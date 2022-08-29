Тахикардия: Что делать при учащенном сердцебиении

Синусовая тахикардия при правильном подходе и лечении может быть излечена. А чтобы ее не провоцировать, нужно снизить количество или исключить из употребления крепкий чай, кофе, алкоголь, острую пищу; не переедать; соблюдать правильный режим труда и отдыха.

Если при брадикардии сердечный ритм замедлен, то при тахикардии – наоборот, - учащен. Когда частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет больше 80-90 ударов в минуту, то это - тахикардия. Но тахикардия тахикардии рознь. Если в состоянии покоя частота сердечных сокращений превышает 120 уд./мин (в среднем 160 - 220 уд./мин), речь идет о заболевании. В особую группу риска попадают люди пожилого возраста.

Синусовая тахикардия: что это такое, первая помощь и травы для ее лечения

Синусовая тахикардия начинается постепенно

О чем говорит нарушение сердечного ритма

Первая помощь

Травы при комплексном лечении патологии тахикардии

Разновидностей тахикардии много, и каждая требует своего лечения. Тахикардия подразделяется на 2 типа: физиологическое расстройство и патологическую форму. Разберемся в сердечных сокращениях вместе с врачом-терапевтом, врачом народной медицины Владимиром Гуртовым.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Синусовая тахикардия начинается постепенно

Сердце, это такой орган, который работает постоянно. У него нет перерывов на отдых, как, например, у желудка. Но вот ритм его периодически может изменяться. И это испытывают абсолютно все люди, не зависимо от того, имеются у них заболевания сердца или нет.

Например, поднялся человек по лестнице или ускорил шаг, пробежался, и сердце у него стало биться учащенно. Поругался с кем-то, понервничал из-за чего-то, испугался, то есть, испытал какие-либо сильные отрицательные или даже положительные эмоции, и тоже сердечко забилось сильно.

Но во всех этих случаях буквально в течение нескольких минут тахикардия проходит, как только исчезает причина ее возникновения, потому что она вызвана физиологическими причинами и не является опасной.

Такую тахикардию называют синусовой, так как источником ритма сердца является синусовый узел, который в норме генерирует электрические импульсы, возбуждающие сердечную мышцу, но при его гиперактивности возникает учащение сокращений, что может сопровождаться вегетативными проявлениями: дрожью, потливостью, обильным мочевыделением.

Синусовая тахикардия является нормальной реакцией организма на стресс, а также появляется при злоупотреблении кофе, крепким чаем, энергетическими напитками, при курении, может быть следствием приема некоторых лекарственных препаратов.

Частота синусового ритма при синусовой тахикардии – не превышает 160 ударов в минуту в покое. Отличительная особенность синусовой тахикардии от других видов нарушения сердечного ритма - постепенное начало и окончание учащенного сердцебиения. Она может не ощущаться, но может сопровождаться сердцебиением и нехваткой воздуха, головокружением и колющей болью в области сердца. Тогда следует немедленно обращаться за квалифицированной медпомощью.

Об опасности синусовая тахикардия заставляет задуматься в таких случаях:

сердцебиение - выраженное и частое, а сердечные боли появляются в спокойном состоянии и длительно не проходят;

в спокойном состоянии ощущается одышка и возникает ощущение нехватки воздуха;

слабость не позволяет нормально работать;

потери сознания;

появление раздражительности, беспокойства, тревоги и страха.

Также характерными симптомами при продолжительных приступах синусовой тахикардии являются бледность кожных покровов, легкая возбудимость, скудное мочеобразование, понижение артериального давления.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

О чем говорит нарушение сердечного ритма

Тахикардия очень часто бывает спутником какого-либо другого заболевания. Например, при шейном остеохондрозе защемление сосудов затрудняет течение крови. Возникают частые головные боли, слабость, нарушается сон, немеют (или покалывают) некоторые участки шеи или груди, усиливается выделение пота, появляется нервозность. Приступы могут возникать абсолютно внезапно и беспричинно, даже если человек не напрягался и не нервничал. При этом тахикардия усиливается при неудобном положении, когда на позвоночник оказывается нагрузка.

Синусовая тахикардия может свидетельствовать о серьезных заболеваниях сердца (сердечная недостаточность, пороки сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь); о повышенной функции щитовидной железы (гипертиреоз); о почечной или печеночной недостаточности (при которых в организме накапливаются продукты обмена веществ); о заболевании желудка и поджелудочной железы; об инфекционных заболеваниях, которые оказывают непосредственное токсическое влияние на сердце; о болезнях легких; о повышении температуры тела (даже повышение на 1˚С приводит к учащению сердечных сокращений на 8-10 ударов в минуту).

Тахикардия сопровождает любые состояния, связанные с кислородным голоданием (например, кратковременное пребывание в высокогорье). Таким образом, причины тахикардии могут быть совершенно разными. И ее лечение зависит от того, какое заболевание или состояние привело к возникновению тахикардии.

Тахикардия может осложняться застойными явлениями в системе кровообращения, что проявляется острой и хронической сердечной недостаточностью. Если тахикардия развивалась на фоне других сердечных заболеваний, они переходят в более сложное течение (стенокардия становится более тяжелой, возможен повторный инфаркт миокарда), или возникает патология в других внутренних органах (развитие отека легких, ухудшение кровоснабжение головного мозга).

