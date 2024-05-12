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Сон на выходных не поможет

Автор: Econet 12 мая 2024 6462
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Всю рабочую неделю мы много трудимся, встаем рано, ложимся спать поздно, надеясь, что отоспимся в выходные. Но правильно ли это? Человек должен каждую ночь спать как минимум 7 часов. В противном случае есть риск развития следующих заболеваний и состояний.

Сон на выходных не поможет

Полноценный сон необходим для здоровья. Когда мы спим ночью, организм самостоятельно восстанавливается, а головной мозг обрабатывает полученную за минувший день информацию. Чем грозят нарушения сна?  

Не старайтесь отоспаться в выходные

Давно известно, что взрослому человеку необходимо спать как минимум семь часов в сутки. Цифра эта индивидуальна. Некоторым достаточно спать менее шести часов еженощно и при этом чувствовать себя днем бодрыми и активными. А кому-то требуется спать не менее восьми часов. 

Интересно, но избыточный сон, например, 10 часов, вызывает кардио-сосудистые осложнения.

Чем грозит плохое качество сна? Оно опасно тем, что может бьет по здоровью одновременно в нескольких направлениях.

  • Кроме вполне естественной усталости становится хуже концентрация внимания, ослабевает и кратковременная, и долговременная память. Человек с трудом выполняет обычные задачи на работе и вне ее.  Что уж говорить о креативности, творчестве!
  • Опасное последствие стабильного недосыпания – сбои иммунной системы. Известно, что те, кто страдает бессонницей, заболевают простудой чаще, чем те, кто полноценно высыпается. 
  • Возрастает вероятность психических расстройств – депрессивные состояния, беспокойство, фобии сопутствуют хроническому недосыпу.
  • Плохой сон становится ключевой причиной набора лишнего веса и возникновения ожирения, фактором риска диабета второго типа, повышенного давления, кардио-сосудистых недугов. Постоянное недосыпание увеличивает риск инсульта в 4 раза.

Концепция, которая призывает высыпаться на выходных, вряд поможет исправить положение и убережет от развития сложных болезней. 

Возместить все потерянные в рабочие дни часы сна за субботу и воскресенье нереально. Воскресный сон допоздна, вероятно, нарушит весь распорядок дня. Вечером долго не удастся уснуть. Ляжете вы поздно, а утром в понедельник подняться с постели будет крайне тяжело.

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Сон на выходных не поможет

Сон в дневное время – тоже не панацея. Краткий сон продолжительностью в 15 минут полезен – организм успеет перезагрузиться, и бодрость вернется. А если спать днем долго, ваша дневная продуктивность еще более снизится.

Гигиена сна необходима, так как соблюдение разумного соотношения сна, работы и отдыха даст вам сберечь здоровье. 

Определенные анализы помогут определить, если в организме начались сбои из-за дефицита сна. Например, хронический недосып вызывает функциональные сбои щитовидной железы и нарушение углеводного обмена.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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