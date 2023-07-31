Спасительные статические упражнения при гипертонии

Чтобы снизить артериальное давление, не обязательно прибегать к помощи медикаментов. Можно выполнить несколько релаксирующих, спокойных упражнений, которые нормализуют дыхание. Вот подробная инструкция к выполнению полезной гимнастики.

Для понижения артериального давления можно применять специальные упражнения. Они помогут расслабиться и улучшить самочувствие.

Упражнения, которые понизят давление

№1. Ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях, расслабляем живот. Делаем медленный и полный вдох, при этом стараясь выпятить живот. Когда мы выдыхаем, живот должен опуститься, а в финальной стадии выдоха чуть-чуть втягиваем живот под ребра. Подобные действия похожи на колебания воды.

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№ 2. Упражнение даст возможность снизить показатель давления примерно на 15 мм. Ложимся на спину, ноги сгибаем. Делаем вдох и параллельно поднимаем руки и уводим за голову. Выдыхая, снова поднимаем руки и опускаем вдоль тела.

№ 3. Ложимся на спину, ноги сгибаем, а руки лежат вдоль тела. Поднимаем таз, соединяем руки в замок и сводим лопатки. Сгибаем руки в локтях и устанавливаем ладони в области поясницы, большие пальцы при этом направлены к позвоночнику, а все другие - к бокам. Выпрямляем ноги.

№ 4. Ложимся на пол. Вытягиваем правую ногу на поверхности, другу сгибаем в колене и приближаем к животу. Фиксируем позу на полминуты. Теперь меняем позицию ног.

№ 5. Первоначальная позиция лежа на животе, лоб касается поверхности пола, руки сгибаем, ладони на полу в области плечевых суставов. Делаем вдох и в это время медленно поднимаем туловище. Прогиб не должен быть глубоким, в финальной стадии нижние ребра покоятся на полу. Выдыхая, поворачиваем глаза, голову, плечи в левую сторону. Замираем в этой позе на 3-5 дыхательных циклов. Опускаемся на пол, делаем паузу и производим такое же действие вправо.

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№ 6. Садимся на пятки, слегка разводим колени в стороны. На выдохе опускаем туловище вперед. Кладем голову на опору так, чтоб она располагалась на линии таза. Вытягиваем руки вперед и расслабляем плечи. Вдыхая, опускаем и расслабляем живот, Выдыхая, как бы поднимаем его к позвоночнику.

№ 7. Ложимся на пол и поднимаем ноги вверх, коснувшись тазом стены. Подбородок немного подтягиваем на себя и прижимаем заднюю часть шеи к полу. Вдыхая, надуваем и выпячиваем расслабленный живот, выдыхая, опускаем его, немного втягивая под ребра и замирая в таком положении на 2–3 секунды. Упражнение выполняется 5-10 минут.

№ 8. Садимся комфортно. Выпрямляем позвоночный столб, поднимаем руки и делаем вдох. Закрываем большими пальцами слуховые каналы ушей, концы указательных упираются в кость носа в области слезной железы, фаланги ногтя и среднюю прижимаем к векам (они закрыты). Средние пальцы расположены точно между носовой костью и хрящом (носовые ходы остаются свободными). Соединяем концы безымянных пальцев над верхней, мизинцев - под нижней губой. Выдыхая, производим звук вроде мычания, плавно переводя его в гудение. Выполняем действие 3–5 минут.опубликовано econet

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