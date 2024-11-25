Стандартный комплект психосоматики

Перечислим нарушения здоровья, которые составляют пресловутые психосоматические расстройства. Заметьте - нам не нужны диагнозы, нам важны ощущения.

Природа наделила человека мнительностью. Даже если не бывает серьезных приступов, все равно нет-нет да и мелькнет: чего это сегодня голова какая-то... тяжелая... кружится... как бы до инсульта не дошло; сердце колет - а ведь здоровое сердце не болит; ноги холодные - наверное, в них кровь не поступает; что-то там в животе давит, не рак ли? Подобные опасения нормальны - они стоят на страже здоровья. Ведь лучше перестраховаться, чем пропустить что-то серьезное.

Психосоматические расстройства

Однако, если болезненные ощущения продолжаются изо дня в день, а «врачи ничего не находят», все это привлекает к себе внимание и отравляет и без того нелегкую жизнь.

Перечислим нарушения здоровья, которыми мы будем заниматься. Они-то и составляют пресловутые психосоматические расстройства. Заметьте - нам не нужны диагнозы, нам важны ощущения.

Хроническая усталость

Усталость, недостаток энергии, пониженный тонус организма - наиболее распространенные явления, встречающиеся в комплекте психосоматических нарушений. Современному человеку не приходится таскать ведра на коромысле. Однако факторов, провоцирующих усталость, более чем достаточно. Само по себе это состояние нормально. Можно целый день просидеть за компьютером - казалось бы, развалился в удобном кресле и чего-то там на мониторе рассматриваешь, - а к вечеру все валится из рук. Или, к примеру, продавщица. Беседует себе с покупателями, а часик-другой пообщалась -и энергия на нуле.

Жизнь устроена так, что каждому живому существу, в том числе человеку, все время приходится на что-то тратить энергию. А иначе зачем она, эта энергия, нужна? Если устройство подзарядки биологического аккумулятора работает нормально, организм сам восстанавливает силы и обладатель этого организма чувствует себя хорошо. А если что-то в этом устройстве нарушилось, тогда и замечаешь, что усталость возникает чуть ли не с самого утра. Раньше было нипочем свернуть горы, а теперь - стоит сходить в магазин, и будто на тебе целый день воду возили.

Бессонница

Как и хроническая усталость, бессонница почти непременно присутствует в стандартном комплекте психосоматических расстройств. Без нее - никак. Если человек выспался - какие же у него могут возникнуть расстройства? Вот и приходится не спать, ворочаться, считать баранов. Час... второй... третий... а сна - ни в одном глазу. Все мысли... мысли... Заснул, затем проснулся - и до утра никак. Снова мысли. мысли. мысли. воспоминания. Лежишь и вибрируешь мозгами. После такой ночи тело какое-то ватное, сердце покалывает. Эх, поспать бы.

Плохое настроение, безразличие

Нередко первое, что сообщает психотерапевту пациент: «У меня депрессия». Но вкладывать в это понятие он может все, что угодно. Классическая депрессия - это печальное, подавленное настроение, тоска, потеря вкуса к жизни, постоянное ожидание какого-то несчастья, убежденность в том, что «я человек лишний». Ничего не хочется делать, никуда не хочется идти: ни на работу, ни в театр, ни в гости. Перегорела лампочка - не волнует, в квартире не убрано - ну и ладно. В общем, все плохо и жить не хочется. Да разве это жизнь?

Раздражительность

Если у человека изо дня в день плохое настроение, он редко обвиняет в этом себя. Чаще всего - окружающих. Они начинают вызывать у него раздражение, злость. И коллеги, и родственники, и даже дети. Все они - неблагодарные эгоисты, которым нет дела до больного человека. У них, видите ли, даже нет времени позвонить и узнать, как я себя чувствую. А вдруг меня уже нет в живых?

Мысли прикованы ко всему тягостному. Будущее... Да какое там будущее?.. Дожить бы до завтра.

Тревога, страх, приступы паники

Тот, кто этого не пережил, никогда не поймет, какой это ужас: идешь по улице или переходишь площадь, а может, спускаешься в лифте или стоишь на платформе метро. И вдруг - в глазах потемнело, голова закружилась, сердце остановилось. Вот-вот сознание потеряю! Да что там сознание. Вот-вот умру! Страх сковывает все тело. Хочется кричать, а не можешь. Как в кошмарном сне. Только это не сон, все происходит на самом деле.

