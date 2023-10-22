Сон, как у младенца: натуральное снотворное

Нарушение сна является распространенной проблемой. Хроническое недосыпание отрицательно сказывается на работоспособности, общей активности и настроении. Как нормализовать ночной сон? Существует простое и натуральное средство. Для его приготовления вам понадобятся всего два компонента.
Мак – одно из самых древних лекарственных растений. Люди использовали его тысячи лет с целью излечения от самых разных заболеваний. Маковая семечка обладает целым рядом полезных свойств. В том числе – противоопухолевым действием.
Этот настой не только натуральное и безопасное снотворное. Он полезен и при проблемах с желудком.
Укроп и мак эффективно успокаивают нервную систему.
Важно знать! При употреблении настоя из мака и укропа возможна аллергическая реакция. Поэтому рекомендуется начинать принимать средство с малых доз.
Стресс – причина многих серьезных заболеваний. Поэтому полноценный ночной отдых становится важным фактором телесного и психологического здоровья.
Рассказывает Дмитрий Обгаль
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