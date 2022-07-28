Стретчинговые упражнения для красивой груди

Во время выполнения упражнений не должно быть дискомфорта, допустимо «приятное» ощущение натяжения мышц, но не боль!

Тренировка гибкости (стретчинг) предотвращает укорачивание мышц, возвращая их к нормальной длине и уменьшая повышенный мышечный тонус после тренировки. Таким образом, стретчинг ускоряет восстановление после тренировки и стимулирует мышечный рост в ответ на тренировочную нагрузку. Начинать растягивать нужно в первую очередь мышцы с менее растянутой стороны, и при этом на эту сторону можно сделать большое количество повторений.

Упражнения на растяжение

Чем дольше мышца задерживается в растянутом положении, тем больше эффекта от упражнения. Начав с задержки каждого положения на несколько секунд, увеличивайте время вплоть до нескольких минут.

Во время выполнения упражнений не должно быть дискомфорта, допустимо «приятное» ощущение натяжения мышц, но не боль! Боль сигнализирует о критическом напряжении соединительной ткани и является предвестником травмы.

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Упражнение «Замок»

Исходное положение

Стоя прямо, ноги вместе, одна рука вверху, а другая опущена вниз.



«Замок»

Техника выполнения

Сгибайте руки в локтевых суставах, пытаясь соединить их ладонными поверхностями за спиной в межлопаточной области. Задержитесь в достигнутом положении на 10 секунд. Затем движение повторяется, сменив положение рук.

Дыхание

Дыхание свободное.

Количество повторений

6 повторений (по 3 для каждого положения рук).

Nota bene! Если соединить руки не удается, то в качестве «связующего мостика» можно использовать резиновый жгут.

Упражнение «Мостик»

Исходное положение

Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, руки тоже согнуты и стоят ближе к плечам, локтями вверх.

Техника выполнения

Аккуратно выпрямите руки и ноги в коленях, при этом прогибаясь в спине. Зафиксируйте достигнутое положение на несколько секунд. Затем плавно опуститесь в исходное положение. Отдохните 15–20 секунд и повторите упражнение. Высота подъема туловища и количество повторений будет зависеть от вашей физической формы.

Дыхание

Дыхание свободное.

Количество повторений

8-10 повторений.

Упражнение «Праща»

Исходное положение

Стоя прямо, ноги на ширине плеч, одна рука выпрямлена и отведена в сторону на уровне плеча.

Техника выполнения

Упритесь кистью прямой руки в опору, расслабьтесь, подайте тело вперед и немного развернитесь в противоположную от опоры сторону. Задержитесь в достигнутом положении на несколько секунд, после чего возвращайтесь в исходное положение.

Дыхание

Дыхание свободное.

Количество повторений

По 10 повторений на каждую руку.

Упражнение «Единичка»

Исходное положение

Стоя прямо, ноги на ширине плеч, прямые руки сцеплены в «замок» за спиной.

Техника выполнения

Сделайте глубокий вдох и поднимайте прямые руки по направлению назад и вверх, пока не почувствуете растяжение грудных мышц. Сделайте руками несколько пружинящих движений так же – назад и вверх, стремясь максимально растянуть грудные мышцы. Расслабьтесь, опустите руки.

Дыхание

Глубокий вдох при подъеме прямых рук вверх, выдох при опускании рук.

Количество повторений

10-12 повторений.

Упражнение «Струна»

Исходное положение

Стоя прямо, ноги на ширине плеч, руки расположены вдоль туловища.

Техника выполнения

Привстаньте на переднюю часть стопы и, подняв руки вверх, максимально вытянитесь. Удерживайте достигнутое положение в течение 5-10 секунд.

Дыхание

Дыхание свободное.

Количество повторений

10 повторений.

Nota bene! Допускается прогиб в поясничном отделе. Должно быть ощущение «натяжения» в грудных мышцах.опубликовано econet.ru.

Из книги "Красивая грудь. 25 лучших упражнений", Михаил Лагутин

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