Сжигаем жир по правилам: ТОП-5 упражнений, которые помогут избавиться от 5 проблемных зон

Скажите, где у вас накопился лишний жир, и мы расскажем какие у вас проблемы со здоровьем! Пять проблемных женских зон и пять упражнений, которые помогут с ними справиться.

Многие женщины сталкиваются с проблемой лишнего веса и ищут эффективные способы борьбы с ним.Но мало кто знает о том, что по локализации жировых отложений можно судить о состоянии здоровья.И если вы хотите похудеть, то важно понимать, почему на тех или иных участках вашего тела скапливается жир.

Проблемные зоны и борьба с лишним весом

Бока

Если по бокам образовались складки жира, значит нужно проверить щитовидную железу. Скоплению жира в этой области способствуют тиреоидные гормоны и для решения проблемы одного сбалансированного питания недостаточно. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жизненно важно исключить вероятность проникновения в организм тяжелых металлов. Содержатся они преимущественно в неочищенной воде, а также входят в состав зубной пасты. Но если эти металлы уже есть в организме, тогда от них нужно срочно избавляться.

Живот

Вероятно, вы не раз встречали людей худощавого телосложения, но с большим животом. Это означает, что человек уже давно находится в состоянии стресса, поскольку постоянное волнение и тревога провоцируют скопление жира именной в зоне живота. Поэтому перед тем, как принимать меры по борьбе с лишними килограммами, нужно наладить работу нервной системы. Возможно, потребуется не только прием успокоительных препаратов, но и консультация специалиста.

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Бедра

У многих людей на бедрах скапливаются лишние килограммы, выглядит это малопривлекательно и таким людям сложно выбрать подходящую одежду, не говоря уже о нижнем белье. Бедра увеличиваются в размере обычно из-за чрезмерного потребления сладкой и мучной продукции с высоким содержанием углеводов. По причине такого питания организм начинает интенсивно вырабатывать инсулин. Решить проблему можно путем полного исключения из рациона углеводов. Белый хлеб лучше заменить зерновыми хлебцами, а сладости – медом и фруктами.

Колени

Некоторые не придают особого значения утолщенным коленям и предпочитают прятать недостатки фигуры под брюками, хотя ощущают некий внутренний дискомфорт. Жир скапливается на этих участках в том случае, если человек употребляет много соленой или наоборот, сладкой пищи. При таком питании в области коленей повышается количество жидкости. Для решения проблемы нужно минимизировать потребление соленых и сладких продуктов, а также раз в неделю устраивать дни разгрузки.

Грудь

Состояние молочных желез напрямую зависит от гормонов и если в этой области скапливается жир, значит, в организме переизбыток эстрогена. Повышение уровня этого гормона может происходить по двум причинам:

при употреблении определенных продуктов, провоцирующих повышение эстрогена или посредством получения этого гормона из внешней среды;

при самостоятельной выработке организмом большого количества этого гормона.

В любом случае важна своевременная консультация профессионала, который сможет подобрать оптимальное лечение. Удивительно, но избыток эстрогена можно объяснить логически. Организм человека каждый день подвергается влиянию вредных соединений – пестицидов, гербицидов и гормонов роста, содержащихся в продуктах питания. Кроме того, люди практически ежедневно пользуются косметикой, чистящими средствами, пластиковой посудой и прочими вещами, содержащими обладающие свойствами эстрогена химические вещества.

Все это приводит к скоплению лишних килограммов и активной выработке гормона из жировых клеток.

Повысить количество эстрогена в организме могут и искусственные гормоны, применяемые при гормональной терапии, а особенно повышение его уровня провоцирует злоупотребление алкогольными напитками, прием определенных лекарственных препаратов, заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет, повышенное давление и хронический стресс.

И самое страшное в такой ситуации – жир может скапливаться не только снаружи, но и глубоко внутри. А это особенно негативно влияет на здоровье, поскольку внутренний жир нарушает обменные процессы, давит на органы, портит осанку и приводит к ухудшению общего состояния организма. В таком случае фигура округляется, увеличивается не только грудь, но и живот, бедра и другие части тела. Исправить ситуацию можно только посредством умеренных и длительных кардионагрузок.

Вернемся к внешнему жиру, который расположен между кожей и мышцами. Он появляется вследствие неправильного питания и отсутствия физических нагрузок. Наиболее эффективный способ избавиться от него – это употреблять меньше калорий и регулярно заниматься спортом. Но нужно учитывать, что организм не сможет сжигать больше 700 г жира ежедневно, поэтому требуются регулярные, но умеренные тренировки, а также сбалансированное питание (следует употреблять больше продуктов, содержащих витамины A и D).

Важно понимать, что нельзя изнурять себя постоянными тренировками и голоданием, поскольку в этом случае жировые клетки просто уменьшатся на некоторое время, но никуда не исчезнут. При желании похудеть нужно изменить образ жизни и мышления, иначе вес вскоре вернется на место.

