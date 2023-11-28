Способы детокса организма и укрепления иммунной системы

Зашлакованность организма становится причиной хронических, онкологических и аутоиммунных болезней. Если нагрузка чрезмерна, системы детоксификации могут не стправляться с функцией выведения токсинов. Как поддержать очищение организма и усилить свой иммунный ответ?

Организм человека устроен так, что самостоятельно справляется с нейтрализацией и выведением шлаков и токсинов. Но когда нагрузка чрезмерная, органы и системы детоксикации не справляются со своей задачей. Токсичные вещества могут повредить ДНК, что негативно отражается на состоянии организма.

Вот как детоксифицировать организм и никогда больше не болеть и не уставать

Триггерами нарушения функции детоксикации могут быть стрессы, гормональные и эндокринные сбои, паразитарные инфекции, вирусы, бактерии, токсичные металлы.

Иммунная защита

Иммунитет устраняет все патогены из организма. Сигналами к активации иммунной системы являются повышение температуры, диарея, рвота.

Но стабильное отравление токсинами может стать фактором развития аутоиммунных недугов. В таком случае иммунная система начинает защищаться от собственного организма и атаковать его клетки.

Ряд аутоиммунных патологий развиваются из-за порочного питания. Сахар, глютен, пестициды, тяжелые металлы, ГМО негативно воздействуют на здоровье и меняют рН в организме.

Воспаление, по сути, является защитным механизмом организма и обычно длится в течение короткого времени. Однако слишком частые воспаления могут привести к длительным хроническим заболеваниям.

Распространенные аутоиммунные недуги

лейкемия,

системная волчанка,

патологии щитовидки,

рассеянный склероз,

аутизм,

ревматоидный артрит,

астма,

болезнь Крона,

панкреатит,

сахарный диабет,

дерматологические болезни (псориаз, витилиго).

Можно выбрать для себя естественные способы очистки организма и усиления иммунитета.

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Стратегии детокса организма и усиления иммунитета

Детокс печени и желчного пузыря

Пищевые продукты, которые способствуют чистке печени и желчного пузыря:

сельдерей,

свекла,

топинамбур,

чеснок,

куркума,

ферментированные продукты.

Большую пользу принесет свежевыжатый сок моркови.

Если есть зеленые сорта яблок самое малое в продолжение недели, можно смягчить камни в желчном пузыре и облегчить их удаление.

Рецепт для очищения печени и желчного пузыря: смешать по 1 столовой ложке оливкового масла и сока лимона. Регулярно выпивать утром на голодный желудок.

Детокс почек

Компоненты, которые справляются с очищением почек:

имбирь,

вит-н B6,

петрушка,

клюква,

черника,

ананас.

Рецепт для очищения почек: Взять стакан тёплой воды, добавить 1 ст. ложку сока лимона, 1 ч. ложку яблочного уксуса, четверть ч. ложки магнезии. Лучше всего выпивать в вечернее время за 1 час до отхода ко сну.

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Детокс кишечника

Нормальным считается опорожнение кишечника по меньшей мере 1 раз в сутки. Но это вопрос индивидуальный (возможны отклонения в одну или другую сторону).

Наиболее эффективны очищающие продукты для толстого кишечника - свежие овощи.

Другие продукты для детоксикации кишечника:

питьевая вода (до 2 л в день),

кефир,

чеснок,

укроп,

яблоки,

сливы.

Время от времени можно применять древесный уголь, который имеет свойство связывать и выводить токсичные вещества из организма.

Витамин С и магний – два компонента, которые максимально способствуют детоксу.

Лимфатическая система

Для лимфатической системы полезна физическая активность: это помогает привести лимфу в движение. Позитивный эффект окажет лимфатический массаже, который стимулирует выведение токсичных агентов из организма.опубликовано econet

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