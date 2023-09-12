Стретчинг: Упражнения для растяжки рук

Наша гибкость означает наличие свободы движений – важную часть всех наших действий. Статическое растягивание, специально подобранное для отдельных частей нашего тела, значительно улучшит вашу гибкость. Эта дополнительная подвижность очень важна, поскольку даже самые простые задачи в нашей жизни связаны с движением.

О пользе растягивания или стретчинга, известно уже очень давно. Эта система возникла в 50-е годы ХХ столетия, но лишь на 20 лет позже стала признаваться в спорте и получила свое обоснование в работах американских и шведских ученых. Название это происходит от английского слова «stretching» – растягивание.

Упражнения на растягивание локтевого и лучезапястного суставов



Наша гибкость означает наличие свободы движений – важную часть всех наших действий. Статическое растягивание, специально подобранное для отдельных частей нашего тела, значительно улучшит вашу гибкость.

Эта дополнительная подвижность очень важна, поскольку даже самые простые задачи в нашей жизни связаны с движением. С учетом этого факта растяжка даже более важна, чем физические упражнения. Ну, а если вы будете сочетать предложенные упражнения на растягивание с физическим тренингом, например, с утренними пробежками, с занятиями фитнесом, то станете обладательницей прекрасного здоровья и самочувствия на протяжении всей жизни.

Предложенные упражнения полезны для поддержания гибкости, подвижности и физической формы. К тому же, упражнения на растягивание не требуют никаких затрат на экипировку или специальное оборудование, они великолепно подходят для домашних условий.

Упражнения для области локтевого сустава

Упражнение 1

Примите исходное положение: стоя, руки естественно опущены. Сжимаем правую руку в кулак и как можно сильнее сгибаем локоть, приводя руку к туловищу; при этом сгибаем и кисть.

Затем медленно, с большим усилием разгибаем локоть.

Повторить с другой руки.

Выполнить по 20 раз на каждую руку.

Упражнение 2

Примите исходное положение: стоя, ноги слегка разведены, неплотно сжатые кулаки на поясе. Медленно сгибаем руки и поднимаем кулаки на высоту плеч, ведя их перед грудью; затем раскрываем ладони и смыкаем пальцы, кисти обращены тыльными поверхностями назад. С большим усилием вытягиваем руки вверх, как бы поднимая тяжелый предмет, и приседаем. В тот момент, когда руки оказываются над головой, делаем более глубокое приседание и разгибаем кисти, разворачивая их ладонями вниз и пальцами друг к другу. Медленно опускаем руки перед грудью в исходное положение. Выполнить 10 раз.

Упражнение 3

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль тела.

Выталкивая плечи вперед и сгибая локти, медленно поднимаем руки; ладони при этом повернуты внутрь. Слегка сгибаем пальцы и помещаем их перед глазами, поворачивая кисти ладонями наружу; локти располагаются чуть ниже уровня плеч.

Медленно и с усилием разводим руки в стороны и выпячиваем грудь, образуя дугу. Находимся в этой позе 30 секунд, затем медленно возвращаемся в исходное положение.

В каждом подходе повторяем упражнение по 10 раз.

Упражнение 4

Примите исходное положение: стоя, ноги врозь, сжатые кулаки на поясе. Раскрываем правую кисть и поднимаем ее к левому плечу ладонью внутрь. Выбрасываем локоть вправо и вниз.

Выполняем упражнение по 30 раз каждой рукой.

Упражнение 5

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. Выполняем упражнение по 20 раз каждой рукой.

Сжимаем правую руку в кулак, сгибаем руку в локте углом 90° и прижимаем плечо к туловищу. Остаемся в этом положении некоторое время, затем разворачиваем запястье таким образом, чтобы передняя поверхность предплечья была обращена вниз.

Повторяем предыдущее движение, как бы помахивая веером.

Упражнение 6

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, сжатые кулаки на поясе.

Медленно сгибаем правую руку в локте насколько возможно. С силой выпрямляем предплечье, нанося удар вниз правым кулаком. Затем возвращаем кулак вверх.

Повторяем каждой рукой по 30 раз.

Упражнение 7

Примите исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, сжатые кулаки на поясе.

Быстрым движением сгибаем локти и приводим кулаки к голове (к ее бокам); прогибаем туловище назад. Выбрасываем руки за спину и наклоняем туловище.

