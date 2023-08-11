Суставная гимнастика: 3 позы для здоровых суставов

В этой статье вы узнаете 3 упражнения, которые помогут укрепить суставы. Будьте здоровы!
Ни много ни мало — почти 200 суставов позволяют нам двигаться, при этом одни из них работают шарнирами, другие — амортизаторами, третьи — рычагами. Этот комплекс поможет вам
1. Лягте на живот. Голову положите на бок, щекой на пол. Ладони расположите у плеч с двух сторон, чтобы кончики пальцев находились на уровне плеч.
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2. Локти прижмите к полу и телу. Пятки соедините, пальцы ног прижмите к полу. Дышите нормально.
3. Выпрямите голову и слегка отклоните ее назад. Вдохните медленно, поднимите голову и грудь так, чтобы туловище выше пупка было приподнято. В этом положении обе ноги полностью выпрямлены и прочно поддерживают тело.
4. Посмотрите вверх и задержите дыхание на 6–8 секунд. Начинайте выдыхать, опуская голову и в конце движения положив щеку на пол. Расслабьтесь и отдохните в течение 6 секунд.
1. Встаньте лицом к солнцу, ступни вместе, плечи развернуты, грудь раскрыта, позвоночник выпрямлен, взгляд — на горизонт.
2. Согните левую ногу в колене и захватите пальцы левой рукой.
3. Подтяните ногу как можно ближе к бедру, прижимая пятку к ягодице, колени соедините. Напрягите правую руку, удерживая пальцы вместе, и медленно поднимите ее вверх ладонью вперед.
4. Оставайтесь в позе 6–8 секунд. Правая нога и поднятая рука должны быть напряжены, пятку стараться прижимать к ягодице. Дышать ровно, спокойно.
5. Вернитесь в исходное положение, отдохните в течение 5–6 секунд и повторите упражнение, стоя на левой ноге.
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1. Поставьте ноги на ширину плеч, руки опущены, голова прямо.
2. С медленным вдохом поднимите руки вверх. Ладони поднятых рук должны быть обращены вперед, руки — параллельны.
3. Выдыхая, опустите руки, наклоняя верхнюю часть тела. К моменту касания руками пола выдох следует завершить.
4. Задержите дыхание и оставайтесь в позе 6–8 секунд. Ноги напряжены, таз стремится назад и вверх, пятки прижимаются к полу, а руки отталкиваются от него. Подбородок подтягните к груди, а поясницу максимально прогните вниз.
5. На вдохе выпрямитесь, положив руки на ноги и проводя ими снизу вверх. После отдыха повторить упражнение.
Примечание. Эту позу можно делать, держа ноги вместе, как показано на фотографии.опубликовано econet
Людмила Рудницкая "Суставная гимнастика"
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Источник: https://econet.by/
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