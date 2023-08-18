Спасаем талию: как убрать висцеральный жир?

Висцеральным жиром называют белый жир брюшной полости вокруг внутренних органов. Он накапливается при избыточном потреблении калорий и недостатке движения. На накопления жира может влиять и наследственность. Жир проникает в кровь в форме холестерина, триглицеридов, липопротеидов, и это провоцирует заболевания сердца и сосудов, ожирение внутренних органов и гипертонию.
Жир необходим нам для синтеза гормонально активных соединений - резистина, адипонектина, лептина. Существует классификация жира в теле человека (по его виду и действию). Специалисты делят жир в организме на 5 типов.
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ВЖ откладывается, когда человек в избытке получает калории и ведет слабо подвижный образ жизни. На локацию накоплений жира может влиять генетическая предрасположенность. Он может откладываться в зоне бедер, плеч или груди, у кого-то увеличивается живот.
Строение ВЖ не дает ему накапливаться без меры, и в результате жир проникает в кровь - в форме холестерина, триглицеридов, липопротеидов, что грозит развитием кардиологических заболеваний, ожирения органов и гипертонии.
Иначе говоря, накопление ВЖ - это симптом метаболического синдрома проблем, среди которых резистентность к инсулину, гипертония и высокий показатель холестерина, которые создают риск кардио патологий.
Избыток ВЖ также имеет связь с возникновением астмы, рака, панкреатита, подагры, остеоартроза и старческого слабоумия.
Лишний ВЖ определятся определением окружности талии.
Ориентированная норма: 82 сантиметров (женщины) и 94 сантиметров (мужчины). Если ваше значение выше нормы, это довольно тревожный знак.
Следующий метод оценки объема ВЖ - определение соотношения «талия/бедра». Измеряем окружности талии и бедер, делим значение талии на значение бедер. Если вышло более 0,85 (женщины) и 1,0 (мужчины), то содержание ВЖ превышено.
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Источник: https://econet.by/
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