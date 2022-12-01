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Средства для укрепления иммунитета

Автор: Econet 01 декабря 2022 6290
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Сильный иммунитет - залог крепкого здоровья, активности и долголетия. Предлагаем список средств, которые помогут укрепить иммунную защиту. Они содержат широкий спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других компонентов, необходимых нашему организму.

Средства для укрепления иммунитета

Иммунная защита стоит на страже нашего здоровья. Какие средства и мероприятия, помогут усилить иммунный ответ организма?

Как укрепить иммунную систему

Чеванпраш

Эта диетическая добавка имеет индийское происхождение. В основе ее мякоть растения амла. В составе продукта насчитывается до 80 растительных компонентов. Применяется в аюрведической медицине.

Противопоказания – грудное вскармливание и сахарный диабет.

Жидкий хлорофилл

Действие:

  • Способствует регенерации тканей и заживлению ран.
  • Усиливает иммунный ответ организма.
  • Оказывает антибактериальный эффект.

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Порошок Кейла

В составе этой капусты имеются:

  • Вит-н А и бета-каротин, 
  • Вит-ны комплекса В (В1, В2, В5, В6, В9),
  • Вит-н РР,
  • наиболее высокая концентрация витаминов С и К,
  • микроэлементы кальций (Ca), калий (K), магний (Mg), марганец (Mn), железо (Fe), фосфор (P), цинк (Zn).   

Мёд Манука

Оказывает антисептический, противовирусный и антиоксидантный эффект. Применяется для заживления ран, избавления от боли в горле при ОРВИ, профилактики кариеса и оптимизации пищеварения. 

Средства для укрепления иммунитета

Перга

Имеет в составе высокую концентрацию антиоксидантов: флавоноидов, каротиноидов, кверцетина, кемпферола и глутатиона. Способствует нейтрализации свободных радикалов, снимает воспаление, борется с инфекциями и замедляет развитие злокачественных новообразований. Добавки с пергой позволяют снизить показатель «плохого» холестерина и улучшить зрение.

Ламинария в порошке

Показания:

  • Профилактика кардио-сосудистых проблем.
  • Оптимизация процессов кроветворения.
  • Очищение от радионуклидов, тяжелых металлов, токсичных агентов.
  • Восполнение дефицита йода, оптимизация функций щитовидки.
  • Профилактика диабета.
  • Нормализация функций ЖКТ.
  • Усиление иммунного ответа.
  • Профилактика рака.

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Закаливание

Удобно начинать в теплый сезон. Рекомендуются водные процедуры, плавание, хождение босиком.

Сахаромециды 

Пробиотические дрожжи, не подвергаются разрушению желудочным соком. Полезны для здоровья ЖКТ, нормализуют баланс микрофлоры кишечника, борются с эндогенными и экзогенными факторами стресса.

Общие рекомендации по укреплению иммунной системы

  • здоровый образ жизни,
  • правильное, сбалансированное питание, 
  • соблюдение режима дня и режима питания, 
  • полноценный ночной сон, 
  • разумная физическая нагрузка,
  • отвары листьев крапивы, малины и смородины.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet 

Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 2)
    • 0 / 0

      Радмира

      В нашей ситуации с этим вирусом, у каждого уже есть свои проверенные методы. Я приучила детей нос промывать, солевым раствором, чтобы микробы в носовых ходах не развивались. Себе эваларовский куркумин беру, натуральное средство повышает сопротивляемость организма, борется с вирусами и бактериями. Он усваивается очень хорошо так как в мицеллярной форме. Я с ним и выздоравливаю намного быстрее и болеть стала реже.

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    • 0 / 0

      Роман Кашин

      Очень актуальная тема. Сейчас этот вирус везде летает, а болеть вообще не хочется. Я тоже маску ношу, особенно в людных местах. Несколько курсов в год, мэнс формула больше чем поливитамины пью. В составе есть экстракты растений, витамины, они как раз помогают укрепить иммунную систему, улучшают работу нервной системы, избавляют от симптомов переутомления. Очень полезно для мужского организма.

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