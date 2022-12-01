Средства для укрепления иммунитета

Сильный иммунитет - залог крепкого здоровья, активности и долголетия. Предлагаем список средств, которые помогут укрепить иммунную защиту. Они содержат широкий спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других компонентов, необходимых нашему организму.
Иммунная защита стоит на страже нашего здоровья. Какие средства и мероприятия, помогут усилить иммунный ответ организма?
Эта диетическая добавка имеет индийское происхождение. В основе ее мякоть растения амла. В составе продукта насчитывается до 80 растительных компонентов. Применяется в аюрведической медицине.
Противопоказания – грудное вскармливание и сахарный диабет.
Действие:
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В составе этой капусты имеются:
Оказывает антисептический, противовирусный и антиоксидантный эффект. Применяется для заживления ран, избавления от боли в горле при ОРВИ, профилактики кариеса и оптимизации пищеварения.
Имеет в составе высокую концентрацию антиоксидантов: флавоноидов, каротиноидов, кверцетина, кемпферола и глутатиона. Способствует нейтрализации свободных радикалов, снимает воспаление, борется с инфекциями и замедляет развитие злокачественных новообразований. Добавки с пергой позволяют снизить показатель «плохого» холестерина и улучшить зрение.
Показания:
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Удобно начинать в теплый сезон. Рекомендуются водные процедуры, плавание, хождение босиком.
Пробиотические дрожжи, не подвергаются разрушению желудочным соком. Полезны для здоровья ЖКТ, нормализуют баланс микрофлоры кишечника, борются с эндогенными и экзогенными факторами стресса.
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Источник: https://econet.by/
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В нашей ситуации с этим вирусом, у каждого уже есть свои проверенные методы. Я приучила детей нос промывать, солевым раствором, чтобы микробы в носовых ходах не развивались. Себе эваларовский куркумин беру, натуральное средство повышает сопротивляемость организма, борется с вирусами и бактериями. Он усваивается очень хорошо так как в мицеллярной форме. Я с ним и выздоравливаю намного быстрее и болеть стала реже.Ответить
Очень актуальная тема. Сейчас этот вирус везде летает, а болеть вообще не хочется. Я тоже маску ношу, особенно в людных местах. Несколько курсов в год, мэнс формула больше чем поливитамины пью. В составе есть экстракты растений, витамины, они как раз помогают укрепить иммунную систему, улучшают работу нервной системы, избавляют от симптомов переутомления. Очень полезно для мужского организма.Ответить
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