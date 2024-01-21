Сохранить зрение: Простая техника для поддержания здоровья глаз

Эта техника стимулирует кровообращение в области глаз, воздействует на чувствительную кожу вокруг них, и эта область приобретает здоровый вид. Он также снимает напряжение и приводит в естественное, гармоничное состояние глаза и прилегающую к ним область – вплоть до зон, расположенных глубоко внутри черепа.
Массаж глаз включает поглаживающие движения, легкую вибрацию, мягкое надавливание на глаза, прижимание глаз ладонями и легкое растирание глаз. Все эти массирующие движения тонизируют мышцы глаз, улучшают кровоснабжение органа зрения, а также оказывают рефлекторное воздействие на нервные окончания области глаз. Массаж глаз нужно выполнять очень мягкими движениями и с предельной осторожностью!
Нужно понимать, что воздействие на нервные окончания области глаз оказывает рефлекторное влияние не только на сами глаза, но и на другие органы и системы организма. Например, при активном нажатии на глазные яблоки рефлекторно можно оказать воздействие на пульс. Такой прием врачи рекомендуют пациентам с тахикардией (учащение пульса), так как при нажатии на глазные яблоки пульс урежается. Людям же, страдающим брадикардией (урежение пульса), такое воздействие может существенно навредить.
Точечный массаж, как и акупунктура, – старинный метод традиционной китайской медицины, известный уже тысячелетия. За это время он распространился по всему миру и получил широкое признание. Осуществляется он кончиками пальцев. В отличие от акупунктуры, требующей применения специальных игл, для точечного массажа не нужно никаких инструментов. Поэтому его легко может сделать сам пациент.
Точечный массаж в области глаз предупреждает расстройства кровообращения, глаукому и катаракту. Точки, которые следует массировать для улучшения зрения, расположены непосредственно вокруг глаз (рис.1). Эти важные точки называются тиан – инг (1), инг – минг (2), си – бай (3), тай – янг (4). Согласно китайской медицине, эти точки посредством энергетических линий – так называемых меридианов – связаны с другими органами и системами. С глазами особенно тесно связаны кожа, печень и почки.
Пульсация и в некоторых случаях незначительная боль – верный признак того, что вы правильно нащупали нужную точку. Нажимать на точки надо ритмично, одновременно обоими большими или указательными пальцами.
Кончики пальцев должны производить круговые движения по часовой стрелке с радиусом вращения в 1–2 мм в области каждой из парных, одновременно массируемых точек (точки 1–3 на рисунке).
При выдохе следует легко или со средним усилием нажимать на точки, при вдохе – продолжать вращение без нажима. Каждую точку массируют таким образом на протяжении 8 вдохов – выдохов.
Точечный массаж стимулирует кровообращение в области глаз, воздействует на чувствительную кожу вокруг них, и эта область приобретает здоровый вид. Он также снимает напряжение и приводит в естественное, гармоничное состояние глаза и прилегающую к ним область – вплоть до зон, расположенных глубоко внутри черепа.
Так как глаза связаны с другими органами – кожей, почками, печенью, желудком, – точечный массаж в области глаз оказывает благотворное влияние и на эти органы. Точечный массаж улучшает кровообращение в области глаз, а также снимает напряжение в глазах и вокруг них.
Ритмично массируйте точки. Добейтесь такого давления при выдохе, чтобы оно не вызывало болевых ощущений.
Если вы не уверены, что правильно нашли точку, помассируйте выступающую часть глазниц в области правой и левой брови сверху и снизу. Воздействие на точку эффективно в радиусе около 1,5 см. Таким образом, вы обязательно попадете в чувствительную область. Немного попрактиковавшись, вы ясно почувствуете, где расположен центр области воздействия.
Таким же образом массируйте обе точки инг – минг. Ритмично надавливайте на протяжении 8 вдохов – выдохов двумя большими пальцами или большим и указательным пальцами одной руки по бокам переносицы.
Точечный массаж особенно эффективен при переутомлении глаз и головной боли.
Некоторое время подождите и попытайтесь почувствовать действие массажа.
Массируйте обе точки си – бай. Они расположены на нижней окружности глазниц под зрачками. Проделывайте массаж на протяжении 8 вдохов – выдохов.
Сделайте небольшую паузу, чтобы почувствовать действие массажа.
В конце массажа несколько раз ущипните себя за переносицу, каждый раз сжимайте кожу примерно секунду и затем отпускайте.
На некоторое время закройте глаза ладонями. Попробуйте ощутить положительное действие массажа.
Рекомендую выполнять массаж в описанной последовательности 2 раза в день – утром и вечером. Это поддерживает здоровье глаз. При необходимости, если возникают какие-либо проблемы, можно массировать и какие-то из указанных точек в отдельности.
При некоторых заболеваниях нужно воздействовать на отдельные точки.
Поглаживание закрытых глаз пальцами, вибрация, легкий нажим и разминание оказывают благотворное действие на глаза и улучшают кровоснабжение органа зрения. Круговой массаж области вокруг глаз тонизирует глазные нервы. Проводите такой массаж двумя пальцами – указательным и средним.
Массаж области вокруг глаз выполняется следующим образом: сначала выполняется движение по нижнему краю глаза от виска к носу, и следом по верхнему краю глаза – под бровями к виску. Такое круговое движение повторяется 8–16 раз. Можно выполнять массаж всей ладонью .опубликовано econet
Из книги "Тренинги и игры для мышц глаз. Уникальные упражнения для восстановления зрения по методу профессора Олега Панкова", Олег Панков
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