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Как правильно худеть

Если вы не будете всегда заботиться о тебе, то ваша жизнь может превратиться в изнурительную игру, при которой зимой вы будете худеть, а летом поправляться за неделю сразу на несколько килограмм. Итак, чтобы запустить процесс похудения, необходимо:

заниматься гимнастикой. Многие люди предпочитают «заедать» стресс. Организм сам делает этот выбор, поскольку переваривание пищи и психологические переживания отнимают массу энергии, а когда мы переедаем, то успокаиваемся на подсознательном уровне. Кроме того, в состоянии стресса организм нуждается в большем количестве жира, поэтому людям хочется съесть жареную картошку или сочный стейк. Чтобы не переедать, важно стараться успокоиться и в этом помогут гимнастические упражнения. Хорошие результаты удается добиться посредством занятий йогой. Также вы можете заняться вязанием или вышивкой. Важно найти дело, которое поможет вам обрести душевное спокойствие;

научиться различать голод и аппетит. Лучший способ – это употреблять пищу только при сильном чувстве голода, но, разумеется, не стоит впадать в крайности и целенаправленно не есть на протяжении всего дня. Можно воспользоваться следующей схемой: позавтракать, через пару часов немного перекусить, затем основательно поесть в обед и напоследок поужинать. Если не удается усмирить аппетит, а до обеда или ужина ждать долго, можно выпить чашечку зеленого чая с медом, это наполнит желудок и немного убавит чувство голода;

изменить подход к питанию. Для похудения важно не просто ограничить прием жирной пищи, нужно осознавать ценность употребляемых продуктов. Этому вопросу важно уделить особое внимание, пока только подчеркнем, что не стоит обогащать рацион обезжиренными продуктами, поскольку в большинстве своем они содержат пустые углеводы, а это может ускорить набор веса;

стараться не навредить здоровью. Процесс похудения долгий и не простой, поэтому не стоит надеяться, что если отказаться от пищи на неделю, то удастся быстро привести себя в форму. Так вы только навредите здоровью. На самом деле человеческий организм за 7 дней в лучшем случае сможет избавиться от 700 г жира. И таких результатов сложно достичь без правильного подхода к питанию и физическим нагрузкам;

употреблять блюда, приготовленные на пару. Продукты, приготовленные на пару, очень полезны для организма. При таком питании удастся быстрее избавиться от жира и насытить организм необходимыми витаминами;

следить за тем, какие специи вы добавляете в пищу. Если вы любите мясо, обжаренное в панировочных сухарях, то вам стоит знать, что такие сухари во время готовки впитывают масло и только добавляют калорий мясу. Используйте вместо сухарей кунжут и перец. Не стоит покупать готовые приправы с усилителями вкуса и значительным содержанием соли;

внимательно читать информацию на упаковке тех или иных продуктов. Некоторые продукты, на упаковке которых написано «легкий» или «низкокалорийный» содержат пустые углеводы. Нужно научиться понимать разницу между «низкокалорийными» и «низкожировыми», а также «легкими» и «диетическими» продуктами;

научиться дыхательным упражнениям. Правильное дыхание помогает расслабиться и подавить чувство голода. Выполнять дыхательные упражнения не сложно, к примеру, один из эффективных вариантов – принять удобную позу, расслабиться, медленно вдохнуть, расправить плечи и втянуть живот, после чего не спеша выдохнуть, а потом повторить действия в обратном порядке – надуть живот и расслабить плечи. Еще одно хорошее упражнение – вдохнуть через нос воздух три раза до полного наполнения грудной клетки и не спеша, тремя короткими рывками выдохнуть через рот. Не отвлекайтесь во время упражнений и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Нужно учесть, что похудеть удастся, если выполнять комплекс упражнений и осознавать, как происходят обменные процессы в организме и как функционирует пищеварительная система. Также важно разобраться, что служит причиной набора веса. Такой подход поможет не просто похудеть, но и всегда удерживать вес в норме.

Упражнения для похудения

Прежде чем приступить к занятиям, необходимо понять, с каким именно жиром вы будете бороться. Если вы хотите убрать большой живот, тогда вам нужны умеренные, но долгие кардионагрузки. Если вы хотите иметь красивый пресс, тогда присмотритесь к комплексу упражнений для уменьшения жира и выведения из мышц излишков гликогена. Остановимся подробнее на последнем пункте и выясним, почему важно освобождать мышцы от гликогена.

Гликоген относится к сложным углеводам, состоящим из множества молекул глюкозы. Он отвечает за запасы энергии и когда его уровень снижается, тогда организм начинает вырабатывать ферменты, способствующие расщеплению гликогена, содержащегося в мышцах, до глюкозы. Так удается получить дополнительный источник энергии. При поступлении в организм любого углевода, при переваривании он превращается в сахар и глюкозу, которые проникают в кровь. Глюкозу организм использует в качестве топлива и создания энергетического резерва, а после ее преобразования в гликоген происходит накопление жировых отложений. Осознавая весь этот процесс, легко понять, почему люди, употребляющие много углеводов, полнеют.

Вернемся к упражнениям, которые рекомендуется делать, если вы хотите привести себя в форму, уменьшив жировую прослойку:

1. Становая тяга – это упражнение, которое требует больших энергозатрат, поскольку в работу включаются весь организм. Начинайте занятия с легких гантелей (достаточно 10-15 подходов), постепенно увеличивая нагрузку.

2. Приседания отлично помогают похудеть, поскольку в процессе расходуется много калорий.

3. Аэробные нагрузки (прыжки, ускоренная ходьба, бег) дают максимально положительный результат в сочетании с вышеуказанными упражнениями. Достаточно заниматься 40 минут в день.

4. Вакуум – отличное упражнение для пресса, помогающее укрепить мышцы и сформировать стройную талию. Для вакуума необходимо лечь, выдохнуть воздух, втянуть живот на несколько секунд, затем расслабиться.

5. Планка – универсальное упражнение для разработки мышц всего тела. За одну минуту удается сжечь значительное количество калорий.

Учтите все рекомендации, если хотите добиться идеальной формы тела.опубликовано econet.ru.

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