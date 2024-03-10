Техника расслабления для снятия напряжения в шее

Мышцы и соединительные ткани связаны между собой, они охватывают всего человека и выполняют совместную работу. Поэтому, при любых нарушениях в их функционировании, можно применять упражнения, которые основаны на феномене их непрерывности.

Для выполнения используют напряжение головы, как отправное приложение усилий. Фасции – соединительно-тканные оболочки, охватывающие все мышцы, непрерывны, поэтому силу воздействия вы можете сосредоточить на любом участке позвоночника, от шеи до копчика. В этих упражнениях, также используется восстановление нормального состояния зажатых мышц, при помощи особых методов расслабления.

Расслабляем мышцы правильно

Например, чтобы расслабить заблокированные мышцы шеи, нужно ее согнуть и удерживать в нейтральном положении. При этом мышцы следует напрягать, но не давать им сокращаться, тогда, после расслабления, она легко разогнется. Это происходит, потому что в этом упражнении напряжение идет на мышцы-сгибатели, они устают, и больше не мешают разгибателям.

Как правильно выполнять упражнения

Их можете делать сидя или стоя. Здесь особенно важна правильная дозировка мышечного напряжения. Если приложить слишком большое воздействие, то можно получить мышечный спазм и сильную боль, а если будет слишком слабое напряжение, то эффекта расслабления не получится. При выполнении, попробуйте сконцентрировать внимание на отделе позвоночника, в который передаете энергию. Вы должны почувствовать небольшое натяжение, этого будет достаточно. А если пока ничего не можете почувствовать или не доверяете себе, то безопаснее начинать с меньших усилий.

1. Расслабляем позвоночник в состоянии разгибания

Ладонь правой руки разместите на тыльной части левой кисти, приподнимите локти так, чтобы тылом правой ладони создать упор под подбородком. Голову держите свободно. Надавливайте подбородком на руку, а она при этом, не дает голове сгибаться. Ощутите напряжение позвоночника. Ведите это ощущение до того отдела, который вам необходим, например, в грудной или поясничный.

Сконцентрируйте все свое внимание в этой зоне. Создайте там напряжение на 5-7 секунд, мысленно считая «раз и, два и…» Затем расслабьте мышцы и подождите несколько секунд. Почувствуйте, как расслабляются сгибатели, и вам стало легче разогнуться. Но сами не проверяйте это, просто представьте. Повторите выполнение 3-5 раз.

2. Расслабляем в состоянии сгибания

Сцепите ладони и расположите их сзади затылочной части. Приподнимите локти параллельно полу. Голову держите нейтрально. Теперь удерживайте голову от выполнения разгибания. Напрягайтесь 5-7 секунд, расслабляйтесь. Не проверяйте улучшение, выполните 3-5 раз.

3. Расслабляем при поворотах налево

Разверните правую ладонь на прямой угол и подоприте ее основанием подбородок и правую щеку. Локоть держите в горизонтальном положении. Старайтесь повернуть голову направо, одновременно препятствуя этому повороту, при помощи ладони. Создавайте напряжение в течение 5-7 секунд, 3 секунды на расслабление и повторите 3-5 раз.

4. Расслабляем при поворотах направо

Упражнение выполняется как 3, но задействуйте левую руку. Также постарайтесь удержать голову и шею от движения при напряженности 5-7 секунд, затем дайте отдохнуть 3 секунды и повтор 3-5 раз.

Для наклонов в правую и левую стороны, можно не делать отдельные упражнения, так как расслабления поворотов должно быть вполне достаточно. Но если все-таки ощущаете зажатость и ограничения в подвижности, то можете применять упражнения 3 и 4, только основание кисти уприте пониже, и немного захватив подбородок с одной стороны. Выполните напряжение в боковой наклон по предыдущей схеме. Затем дайте отдых и повторите.

Все эти упражнения очень эффективны для устранения мышечных напряжений, болезненных ощущений, дискомфортных состояний в разных отделах позвоночника. Вы ощутите значительное облегчение, но выполнение не снимет причину проблемы. Если вы почувствовали возвращение скованности и болей, то следует немедленно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование, чтобы не запускать процесс.опубликовано econet

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