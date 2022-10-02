Стакан теплой воды натощак: 10 невероятных вещей, которые произойдут с вашим телом

Каждый знает о пользе воды и что ее необходимо пить ежедневно для поддержки жизнедеятельности организма. Многие предпочитают выпивать натощак стакан холодной воды, но не все знают, что теплая вода намного полезней.

Восточные целители утверждают, что именно теплая вода не только улучшает состояние здоровья, но и омолаживает организм, а также продлевает жизнь. О том, почему полезно начинать утро со стакана воды, температурой 40-45 градусов мы расскажем в этой статье.

Зачем пить по утрам теплую воду

1. Чистая кожа и красивые волосы.

Выпивая стакан теплой воды каждое утро, через время вы заметите, как кожа лица стала чистой, исчезли прыщи и жирный блеск, а волосы стали мягче и гуще. Вода позволяет очистить организм от токсинов и восстановить витаминный баланс.

2. Нормальный вес.

Если вы страдаете от лишних килограмм, то теплая вода натощак – ваше спасение. Не нужно прибегать ни к каким диетам, вода нормализует обменные процессы, работу кишечника и желудка, а также избавит от тяги к вредной еде, после чего организм начнет избавляться от излишков жира. Употребление теплой воды по утрам позволит вам забыть о таких проблемах как вздутие живота и изжога, для усиления эффекта можно добавить в стакан несколько капель лимонного сока.

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3. Выведение токсинов.

Теплая вода способствует детоксикации организма, после ее употребления начинается интенсивный процесс потоотделения, таким образом, организм очищается от токсинов.

4. Нормализация работы кишечника.

Если вы страдаете запорами, диареей или частым вздутием живота, то вам обязательно нужно начинать утро со стакана теплой воды.

5. Избавление от кашля.

Вас мучает сильный и продолжительный кашель? Вместо покупных сиропов, имеющих ряд побочных эффектов, лечитесь теплой водой.

6. Омоложение.

Благодаря ежедневному потреблению теплой воды состояние кожи существенно улучшается – исчезают черные точки и морщины, очищаются поры, кожа становится гладкой и эластичной. Это эффективный метод борьбы со старостью. Теперь можно забыть о необходимости покупать дорогостоящие омолаживающие крема.

7. Устранение боли.

У вас часто болят мышцы и суставы? В таком случае без теплой воды не обойтись. Она поможет снять напряжение и избавит от боли в любой части тела.

8. Улучшение кровообращения.

При поступлении в организм теплой воды кровь начинает быстрее циркулировать, а для большего эффекта в стакан воды следует добавить немного лимонного сока.

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9. Ускорение метаболических процессов.

Многочисленные исследования доказывают, что при ежедневном употреблении теплой воды скорость метаболизма повышается на 30%. Усилению эффекта способствует лимонный сок и имбирь, которые можно добавить в воду. Такой напиток можно пить в любое время суток.

10. Укрепление иммунной системы.

Теплая вода в сочетании с медом, имбирем и лимонным соком дает удивительный результат. Выпивая такой напиток натощак, вы забудете о болезнях.

Пить воду по утрам нужно не спеша, небольшими глотками, а завтракать лучше не ранее, чем через 20 минут. Теплая вода – источник вашего здоровья и долголетия, она действительно творит чудеса! опубликовано econet.ru

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