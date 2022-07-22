Темные круги под глазами: Почему появляются и что делать?

Темные круги под глазами обычно появляются, если вы устали, постоянно недосыпаете, имеете аллергию. Круги под глазами сами по себе не представляют опасности для здоровья, однако, они психологически негативно влияют на своего обладателя, ухудшая внешний вид и настроение. Как от них избавиться?

Темные круги под глазами – довольно частое явление. Они могут возникнуть, если человек утомлен, недосыпает, имеет аллергию. Круги под глазами сами по себе не представляют опасности для здоровья, однако, они психологически негативно влияют, ухудшая внешний вид и настроение. Можно ли минимизировать проявления темных кругов? Вот как можно это сделать.

Проблема темных кругов: причины и устранение

Тонкая кожа и цвет крови

Факторы темных кругов различны, однако все они основаны, в первую очередь, на разнице в толщине кожного покрова в области вокруг глаз (периорбитальной области). В среднем толщина кожи имеет 2-3 мм. Под глазами, ее толщина составляет всего лишь 0,5 мм.

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Тонкая кожа предполагает, что сосуды под ней сильнее заметны и придают разные оттенок коже. Кожа и ткани под внешним кожным слоем (подкожная клетчатка), пропускают через себя длины волн исключительно синего и фиолетового цвета. Вены кажутся нам голубыми, так как отражается лишь синий свет. Это первая причина появления кругов под глазами. С возрастом подобные проявления становятся более явными.

Гиперпигментация кожи

Следующий тип кругов обусловлен так называемой гиперпигментацией кожи указанной области (чаще всего наблюдается коричневый цвет). Указанное усиление пигмента кожи, наблюдается, если в коже под глазами продуцируется больше меланина.

К возможным причинам периорбитальной гиперпигментации можно отнести:

Действие солнечного излучения

Генетический фактор

Меланоцитоз

Некоторые виды дерматита

Отечность

Медикаменты

Биологическое старение

Гормональный фактор

Темные круги в области под глазами могут возникать по причине окисления крови, вытекающей из сосудов около глаз. Микроизлияние крови и окисление провоцирует возникновение темных кругов и отеков (так называемых «мешков») под глазами.

Указанное явление, в принципе, безопасно для здоровья, но может выступить определенной проблемой. Прекратить утечку крови реально, прибегнув к хирургическим и медицинским манипуляциям, но предпочтительнее начать с перемены образа жизни и рациона.

Мешки под глазами

Другое явление, когда темные круги более заметны – отеки в области под глазами. В молодом возрасте они могут быть спровоцированы аллергиями, различными заболеваниями и нежелательным накоплением жидкости в организме.

С возрастом выступают и прочие причины припухлости под глазами. Действие силы тяжести на ткани кожи, которая неуклонно теряет коллаген и эластичность, ведет к провисанию. Это касается и жира тканей под глазами.

Жировые отложения области вокруг глаз защищают эти важные органы. С годами жир уходит из мембраны, где он присутствует, в итоге жир как бы выпадает под глаза, провоцируя возникновение неэстетичных мешков.

Конкретный механизм жировых отложений под глазами до конца не исследован, однако специалисты подтверждают рост вероятности возникновения мешков под глазами с годами.

Дефицит сна также усугубляет отеки под глазами, в значительной мере по утрам.

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Как осветлить темные круги

Существует ряд способов, которые помогут вам уменьшить и мешки, и улучшить цвет кожных покровов под глазами.

Не тереть глаза

Как уже было сказано, кожа в области под глазами особенно тонкая. А с возрастом она становится менее эластичной из-за утраты коллагена. Кроме того, усиливается склонность к утечке крови. Ети причины усиливаются, если кожу тереть.

Избавиться от аллергии

Аллергические реакции провоцируют зуд, слезоотделение. Поэтому возникает нестерпимое желание потереть соответствующую область. А это усугубляет отеки.

Положение во время сна

Если вы привыкли спать на животе, сила тяжести вынуждает жидкость аккумулироваться в области под глазами. Давление же на кожу ведет к углублению морщин. Поэтому предпочтительнее спать в положении на спине, на одной подушке.

Деликатное снятие макияжа

Оставлять макияж на ночь – крайне вредно для чувствительной кожи и глаз. Рекомендуется применять мягкий продукт для демакияжа, чтобы избежать нежелательного трения области вокруг глаз: нанести средство, оставить на одну минуту, смыть.

Минимизировать употребление спиртных напитков

Спирт имеет свойство обезвоживать кожу. Это ухудшает ситуацию, если еще и тереть глаза. Если вы принимали спиртное, имеет смысл выпить на ночь стакан воды (это предохранит кожу от обезвоживания).

Защита глаз

Находясь на открытом воздухе, важно носить солнцезащитные очки. Они предохраняют от солнечного излучения глаза и область вокруг них. Имеет смысл выбирать очки с УФ-защитой 400 или с УФ-поглощением 99-100%.

Стекла очков должны быть большими.

Бросить курить

Такая пагубная привычка, как курение активирует утрату коллагена, усиливая мешки под глазами.

Минимизировать загрязнение атмосферы в помещении

Нежелательные примеси в воздухе (и на улице, и в помещении) действуют раздражающе на глаза. Так как львиную долю времени мы проводим в помещении, необходимо минимизировать загрязнение атмосферы дома и на работе.

Успокаивающие средства для глаз

Зона вокруг глаз позитивно реагирует на различные успокаивающие манипуляции, которые снижают проявления отечности. Вв вполне можете проводить процедуры в домашних условиях. Вот самые эффективные из них:

Мед - имеет противомикробный и противовоспалительный эффект. Достаточно нанести малое количество этого продукта под глаза перед отходом ко сну и позволить впитаться в продолжение ночи.

Огурец. Ломтики этого овоща, предельно насыщенного водой, снимают отеки, оказывая осветляющий кожу и противовоспалительный эффект. Достаточно положить толстые ломти охлажденного огурца на области глаз примерно на 10 мин. в конце утомительного дня.

Миндальное масло. Достаточно нанести самую малость продукта под глаза перед отходом ко сну. Утром смыть под проточной водой.

Авокадо. Насыщенные жирами и смягчающими соединениями плоды авокадо подойдут для маски вокруг глаз.

Уложить по кусочку спелого фрукта под глаза (можно приготовить маску из 1 ч. ложки авокадо и двух капель масла миндаля. Держать 15 мин.).

Листья мяты. Трава мяты имеет свойство охлаждать кожу и дарит комфортные ощущения. Кроме того, она тонизирует в конце дня. Достаточно измельчить листья растения и нанести полученную кашицу на круги вокруг глаз на 5-10 мин. Потом смыть под проточной водой.

Чайные пакетики. Заварив ароматный чай, следует просто отправить пакетики в холодильник и, охладив, уложить на область глаз на 10 минут. Это поможет уменьшить отеки.

Картофель или томаты. Можно слегка осветлить кожу картофельным соком (предварительно следует натереть указанный овощ и отжать сок) или томатом (свежим). Следует смочить ватный тампон в соке, отжать и подержать на кругах 10 мин., умыться.

Теперь вы видите, что круги под глазами – это не приговор.

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Если вы подвержены указанному явлению вследствие проблем со здоровьем или генетических факторов, воспользуйтесь практическими рекомендациями, данными выше. Если круги и отеки под глазами не исчезнут без следа, то, хотя бы, станут не такими заметными. И вы не будете расстраиваться из-за того, что ваш внешний вид оставляет желать лучшего.*опубликовано econet.ru.

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