Кроме синусовой тахикардии, есть более серьезные нарушения сердечного ритма. Частота сокращений 140-220 ударов в минуту и более может свидетельствовать о пароксизмальной тахикардии. Сам приступ (пароксизм) этой тахикардии начинается и заканчивается внезапно (в этом главное отличие от синусовой тахикардии). Нередко начало приступа ощущается как толчок в груди, возникает слабость и чувство страха, учащенное мочеиспускание.

Если биение пульса при тахикардии превышает 190-230 ударов в минуту, это уже аномальное сердцебиение, которое сильно изнашивает сердце, вызывает кислородное голодание всего организма и обморочную слабость.

Все случаи тахикардии требуют квалифицированной медицинской помощи.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Первая помощь

Обычно первая помощь состоит из простых действий: прежде всего, нужно расслабиться, если одежда стесняет грудную клетку, ее нужно снять, прилечь. Можно сделать 2–3 вдоха и выдоха, закрыть глаза и слегка надавить на них кончиками пальцев, умыться холодной водой или положить на шею холодный компресс. Также хорошо выпить 1 стакан холодной воды, а можно вызвать рвоту и сделать массаж живота. Если нужно - применить искусственную регуляцию дыхания: 5 сек вдох и 5 сек выдох.

Такие процедуры объясняются тем, что резкое снижение температуры тела с помощью холодной воды заставляет нервную систему оптимизировать физиологические процессы, которые позволяют организму адаптироваться к новым условиям, вследствие чего сердцебиение замедляется. А так как лицо находится близко к сердцу, его и охлаждают. Даже можно на несколько секунд (на 10-30 с) окунуть его в емкость с холодной водой или протереть лицо кубиком льда. За частоту сердечных ударов отвечает блуждающий нерв, и если на него воздействовать, сердцебиение нормализуется. Поэтому можно закрыть глаза, рот и ноздри (пальцами), глубоко вдохнуть, напрячь мышцы живота и держать пресс напряженным сколько сможете. Затем сделать выдох, по-прежнему держа закрытыми нос и рот, и продолжая напрягать живот.

Народные средства при тахикардии предполагают воздействие на ее причины. Так как провоцируют такое состояние стрессы, то следует применять различные фиточаи и травы, действие которых направлено на успокоение нервной системы. Вот некоторые рецепты.

Боярышник. Он особенно благотворно действует на сердце и его нужно употреблять до улучшения состояния. Залить 1 ст. л. цветков боярышника 200 мл кипятка и настаивать 30 мин. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 30 мин до еды.

Лимон и чеснок. Очистить и растереть 10 головок чеснока. Из 10 плодов лимона выдавить сок, залить 1 л меда и тщательно перемешать. Смесь настоять нескольких дней. Принимать по 3–4 ч. л. 1 раз в день. Полученная порция рассчитана на 2 месяца. Важно не пропускать дни приема.

Отвар адониса. В кипящую на медленном огне воду (200 мл) добавить 1 ч. л. адониса. Варить 3 мин на слабом огне, накрыть полотенцем и настоять в теплом месте 30 мин. Смесь процедить и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Синусовая тахикардия при правильном подходе и лечении может быть излечена. А чтобы ее не провоцировать, нужно снизить количество или исключить из употребления крепкий чай, кофе, алкоголь, острую пищу; не переедать; соблюдать правильный режим труда и отдыха.

Травы при комплексном лечении патологии тахикардии

При лечении патологической формы тахикардии помогают травяные сборы, которые укрепляют нервную систему.

Вот один из таких сборов: цветки ромашки лекарственной смешать в равной пропорции с корнем валерианы и измельченными плодами тмина и фенхеля. Залить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, настоять 1 час и процедить. Употреблять перед сном 20 дней подряд.

Ежедневный чай: взять по 1 ст. л. плодов шиповника и боярышника, по 1 ч. л. пустырника и зеленого чая, поместить смесь в термос и залить 0,5 л кипятка. Настоять 30 мин. Выпить за 2 приема на протяжении дня. Курс лечения – 20 дней. Сделать перерыв на 10 дней и повторить курс. Чай должен быть каждый день свежеприготовленный.

Настой мужских соцветий ивы козьей: 1 ст. л. соцветий залить стаканом кипятка, настоять 1 час, пить по 0,3 стакана 3 раза в день. Настойку? 10% принимают по 30-40 капель 3 раза в день до еды.

Настой травы горицвета (адонис весенний): вскипятить 1 стакан воды, всыпать 1 ч. л. травы и кипятить на медленном огне 3 мин (не более). Накрыть крышкой и настоять в теплом месте, процедить и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

При сердцебиении как успокоительное средство. Принимать миндальное масло по 6 -7 капель 3 раза в день, а иногда - по 1 ч. л. Можно также применять плоды миндаля по 3 штуке, но без косточек.

Приготовить сбор из травы хвоща полевого, травы горца птичьего и цвета боярышника в соотношении 2:3:5. Залить 1 ст. л. этой смеси 1 стакан кипятка, настоять ночь в термосы, процедить. Принимать по ¼ - 1/3 стакана 3-4 раза на день. опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet