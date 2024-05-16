Соединение в зеленом чае улучшает усвоение цинка

Ополаскиватель для полости рта с содержанием зеленого чая снимает зубной налет и уменьшает гингивит. Полифенол в составе зеленого чая помогает цинку перемещаться в клетки, где тот работает против вирусов простуды. Местное использование зеленого чая эффективно против грибковых инфекций. Он не вредит кишечным бактериям, а действует как пребиотик.

Одним из ключевых факторов здоровья и благополучия является потребление питательных веществ. Надеюсь, все, кто читает мои информационную рассылку, пьют много чистой воды каждый день и воздерживаются от газировки. После воды наиболее распространенными напитками являются кофе и чай.

Польза зеленого чая для здоровья

В отличие от газированных напитков, органический кофе и чай являются основными источниками полезных полифенолов-антиоксидантов. По данным Чайной ассоциации США, чай имеется почти в 80% всех домохозяйств, и каждый день его пьют более 159 миллионов человек в США.

В 2019 году 15% из 84 миллиардов порций чая составлял зеленый чай, а 84% - черный. США - третий по величине импортер чая в мире и единственная западная страна, в которой увеличиваются объемы импортируемого и потребляемого чая. Однако пока живущие за океаном пьют чай горячим, примерно 75% американцев пьют его со льдом.

Организация ожидает роста отрасли до 3%, что может быть обусловлено растущим знанием о пользе для здоровья, удобством и высококачественными специализированными чаями. При приготовлении дома чай стоит около трех центов за чашку, а даже более дорогие сорта могут обходиться менее 10 центов.

Хотя в PubMed в разделе «Чай и здоровье» зарегистрировано более 7000 исследований, ученые только недавно начали изучать возможности его использования в качестве противомикробного средства. Его польза для здоровья происходит из листьев растения Camellia sinensis, из которого получают весь чай.

В зеленом чае содержатся четыре полифенола, из которых эпикатехин-3-галлат (ЭКГ), эпигаллокатехин (ЭГК) и эпигаллокатехин-3-галлат (ЭГКГ) обладают наибольшим противомикробным действием.

ЭГКГ улучшает способность организма использовать цинк

В преддверии сезона простуды и гриппа и возможной новой волны COVID-19 многие люди говорят о важности приема добавок цинка для предотвращения инфекции. Цинк - это важный минерал, который содержится во всем организме, и он является кофактором почти 3000 белков.

Одним из эффективных методов лечения ранних симптомов COVID-19 является комбинация гидроксихлорохина с цинком. Первоначально группа врачей из Нью-Йоркского университета использовала гидроксихлорохин и азитромицин.

Позже к протоколу был добавлен сульфат цинка. Чтобы сравнить результаты между двумя группами, они провели ретроспективное обсервационное исследование и обнаружили, что те, кто получал сульфат цинка, чаще отправлялись домой и реже нуждались в аппарате ИВЛ.

Поскольку во время пандемии исследования публиковались достаточно быстро, обнаружилось, что опубликованные результаты не всегда подтверждаются данными. Например, авторы исследования, опубликованного в Lancet 22 мая 2020 года, заявили о снижении выживаемости и учащении желудочковых аритмий у пациентов, получавших только гидроксихлорохин или макролидный антибиотик, такой как азитромицин.

Результаты были позже отозваны, но только после того, как Всемирная организация здравоохранения прекратила использование препарата в своих протоколах, и руководители других испытаний объявили о прекращении исследования. Гидроксихлорохин действует как ионофор цинка, помогая ему проникать в клетки, где он может останавливать репликацию вируса.

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Катехины могут быть ключом к крепкому здоровью

Есть несколько способов, которыми катехины в зеленом чае влияют на ваше здоровье. В одном исследовании с участием более 50 000 человек ученые обнаружили, что ишемическая болезнь сердца и инсульт были основными причинами смерти и составляли почти 50% всех преждевременных смертей. Простая привычка пить зеленый или черный чай может помочь снизить кровяное давление; высокое кровяное давление - фактор, способствующий заболеваниям сердца и инсульту.

В обзоре 25 исследований другая группа ученых обнаружила, что у тех, кто пил зеленый или черный чай в течение 12 недель, систолическое артериальное давление снизилось в среднем на 2,6 мм рт.ст., а диастолическое – на 2,2 мм рт.ст. по сравнению с теми, кто не пил чай. Хотя зеленый чай менее популярен по сравнению с продажами черного чая, он дает наилучшие результаты.

По мнению авторов, можно ожидать, что это снизит риск инсульта на 8%, смертности от ишемической болезни сердца на 5% и смертности от всех причин на 4%. Эти данные подтверждаются другим исследованием, которое показывает, что потребление трех-четырех чашек чая в день может снизить риск заболеваний сердца.