Медики называют эти приступы паническими атаками, кризами вегетососудистой дистонии, фобиями. Собственно, какая разница, как они их называют? Разве от этого легче?

Когда такие приступы повторяются вновь и вновь, человек становится «невыездным» -чтобы не оказаться в ситуации, когда помощь может опоздать, он боится куда-то поехать, не пользуется автобусами, поездами. В тяжелых случаях он без сопровождения вообще боится выйти на улицу.

К проявлению паники относится и такой симптом, как гипергидроз - повышенная потливость при волнении.

Головные боли

Голова время от времени болит у каждого. Причин для этого не счесть. Однако психогенная головная боль встречается гораздо чаще, чем та, у которой есть органическая основа. Это, конечно, радует. Не радует только сама головная боль. Давит то с одной стороны, то с другой. То она острая, то тупая, то, как обручем, всю голову сожмет. Что-то там пульсирует, сверлит. И так противно тошнит.

У некоторых людей головные боли становятся настолько привычными, что возникают и исчезают сами по себе по несколько раз в день. Проходят после приема таблетки-анальгетика, а иногда никакие таблетки не помогают - голова так раскалывается, хоть тресни.

Нарушения артериального давления

Склонность к повышенному или пониженному артериальному давлению в какой-то степени зависит от наследственной предрасположенности. Но лишь в какой-то. Гипертония и гипотония -обычные спутники человека чувствительного, мягкого, глубоко переживающего невзгоды, неудачи, равнодушие окружающих. А значит, они обусловлены не только генетическими факторами, но и эмоциональными.

Даже если человек свое повышенное или пониженное артериальное давление не чувствует, он все равно «благодаря ему» испытывает слабость, головокружение, вялость, давящие боли в области сердца, одышку. К вечеру могут появиться отеки стоп и голеней. Все это сопровождается ухудшением памяти, рассеянностью, снижением работоспособности и чрезмерной усталостью к концу дня.

Неполадки в сердечной деятельности

Боль в области сердца привлекает к себе особое внимание. Мотор-то один, чуть что не так -катастрофы не миновать. Боль может быть острой, тупой, продолжаться в течение нескольких минут, дней и даже месяцев. Ее можно ощущать как покалывание, сжатие или жжение. Иногда она отдает в шею, лопатку, левую руку и даже в левую половину живота. Нередко во время приступа возникает чувство нехватки воздуха.

Сердечные приступы довольно часто сопровождаются нарушениями сердечного ритма -тахикардией (увеличением количества сокращений сердца), экстрасистолией («выпадениями» пульса), чувством, что «сердце остановилось».

На высоте болезненных ощущений обычное явление - страх смерти. Но о нем далеко не каждый человек осмеливается рассказать не только родственникам, но даже врачу.

Заболевания органов пищеварения

К психосоматическим расстройствам относятся и различные нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. Они проявляют себя изжогой, тошнотой, болями в верхней части живота. И если эти ощущения повторяются достаточно часто, врач в диагнозе «гастрит» не сомневается.

Не реже, чем в желудке, боль находит свое пристанище в области правого подреберья. Хронический холецистит - излюбленный диагноз участковых терапевтов. Боль в правом подреберье, как правило, соответствует характеру самого человека: у холерика она - острая, у романтика - мимолетная, у педанта - навязчивая, нудная, ноющая. Продолжается эта боль от нескольких часов до нескольких дней.

Однако если она психогенного характера, то признаков острого воспаления желчного пузыря нет: и брюшная стенка не напряжена, и количество лейкоцитов в крови нормальное.

Неприятные ощущения в правом подреберье, как и положено психосоматике, сопровождаются дежурными жалобами: головными болями, разбитостью, отсутствием аппетита, чувством усталости, ощущением безрадостности жизни, расстройствами сна.

Частый симптом психосоматических неполадок кишечника - запор.

Психосоматический компонент имеют даже хирургические недуги. Классический пример - аппендицит, воспаление червеобразного отростка слепой кишки, которое лечится исключительно операцией. Однако сначала возникает спазм мускулатуры этого отростка, а уж затем дело доходит до воспаления. А спазм - это типичная психосоматическая реакция, такая же, как и спазм сосудов при гипертонии или стенокардии.

