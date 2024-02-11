Спазм желудка: Упражнения, которые избавят от желудочных колик

Перед тем как начать выполнение каких-либо упражнений на животе, необходимо провести обязательное ультразвуковое обследование брюшной полости, органов малого таза, почек. Желательно сдать анализ крови и обязательно проконсультироваться с врачом!

Все упражнения для нормализации функции органов брюшной полости обязательно проводить натощак, сначала в положении лежа на спине, затем в положении сидя или стоя за 30–40 минут до еды.

Лечебные позы-движения для двенадцатиперстной кишки и желудка

Лечебная поза-движение при болезненности и напряжении под правой реберной дугой в области верхнего отрезка двенадцатиперстной кишки

Лечебная поза-движение при напряжении и болезненности нисходящего отрезка двенадцатиперстной кишки и замедлении прохождения кишечного содержимого

Лечебная поза-движение при замедлении прохождения кишечного содержимого и изжоге

Лечебная поза-движение при болезненности и напряжении околопупочной области (нижней части двенадцатиперстной кишки)

Лечебная поза-движение при тошноте, распирании, увеличенном слюнотечении, отсутствии аппетита (болезненности и напряжении восходящей части двенадцатиперстной кишки, замедлении прохождения кишечного содержимого, спазме двенадцатиперстно-тонкокишечного сфинктера)

Лечебная поза-движение для устранения спазма желудка и желудочных колик

Двенадцатиперстная кишка в брюшной полости располагается справа от позвоночного столба (определяется в положении лежа во время выдоха). Форма двенадцатиперстной кишки напоминает незамкнутый круг, подразделяемый на четыре отрезка: верхний, нисходящий, нижний, восходящий.

Двенадцатиперстная кишка пересекает середину живота и контактирует с большей частью органов брюшной полости: верхний отрезок проходит под печенью, задняя часть нисходящего отрезка плотно соединена с передне-средним отделом правой почки, взаимодействует с мочеточником и семенной артерией.

Задняя часть нижнего отрезка покрыта мышцей, лежащей на поясничной мышце, нижней полой вене и брюшной аорте, верхняя часть прикрепляется к поджелудочной железе. Восходящий отрезок взаимодействует с желудком и с сосудами левой почки.

Лечебная поза-движение при болезненности и напряжении под правой реберной дугой в области верхнего отрезка двенадцатиперстной кишки

Лечебное движение выполнять в положении сидя на стуле со спинкой или кресле с легким сгибанием позвоночника в грудном отделе.

На выдохе погрузить кончики четырех пальцев обеих кистей внутрь живота под правую реберную дугу так, чтобы они почувствовали плотную ткань (достаточно плотную поверхность нижнего края печени).

Во время глубокого выдоха вибрирующими движениями приподнимать плотную ткань (печень) в направлении правого плеча, одновременно выпрямляя грудной отдел позвоночника.

Во время вдоха удерживать приподнятое положение печени.

Повторить 3–6 раз до уменьшения болезненности и напряжения в области верхнего отрезка двенадцатиперстной кишки (рис. 1).

Рис. 1. Лечебная поза-движение при болезненности и напряжении под правой реберной дугой в области верхнего отрезка двенадцатиперстной кишки

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Лечебная поза-движение при напряжении и болезненности нисходящего отрезка двенадцатиперстной кишки и замедлении прохождения кишечного содержимого

При напряжении и болезненности параллельно правой переднебоковой линии живота на 1 палец внутрь от ее середины (нисходящий отрезок двенадцатиперстной кишки) лечебное движение проводить лежа на кушетке на левом боку, нижняя нога прямая, верхняя нога согнута в коленном и тазобедренном суставах.

Кончиками пальцев обеих кистей проникнуть в брюшную полость параллельно правой среднебоковой линии туловища на один палец внутрь от ее середины и на два пальца ниже правой реберной дуги.

Почувствовав под пальцами плотную ткань (нисходящий отрезок двенадцатиперстной кишки), пытаться на вдохе смещать ее к середине и в головном направлениях.

Лечебное движение повторить 3–6 раз до уменьшения болезненности и напряжения ткани (рис. 2).

Рис. 2. Лечебная поза-движение при напряжении и болезненности нисходящего отрезка двенадцатиперстной кишки и замедлении прохождения кишечного содержимого

Лечебная поза-движение при замедлении прохождения кишечного содержимого и изжоге

Лечебное движение проводить в положении лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленных и тазобедренных суставах, голова на маленькой подушечке. Двумя средними пальцами правой кисти нащупать точку, находящуюся на три пальца вверх от пупка по правой среднепупочной линии. Ориентироваться по болевым ощущениям. Пальцами правой кисти осуществлять круговые движения по часовой стрелке вглубь, вправо и к голове в течение 60–90 секунд. Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 3).

Рис. 3. Лечебная поза-движение при замедлении прохождения кишечного содержимого и изжоге

Лечебная поза-движение при болезненности и напряжении околопупочной области (нижней части двенадцатиперстной кишки)

Лечебное движение выполнять лежа на спине со слегка согнутыми в коленных и тазобедренных суставах нижними конечностями.

Средним пальцем правой кисти, усиленной в лучезапястном суставе левой кистью, найти наиболее болезненную точку в околопупочной области и оказывать на нее давление в глубинном направлении (в среднем в течение 60–90 секунд) до исчезновения боли.

Затем добавить давление по направлению к пупку до следующего возникновения боли.

После исчезновения боли усилить давление до появления новой и вновь добиться ее исчезновения.

После этого по часовой стрелке обследовать и пролечить всю околопупочную область до исчезновения болевых ощущений.

Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 4).

Рис. 4. Лечебная поза-движение при болезненности и напряжении околопупочной области (нижней части двенадцатиперстной кишки)

Лечебная поза-движение при тошноте, распирании, увеличенном слюнотечении, отсутствии аппетита (болезненности и напряжении восходящей части двенадцатиперстной кишки, замедлении прохождения кишечного содержимого, спазме двенадцатиперстно-тонкокишечного сфинктера)

Лечебное движение выполнять в положении лежа на спине с ногами слегка согнутыми в коленных и тазобедренных суставах, под голову подложить маленькую подушечку.

Двумя средними пальцами правой кисти нащупать точку, находящуюся на три пальца вверх по левой среднепупочной линии. Ориентироваться по болевым ощущениям.

Два средних пальца правой кисти осуществляют давление в течение 60–90 секунд на найденную точку до исчезновения болевых ощущений.

Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 5).

Рис. 5. Лечебная поза-движение при тошноте, распирании, увеличенном слюнотечении, отсутствии аппетита

Лечебная поза-движение для устранения спазма желудка и желудочных колик

Лечебное движение проводить в положении лежа на левом боку со слегка согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами.

Левую руку согнуть в локтевом и плечевом суставах и расположить под головой так, чтобы большой палец фиксировал углубление (ямку) сзади верхней части ушной раковины.

Основанием ладоней правой кисти, расположенной по передней срединной линии тела, во время глубоких выдохов продолжительностью 6–8 секунд проводить круговые движения по часовой стрелке до расслабления тканей.

Выполнять лечебное движение в течение 2–3 минут только на выдохах.опубликовано econet

Поза-движение для устранения спазма желудка и желудочных колик

Источники:

"Лечебные позы-движения А. Б. Сителя" Анатолий Ситель

"Всё о позвоночнике для тех, кому за…" Анатолий Ситель

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