую с коллегами и родными без повода.

Меня постоянно тянет на сладкое, хочется углеводистых продуктов, шоколада.

У меня пропала креативность и способность генерировать интересные идеи.

Меня клонит в сон после обеда или бокала пива с друзьями, легкого перекуса на работе.

Я часто засыпаю во время просмотра фильма, в кинотеатре или на совещании.

У меня появились темные круги под глазами, ухудшилось состояние кожи, появился лишний вес.

Без очередной чашки кофе мне сложно приступить к работе, сесть за руль или сосредоточиться на задании.

Оценивая результат, сосчитайте, сколько раз вы ответили положительно. Если количество ответов «Да» превысило 4 раза, необходимо больше отдыхать, создать хорошие условия для ночного сна. Важно понять причину недосыпания, убрать раздражители, наладить режим дня, чтобы вернуть себе активность и жизнерадостность.опубликовано econet

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