Повторяем упражнение 10 раз, выбрасывая руку то вверх, то вниз.

Упражнения для лучезапястного сустава и кисти

Упражнение 1

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, кулаки на поясе. Разжимаем левую кисть, заводим ее за спину и поднимаем как можно выше; ладонь повернута внутрь, пальцы касаются лопатки.

Вытягиваем прямую правую руку вверх и влево, затем сгибаем ладонь и, подняв голову, сосредотачиваем взгляд на центре ладони.

Поворачиваем верхнюю часть корпуса влево, при этом нижняя часть корпуса остается неподвижной.

Повторяем со сменой рук по 30–60 раз.

Упражнение 2

Примите исходное положение: стоя, ноги врозь, левая рука свободно опущена. Сжимаем правую кисть в кулак, накрывая большой палец остальными четырьмя пальцами, и сгибаем руку в локте под углом 90°.

Делаем движение запястьем в противоположную сторону, наподобие того, как петух кивает головой.

Затем двигаем запястьем в обратную сторону до предела.

Выполняем упражнение по 20 раз каждой рукой.

Упражнение 3

Примите исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела. Сгибаем в локте левую руку и при этом разворачиваем ее ладонью назад. Затем продвигаем кисть вверх вдоль спины, касаясь тыльной ее стороной позвоночника.

Одновременно сгибаем в локте правую руку, разворачиваем ее ладонью вперед, и поднимаем над головой. Поворачиваем ладонь правой руки вверх, вытягиваем руку с раскрытой кистью вправо и приподнимаем пятки, как бы стараясь достать с дерева плод.

Выпрямляя пальцы, непрерывно сгибаем и разгибаем запястье, как бы бросая плоды, и становимся пятками на пол. Затем возвращаемся в исходное положение.

Повторяем упражнение 20 раз сменой рук.

Упражнение 4

Примите исходное положение: стоя, ноги слегка разведены, правая рука согнута в локте под углом 90°, пальцы выпрямлены, левая рука свободно опущена вдоль тела.

Внимание! Во время выполнения упражнения плечо и предплечье остаются неподвижными.

Выполняем встряхивающие движения кистью, наподобие того, как рыба бьет хвостом.

Затем слегка сгибаем пальцы и переводим кисть в положение лучевого сгибания. Далее поднимаем предплечье и сгибаем кисть в локтевую сторону.

Повторяем левой рукой.

Упражнение 5

Примите исходное положение: кисти, сжатые в кулаки, повернуты тыльными сторонами и прижаты друг к другу; пальцы обращены вниз, предплечья на уровне плеч.

Выполняем вращения кулаками так, чтобы они соприкасались большими пальцами.

Точно совмещаем кулаки друг с другом и в то же время разгибаем запястья. Упражнение можно так же выполнять в противоположном направлении.

Выполнить 10 раз.

Упражнение 6

Примите исходное положение: стоим свободно, пальцы кистей выпрямлены, локти согнуты, ладони прижаты друг к другу перед грудью, как во время молитвы. С силой давим предплечьями внутрь, затем расслабляемся.

Выполнить до 10–20 раз.

Упражнение 7

Примите исходное положение: стоим свободно, плечи приподняты, руки согнуты в локтях, кисти выпрямлены, пальцы касаются друг друга.

За счет давления плечей и опущенных предплечий как можно плотнее прижимаем пальцы друг к другу. Находимся в позе 30 секунд.

Затем расслабляем мышцы и возвращаемся в исходное положение.

Упражнение 8

Примите исходное положение: стоя свободно, руки согнуты в локтях под прямым углом. Напрягая соответствующие мышцы раскрываем ладони и разводим пальцы в стороны.

Затем с силой сжимаем кулаки. Повторяем упражнение несколько раз.

Упражнение 9

Примите исходное положение: стоя, ноги чуть шире плеч. Сжимаем на поясе кулаки и выпячиваем грудь. Поднимаем кулаки вдоль туловища до уровня груди, раскрываем обе ладони и разворачиваем их вперед.

Затем скрючиваем пальцы, разгибаем запястья и медленно выносим обе руки вперед, слегка приседая. Полностью выпрямляем руки и сгибаем запястья, как бы изображая кистями когти ястреба.

Медленно возвращаемся в исходное положение, напрягая при этом все мышцы. опубликовано econet

Ванесса Томпсон "Стретчинг для здоровья и долголетия"

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