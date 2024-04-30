Советы доктора Бубновского желающим сбросить вес

Профессор Сергей Бубновский в своей книге «Кинезитерапия на каждый день. 365 советов доктора Бубновского» говорит, что снижать вес нужно качественно и без каких-либо специальных диет! Обрести идеальную форму и избавиться от лишнего можно с помощью правильного питания и грамотного сочетания аэробных нагрузок.
К аэробным нагрузкам, которые помогут снизить избыточный вес, я отношу следующие виды физических упражнений:
Я считаю, что диета как таковая (кроме диеты для диабетиков и людей, перенесших удаление желчного пузыря) вредна для организма, потому что при похудении с помощью ограничительных диет в первую очередь уходят мышцы, имеющие быструю энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности организма, и только потом начинает уходить жировая ткань, которая является резервной, то есть медленной энергией.
При избавлении от избыточного веса с помощью диет у человека начинают развиваться дистрофические заболевания (такие как остеохондроз и артрозы) и ишемические болезни, связанные с сосудистой недостаточностью. Поэтому худеть надо правильно, так как неправильное питание также способствует появлению остеохондроза.
К технике лечебного голодания я отношусь исключительно как к лекарству: я считаю, что к такому способу похудения следует прибегать только в особых случаях и только по назначению врача.
Я считаю, что человек должен придерживаться принципов рационального питания — такой подход поможет нормализовать вес и при этом обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Рациональное питание — это правильный баланс между объемом потребляемой пищи и количеством физических упражнений, а не какая-либо специальная диета.
Для снижения массы тела я рекомендую придерживаться следующих правил:
«Внутренний душ». Кроме того, необходимо соблюдать правильный питьевой режим, то есть в день выпивать не менее трех литров воды. Я сам предпочитаю обильное питье утром, до гимнастики («внутренний душ»), а также сразу после гимнастики, перед баней, перед едой или через 1,5–2 часа после еды.
Пить надо много: мы состоим из воды, и чем больше мы будем пить, тем лучше будет нашему организму. Люди, страдающие от суставных заболеваний и остеохондроза, должны соблюдать это правило неукоснительно! Но я говорю именно о воде, я не признаю различные газированные напитки. Лучшей я считаю, воду родниковую или из скважины, которую вы знаете.
Таким образом, с помощью только ограничительной диеты и без принципиального изменения образа жизни, в который необходимо ввести кардиотренировки и который и привел вас к избыточному весу и связанным с ним заболеваниям (в том числе и к остеохондрозу), избавиться от избыточного веса без потери здоровья невозможно.
Важно знать, что через 30–40 минут после силовых занятий открывается так называемое «белковое окно» — другими словами, появляется зверский аппетит. Я рекомендую в это время употребить любую белковую пищу (молочные, рыбные или мясные блюда), но не переедать. Если этого не сделать, то на восстановление энергии, потраченной за время занятий, пойдет не жировая ткань, а мышечная. В этом случае вместо восстановления тела до нормы может начаться атрофия мышц. Но если после занятия принимать углеводную пищу, то вместо мышечной ткани будет образовываться жировая, а именно этого и опасаются желающие похудеть.
До начала завтрака «чайная церемония» (не менее 600 мл зеленого чая). Но не кофе!
Каша (гречневая, пшенная, геркулес, рисовая) и любые овощи.
Способ приготовления каши: 1/2 стакана крупы на 2 стакана воды. Залить кипятком, варить на огне 4–5 минут до выкипания воды. Без соли! Добавить лук, обжаренный в растительном масле до желтоватого цвета, или соевый соус (вместо соли).
Овощи: капуста, свекла, огурец, помидор, морковь (желательно свежие). Можно заправить овощи небольшим количеством растительного масла.
На обед можно выбрать любой вариант из следующих:
Дополнительные рекомендации:
Кроме этого ежедневно необходимы такие нагрузки, как 2 часа быстрой ходьбы или 500 приседаний. Кардиотренажеры с заданной нагрузкой в начале занятий заменяют простую ходьбу, т. к. их КПД значительно выше — от 500 до 400 ккал за занятие. Это задача трудная, но выполнимая! Такой режим способствует снижению веса естественным путем и общему оздоровлению организма и к тому же укрепляет волю. опубликовано econet
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