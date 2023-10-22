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Сон, как у младенца: натуральное снотворное

Автор: Econet 22 октября 2023 7020
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Нарушение сна является распространенной проблемой. Хроническое недосыпание отрицательно сказывается на работоспособности, общей активности и настроении. Как нормализовать ночной сон? Существует простое и натуральное средство. Для его приготовления вам понадобятся всего два компонента.

Сон, как у младенца: натуральное снотворное

Мак – одно из самых древних лекарственных растений. Люди использовали его тысячи лет с целью излечения от самых разных заболеваний. Маковая семечка обладает целым рядом полезных свойств. В том числе – противоопухолевым действием.

Настой для полноценного сна

Этот настой не только натуральное и безопасное снотворное. Он полезен и при проблемах с желудком.

Рецепт приготовления настоя 

  • В равных пропорциях (по 1 столовой ложке) берем семена укропа и семена мака (не перемолотого).
  • Перемалываем. Мак лучше перетереть, а укроп – перемолоть в кофемолке. 
  • На ночь (за 40 минут – 1 час до отхода ко сну) в стакан кипятка засыпаем 1 чайную ложку полученной смеси. 
  • Настаиваем 5-10 минут.

Укроп и мак эффективно успокаивают нервную систему. 

Важно знать! При употреблении настоя из мака и укропа возможна аллергическая реакция. Поэтому рекомендуется начинать принимать средство с малых доз.

Стресс – причина многих серьезных заболеваний. Поэтому полноценный ночной отдых становится важным фактором телесного и психологического здоровья.

Рассказывает Дмитрий Обгаль 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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