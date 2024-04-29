Спасение для ног: упражнения которые снимут усталость

Некоторые женщины не представляют себя без обуви на высоких каблуках. Но постоянное ношение таких туфель, сапог или босоножек влечет нешуточные осложнения со здоровьем. Поэтому, в первую очередь, необходимо научиться снимать усталость ног и поясницы после ношения данной обуви. Вот несколько простых, но эффективных упражнений.

Речь пойдет о гимнастике для представительниц прекрасного пола, которые не мыслят своей жизни без обуви на высоких каблуках. В истории моды данная обувь прочно обосновалась несколько столетий назад. Причем, носили обувь на каблуках как женщины, так и мужчины. Она визуально удлиняет ноги, делает вас выше и стройнее.

Одновременно вы претерпеваете кое-какие неудобства. Указанная обувь, а, точнее, ее систематическое ношение, приводит к растяжению мышц, провоцирует нарушение кровотока в нижних конечностях, «нагружает» позвоночник. Поэтому необычайно важно ежедневно снимать усталость ног после того, как туфли на каблуке остались в прихожей.

Гимнастика против усталости ног

Простейший вариант – уложить нижние конечности пятками на подушку/небольшое возвышение и полежать в указанной позе. Это полезно проделывать перед отходом ко сну.

Самомассаж точки сёдзан (находится в центре икры). Нужно нажимать на точку подушечками больших пальцев.

Воздействовать на точку кикэцу на стопе. Следует ударять кулаком по подошве – таким образом вы сможете снять усталость. В среднем следует наносить до ста ударов. Но без фанатизма. Удар не должен быть интенсивным.

Гимнастика для снятия усталости тела

Можно выбрать один из двух вариантов упражнения. 1-й – действительный, когда нужно рассыпать металлические деньги по полу и начинать их собирать. 2-й – воображаемый: следует собирать невидимые монеты.

Суть упражнения заключается в наклонах. Ноги в коленях сгибать не следует. Спешить тоже не надо. Поднимать монеты по штуке. Когда все деньги (10 монет) будут собраны, необходимо сделать ряд прогибов туловища назад с целью восстановления равновесия.

Хороший результат дает воздействие на точку сёдзан (в центре икры). Следует нажимать на нее, прикладывая силу, подушечкой большого пальца на протяжении 20 сек. Сделать паузу и повторить манипуляцию 2 раза.

Активация точки рокю на руке оказывает действие на меридиан перикарда. Следует воздействовать на нее по два раза в продолжение 1 мин.

Гимнастика для снятия усталости в пояснице

Причины болей в области поясницы различны: это может быть защемление нерва, нередко проблема связана с дисфункцией позвоночного столба, а, точнее, поясничного отдела. Неправильная осанка, положение корпуса, когда мы сидим, стоим, лежим, ведут к болям в указанной области. Бороться с ними поможет действие на специальные точки меридиана мочевого пузыря.

Следует медленно осуществлять нажим вдоль позвоночника с обеих сторон подушечками больших пальцев. Перемещаться следует в направлении сверху вниз. Далее резко наклониться вперед и прогнуться назад, а теперь как можно более сильно повернуть корпус вправо и влево; поясница в ходе упражнения не задействована.

Теперь следует встать на колени. Взгляд направлен перед собой. Спина прямая. Начать выгибаться назад, при этом держась руками за голеностопный сустав. Живот следует выпячивать вперед. Руками нужно обхватите нижние конечности над щиколотками, вдыхая глубоко воздух. Замереть в данном положении на 5 сек., вернуться в исходную позицию. Выполнить прогибы пять раз.

Упражнение при болях в коленях

Указанные боли можно снимать через воздействие на точки симмон (лучезапястная складка, со стороны ладони, транслирована на меридиан сердца) и итю (подколенная ямка; точка меридиана мочевого пузыря). Указанные точки следует массировать подушечками больших пальцев.

Следующие точки – рёкю и кэккай. Рёкю находится примерно в 4–5 см снаружи от колена. Кэккай локализуется на 5 см выше коленной чашечки во внутренней части. На них воздействуют подушечками средних (рёкю) и больших (кэккай) пальцев.

Манипуляция проводится в положении сидя на стуле. После осуществления самомассажа нижние конечности следует поднять с пола и по очереди разогнуть. Теперь еще раз надавить на данные точки в продолжение 5 сек. и опустить ногу.

Гимнастика для снятия усталости ног

Действие на точку сёдзан (она упоминалась выше). Следует нажимать на сёдзан подушечками больших пальцев (по 1 мин. для каждой нижней конечности).

Следующая искомая точка располагается в центре подошвы. Необходимо нажимать на нее большими пальцами, прилагая усилие. Самомассаж проводят до 20 раз для каждой нижней конечности.

Теперь следует лечь на живот. Согнуть нижние конечности в коленях и постараться похлопать себя по ягодицам пятками. Данное упражнение убирает напряжение икроножных мускулов, мускулов бедер.опубликовано econet