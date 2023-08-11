Суставная гимнастика: 3 позы для здоровых суставов

В этой статье вы узнаете 3 упражнения, которые помогут укрепить суставы. Будьте здоровы!

Ни много ни мало — почти 200 суставов позволяют нам двигаться, при этом одни из них работают шарнирами, другие — амортизаторами, третьи — рычагами. Этот комплекс поможет вам

Восстановить подвижность суставов.

Улучшить осанку.

Укрепить все мышцы.

Обрести внутреннюю гармонию.

Упражнения для здоровья суставов

Упражнение 1 – Поза змеи

Упражнение 2 – Поза цапли

Упражнение 3 – Поза горы

Упражнение 1 – Поза змеи

1. Лягте на живот. Голову положите на бок, щекой на пол. Ладони расположите у плеч с двух сторон, чтобы кончики пальцев находились на уровне плеч.

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2. Локти прижмите к полу и телу. Пятки соедините, пальцы ног прижмите к полу. Дышите нормально.

3. Выпрямите голову и слегка отклоните ее назад. Вдохните медленно, поднимите голову и грудь так, чтобы туловище выше пупка было приподнято. В этом положении обе ноги полностью выпрямлены и прочно поддерживают тело.

4. Посмотрите вверх и задержите дыхание на 6–8 секунд. Начинайте выдыхать, опуская голову и в конце движения положив щеку на пол. Расслабьтесь и отдохните в течение 6 секунд.

Упражнение 2 – Поза цапли

1. Встаньте лицом к солнцу, ступни вместе, плечи развернуты, грудь раскрыта, позвоночник выпрямлен, взгляд — на горизонт.

2. Согните левую ногу в колене и захватите пальцы левой рукой.

3. Подтяните ногу как можно ближе к бедру, прижимая пятку к ягодице, колени соедините. Напрягите правую руку, удерживая пальцы вместе, и медленно поднимите ее вверх ладонью вперед.

4. Оставайтесь в позе 6–8 секунд. Правая нога и поднятая рука должны быть напряжены, пятку стараться прижимать к ягодице. Дышать ровно, спокойно.

5. Вернитесь в исходное положение, отдохните в течение 5–6 секунд и повторите упражнение, стоя на левой ноге.

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Упражнение 3 – Поза горы

1. Поставьте ноги на ширину плеч, руки опущены, голова прямо.

2. С медленным вдохом поднимите руки вверх. Ладони поднятых рук должны быть обращены вперед, руки — параллельны.

3. Выдыхая, опустите руки, наклоняя верхнюю часть тела. К моменту касания руками пола выдох следует завершить.

4. Задержите дыхание и оставайтесь в позе 6–8 секунд. Ноги напряжены, таз стремится назад и вверх, пятки прижимаются к полу, а руки отталкиваются от него. Подбородок подтягните к груди, а поясницу максимально прогните вниз.

5. На вдохе выпрямитесь, положив руки на ноги и проводя ими снизу вверх. После отдыха повторить упражнение.

Примечание. Эту позу можно делать, держа ноги вместе, как показано на фотографии.опубликовано econet

Людмила Рудницкая "Суставная гимнастика"

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