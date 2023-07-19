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Сухой кашель может быть причиной серьезного заболевания

Автор: Econet 19 июля 2023 5834
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Сухой кашель возникает не только как симптом заболевания дыхательной системы. Например, мучительный кашель без мокроты может беспокоить при сердечной недостаточности. А сухой психогенный кашель проявляется как реакция организма на стрессовую ситуацию. При болезнях органов дыхания различают несколько видов сухого кашля.

Сухой кашель может быть причиной серьезного заболевания

Сухой кашель – очень непростой симптом. Мы привыкли считать его признаком недугов дыхательной системы. Но он также является признаком заболеваний сердца, желудка, кишечника и других жизненно важных органов. Отмечается и сухой психогенный кашель как реакция организма на стресс.

Сухой кашель – признак опасных недугов

Изнуряющий сухой кашель может оказаться причиной различных осложнений:

  • нарушение сердечного ритма;
  • образование грыж;
  • кровоизлияние в мозг;
  • проблемы со сном;
  • сбои гемодинамики;
  • головные боли.

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На какие болезни может указывать сухой кашель

Сухой кашель при сердечной недостаточности

Сердечный кашель эпизодический, одолевает обычно при физических нагрузках. Также ему присущи такие проявления:

  • Кашель усиливается в положении лежа. Характерен для ночного времени.
  • Возможна одышка и чувство дефицита воздуха.
  • Больные выбирают сон в положении сидя.
  • Не исключено посинение кожных покровов в области носогубного треугольника, мочек ушей, а концы фаланг пальцев могут иметь внешний вид барабанных палочек. 
  • При кашле на шее вздуваются вены.
  • Могут возникать боли в сердце, головокружение, сердцебиение.

Сухой кашель типичен для всех недугов, которые формируют сердечную недостаточность:

  • пороки сердца;
  • артериальная гипертензия;
  • ИБС;
  • аритмия;
  • миокардит;
  • кардиомиопатия;
  • митральный стеноз;
  • аневризма аорты.

Что делать?

  • Если вы впервые столкнулись с сухим кашлем (тем более ночным), а также одышкой, то имеет смысл записаться на прием к семейному доктору, который выпишет направление на комплексное обследование.
  • Если вы имеете кардиологический анамнез и у вас проявляются выше указанные симптомы, важно немедля записаться на прием к кардиологу для пересмотра схемы лечения и изменения образа жизни.

Сухой кашель может быть причиной серьезного заболевания

Психогенный кашель

Считается симптомом повышенного беспокойства, реакцией на стресс. Его особенности:

  • кашель с металлическим оттенком;
  • отмечается во время бодрствования и исчезает во время сна, приема пищи, разговора;
  • ему сопутствуют страх, тревога, напряжение в теле, першение в горле.

Что делать?

Противокашлевые лекарства в этом случае не подойдут. Нужно минимизировать стресс, выполнять дыхательные упражнения. А для назначения медикаментов для снижения беспокойства имеет смысл обратиться к психотерапевту. 

Сухой кашель при проблемах органов дыхания

Вирусная пневмония. Это серьезный недуг, который сопровождает, надсадный кашель.

Другие симптомы:

  • вялость;
  • одышка;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • температура тела 39 град. и выше.

Что делать?

Важно срочно вызвать неотложную помощь, так как понадобится госпитализация и клиническое обследование.

Бронхиальная астма. Характерен постоянный сухой кашель в виде приступов. Его особенности:

  • одолевает в ночное время;
  • при самых незначительных физических нагрузках и ОРЗ;
  • вызывается резкими ароматами, холодным воздухом, взаимодействием с аллергенами.

Что делать?

Записаться на прием к доктору для диагностики.

Кашель на фоне проблем верхних дыхательных путей (ВДП). Сухой кашель проявляется почти при всех болезнях ВДП. По характеру кашля можно предположить заболевание.

  • Ларингит. Кашель возникает на фоне боли в горле – сухой и приступообразный. Состояние сопровождается высокой температурой тела, головной болью и слабостью.
  • Острый трахеит. Приступы кашля обычно в ночные часы. По окончании приступа при вдохе чувствуется боль за грудиной. 
  • Фарингит. Сухой кашель сопровождается першением в горле. Неприятные ощущения усиливаются при глотании. Состояние сопровождается вялостью, температурой, понижением тембра голоса.
  • Сухой плеврит. Навязчивый кашель без мокроты, который усиливается в положении лежа на пораженной стороне / при глубоком вдохе. Сопровождается одышкой, вялостью, потоотделением.

Что делать?

Обратиться к отоларингологу.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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