«Пробои» в иммунитете: простуды, аллергии, бронхиальная астма

Простуды, бронхиты, грипп - это типичные бактериальные или вирусные заболевания. Однако при инфицировании миллионов людей часть из них заболевают тяжело, у других все протекает более-менее мягко, а третьих и вовсе никакой вирус не «пробивает». Все зависит от состояния иммунитета. А иммунитет - это прямая связь с корой головного мозга и состоянием психики. Гораздо больше шансов заболеть, если человек раздражен, устал, если он в депрессии, чем-то недоволен или неудовлетворен.

Аллергия - тоже показатель слабости иммунитета. Это и позволило включить аллергические и кожные заболевания, а также выпадение волос в обширную группу психосоматических расстройств.

Боли в позвоночнике и суставах

До недавнего времени боли в позвоночнике и суставах были характерны лишь для людей пожилых, которым с полным основанием можно было поставить диагноз «остеохондроз». Сейчас же они обычны даже для школьников. Если так и дальше пойдет, они доберутся до воспитанников детского садика.

Характерной особенностью психогенных болей в позвоночнике и суставах является то, что они перемещаются из одного места в другое: то шея ноет, то поясница, то вообще ничего не болит, то болит все сразу. Однако у каждого человека существует своя более или менее излюбленная локализация. Боли могут усиливаться при движении. Но чаще при движении они как раз исчезают и появляются в покое. Нередко они возникают только по ночам - кости тянет, крутит, сверлит, уснуть можно лишь в определенном положении, да и то ненадолго. Утром такие ощущения могут исчезать сами по себе, как только человек встал с постели.

Частые позывы к мочеиспусканию

Впечатлительные личности при малейшем волнении начинают тут же искать туалет. «У меня слабый мочевой пузырь», - считают они. Эта маленькая слабость вынуждает их передвигаться лишь по маршруту с хорошо известным расположением кафе, где можно заказать чашечку кофе только для того, чтобы иметь возможность юркнуть в WC. Метя свою территорию, они стараются не посещать чужую - малознакомые районы города, концертные залы, кинотеатры. Они не бывают там, где «под рукой» нет туалета, - на экскурсиях, на площадях. Они отказываются от длительных поездок в автобусах и метро.

Сексуальные расстройства

Среди психосоматических нарушений проявлений расстройств половой сферы более чем достаточно. У мужчин они проявляются снижением влечения, ослаблением эрекции, преждевременной эякуляцией; у женщин - отсутствием желания, невозможностью достичь оргазма, сбоями в менструальном цикле и даже бесплодием. Знакомый каждой даме дискомфорт во время «критических дней» - это типичное психосоматическое, а не гормональное расстройство.

Икебана диагнозов

Человек, который завел себе кучу диагнозов, любит хвастаться: «У меня целый букет болезней!». Весьма странно называть сорняки букетом, возиться с ними, поливать, любоваться... Не так ли?

Компактно перечислим те нарушения здоровья, которые принято называть психосоматическими.

Преимущественно психогенные расстройства:

• Астения, хроническая усталость, недостаток энергии.

• Внутреннее напряжение, стресс, тревога.

• Неуравновешенность, беспокойство, раздражительность.

• Беспричинно пониженное настроение, фобии, ощущение бессмысленности существования.

• Нарушения сна.

Преимущественно телесные проявления:

• Головные боли, головокружения.

• Повышенное или пониженное артериальное давление, неприятные ощущения в области сердца, функциональные нарушения сердечного ритма.

• Одышка, неврастенический кашель.

• Неприятные ощущения в области живота нехирургического характера.

• Нарушения со стороны почек, мочеточников, мочевого пузыря, которые не обусловлены почечной недостаточностью или прохождением камней или песка.

• Периодические боли в позвоночнике, крупных и мелких суставах.

• Функциональные нарушения менструального цикла, хронические воспаления яичников, бесплодие при отсутствии гормональных или органических нарушений.

• Аллергии, диатезы, бронхиальная астма.

• Сексуальные расстройства - аноргазмия, ослабление либидо у женщин; снижение потенции, преждевременная эякуляция у мужчин.

• Другие недомогания, причина которых не выявлена в процессе тщательного медицинского обследования.

Если вы нашли в этом списке свою болезнь - у вас есть шанс от нее избавиться!опубликовано econet

Автор Александр Стражный, из книги «Болезни, в которые играют люди»

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