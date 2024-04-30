Советы доктора Бубновского желающим сбросить вес

Профессор Сергей Бубновский в своей книге «Кинезитерапия на каждый день. 365 советов доктора Бубновского» говорит, что снижать вес нужно качественно и без каких-либо специальных диет! Обрести идеальную форму и избавиться от лишнего можно с помощью правильного питания и грамотного сочетания аэробных нагрузок.

К аэробным нагрузкам, которые помогут снизить избыточный вес, я отношу следующие виды физических упражнений:

обыкновенная ходьба не менее 2 часов со скоростью 6–8 км в час (или один час ходьбы по пересеченной местности);

бег трусцой в течение 20–30 минут на пульсе до 140–145 ударов в минуту;

ходьба на лыжах (или бег на лыжах) не менее 3–5 км;

плавание (без остановки) не менее 1,5–2 км в максимально возможном для вас темпе.

Избыточный вес: что делать?

Я считаю, что диета как таковая (кроме диеты для диабетиков и людей, перенесших удаление желчного пузыря) вредна для организма, потому что при похудении с помощью ограничительных диет в первую очередь уходят мышцы, имеющие быструю энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности организма, и только потом начинает уходить жировая ткань, которая является резервной, то есть медленной энергией.

При избавлении от избыточного веса с помощью диет у человека начинают развиваться дистрофические заболевания (такие как остеохондроз и артрозы) и ишемические болезни, связанные с сосудистой недостаточностью. Поэтому худеть надо правильно, так как неправильное питание также способствует появлению остеохондроза.

К технике лечебного голодания я отношусь исключительно как к лекарству: я считаю, что к такому способу похудения следует прибегать только в особых случаях и только по назначению врача.

Я считаю, что человек должен придерживаться принципов рационального питания — такой подход поможет нормализовать вес и при этом обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Рациональное питание — это правильный баланс между объемом потребляемой пищи и количеством физических упражнений, а не какая-либо специальная диета.

Для снижения массы тела я рекомендую придерживаться следующих правил:

Употреблять в пищу естественные продукты, не подвергшиеся переработке (фрукты, овощи, орехи, яйца, злаки, цельное зерно, рыбу, птицу, крольчатину, молоко, сыр, творог).

Отказаться от консервированных продуктов.

Готовить блюда, которые содержат 2–3 разных ингредиента («Пища проста — доживешь до ста»).

Избегать сахара и соли — заменить их специями, пикантными приправами, соусами (например, соль можно заменить лимонным соком или соевым соусом, а рафинированный сахар — тростниковым сахаром, медом, сладкими фруктами или шоколадом).

Избегать алкоголя, особенно во время еды: при одновременном употреблении вина и воды вместе с пищей они накапливаются в желудочно-кишечном тракте и растворяют пищеварительные ферменты, которые выделяются для расщепления еды.

Выпитый сразу после еды чай приводит к ожирению и несварению съеденной пищи, поэтому на десерт лучше съесть арбуз или другие фрукты, например яблоки.

Исключить из питания кофеин как возбуждающее средство: через пару часов после употребления кофе появляются слабость, раздражительность или головная боль.

«Внутренний душ». Кроме того, необходимо соблюдать правильный питьевой режим, то есть в день выпивать не менее трех литров воды. Я сам предпочитаю обильное питье утром, до гимнастики («внутренний душ»), а также сразу после гимнастики, перед баней, перед едой или через 1,5–2 часа после еды.

Пить надо много: мы состоим из воды, и чем больше мы будем пить, тем лучше будет нашему организму. Люди, страдающие от суставных заболеваний и остеохондроза, должны соблюдать это правило неукоснительно! Но я говорю именно о воде, я не признаю различные газированные напитки. Лучшей я считаю, воду родниковую или из скважины, которую вы знаете.

Таким образом, с помощью только ограничительной диеты и без принципиального изменения образа жизни, в который необходимо ввести кардиотренировки и который и привел вас к избыточному весу и связанным с ним заболеваниям (в том числе и к остеохондрозу), избавиться от избыточного веса без потери здоровья невозможно.

Важно знать, что через 30–40 минут после силовых занятий открывается так называемое «белковое окно» — другими словами, появляется зверский аппетит. Я рекомендую в это время употребить любую белковую пищу (молочные, рыбные или мясные блюда), но не переедать. Если этого не сделать, то на восстановление энергии, потраченной за время занятий, пойдет не жировая ткань, а мышечная. В этом случае вместо восстановления тела до нормы может начаться атрофия мышц. Но если после занятия принимать углеводную пищу, то вместо мышечной ткани будет образовываться жировая, а именно этого и опасаются желающие похудеть.

Диета Бубновского

Завтрак и ужин

До начала завтрака «чайная церемония» (не менее 600 мл зеленого чая). Но не кофе!

Каша (гречневая, пшенная, геркулес, рисовая) и любые овощи.

Способ приготовления каши: 1/2 стакана крупы на 2 стакана воды. Залить кипятком, варить на огне 4–5 минут до выкипания воды. Без соли! Добавить лук, обжаренный в растительном масле до желтоватого цвета, или соевый соус (вместо соли).

Овощи: капуста, свекла, огурец, помидор, морковь (желательно свежие). Можно заправить овощи небольшим количеством растительного масла.

Обед

На обед можно выбрать любой вариант из следующих:

Нежирный творог с вареньем или медом, нежирное молоко (1,5 %-ной жирности), можно кусочек черного хлеба грубого помола.

Овощной суп (можно из замороженных овощей), нежирная рыба в отварном виде (треска, ледяная, щука) с гарниром из овощей или любой крупы.

Грудка цыпленка с гарниром из овощей или любой крупы.

Дополнительные рекомендации:

Принимать пищу следует через 5–6 часов.

Не забывать про обильное питье — не менее 3 литров в день.

В перерывах между приемами пищи пить воду или несладкий чай.

Один раз в неделю устраивать «разгрузочный день»: 24 часа на воде.

Кроме этого ежедневно необходимы такие нагрузки, как 2 часа быстрой ходьбы или 500 приседаний. Кардиотренажеры с заданной нагрузкой в начале занятий заменяют простую ходьбу, т. к. их КПД значительно выше — от 500 до 400 ккал за занятие. Это задача трудная, но выполнимая! Такой режим способствует снижению веса естественным путем и общему оздоровлению организма и к тому же укрепляет волю. опубликовано econet