Исследователи обнаружили, что такое количество чая в день способствует здоровью сердца и сердечно-сосудистой системы и снижает риск сердечного приступа и инсульта за счет благотворного влияния на функцию эндотелия.

Употребление зеленого чая также может подавлять образование бета-амилоидных бляшек в головном мозге, связанное с развитием болезни Альцгеймера. Изменение структуры амилоидных фибрилл может сделать их менее токсичными. К сожалению, использованные в исследовании концентрации были настолько высокими, что вы не смогли бы потреблять такое количество. Потребление зеленого чая также связано с:

Снижением риска развития рака

Похудением

Снижением риска диабета 2 типа

Улучшением работы мозга

Защитой глаз

Повышением эффективности упражнений

Уменьшением боли и воспалений при ревматоидном артрите

Снижением риска аутоиммунных заболеваний

Боретесь с гингивитом? Подумайте о зеленом чае

Распространенность заболеваний пародонта варьируется в зависимости от страны, но по оценкам некоторых экспертов, от него страдает почти 50% населения мира. К факторам риска относятся прием лекарств, плохая гигиена полости рта, диабет и стресс. Считается, что это может увеличить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы на 19%, а лечение может помочь улучшить контроль уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа.

По данным Американской стоматологической ассоциации, чистка зубов дважды в день зубной пастой в течение 2 минут помогает удалить остатки пищи и зубной налет и снижает риск образования кариеса. К сожалению, правильная техника чистки зубов встречается нечасто.

В одном исследовании с участием 13 070 человек ученые обнаружили связь между развитием диабета и количеством раз, когда участники чистили зубы. Те, кто чаще чистил зубы, были подвержены меньшему риску заболеваний.

В другом исследовании 2015 года было обнаружено, что зеленый чай помогает при стоматологических проблемах. Исследовательская группа начинала с индекса налета не менее 1,5, и участники были случайным образом разделены на две группы. Участники первой группы полоскали рот два раза в день 2% -ным раствором с зеленым чаем, а второй - плацебо. Через 28 дней различия были проанализированы, и данные показали, что зеленый чай «эффективен в уменьшении количества зубных отложений и гингивита».

Кроме того, потребление зеленого чая может повысить антибактериальные свойства слюны. В одном исследовании спортсменов тхэквондо ученые оценили потребление зеленого чая после двухчасовой тренировки.

Образцы слюны собирали до и сразу после тренировки и через 30 минут после употребления чая. Анализ данных показал, что на антибактериальное действие слюны тренировки не повлияли, но зеленый чай усилил ее эффективность.

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Наружные инфекции реагируют на зеленый чай

Зеленый чай продемонстрировал эффективность при внутреннем и наружном применении. Руководители лабораторного исследования изучили противогрибковую активность ЭГКГ и сравнили ее с препаратами флуконазолом и флуцитозином.

Действие ЭГКГ было в четыре раза эффективнее, чем у флуконазола, и до 16 раз более эффективным, чем у флуцитозина, что указывает на его способность подавлять патогенные дерматофиты. Исследователи предположили, что ЭГКГ можно использовать отдельно как противогрибковое средство при дерматофитиях.

Продолжая исследование, другая группа ученых привлекла 94 пациентов с межпальцевым опоясывающим лишаем стопы. Им предложили либо лечение плацебо, либо ванну для ног с полифенолами зеленого чая (ГТФ).

Исследователи оценили результаты после 12 недель лечения и обнаружили, что у людей в группе вмешательства значительно уменьшился размер инфицированной области. Исследователи пришли к выводу, что полифенолы зеленого чая были эффективны, и предположили, что «ГТФ может обладать противогрибковым действием».

В обзоре литературы, в котором были собраны данные 145 028 детей, исследователи обнаружили, что средняя распространенность импетиго составляла 12,3% с диапазоном от 4,2% до 19,4% в зависимости от региона мира, где проводилось исследование. Заболевание обычно лечится мазью с антибиотиком или кремом для местного применения.

Однако данные показали, что местное нанесение мази с зеленым чаем эффективно излечивает 81,3% людей с импетиго. Это представлено в сравнении с показателем излечения 72,2% с помощью антибиотиков местного применения и 78,6% с помощью пероральных антибиотиков.

Лосьон с 2% зеленым чаем, нанесенный на акне легкой и средней степени тяжести, также продемонстрировал эффективность, когда уменьшил поражение и тяжесть состояния у 20 участников. Лосьон с зеленым чаем применялся два раза в день в течение шести недель, а оценка участников проводилась каждые две недели.

Противомикробное действие зеленого чая не повреждает кишечную флору

Противовирусные и противогрибковые эффекты зеленого чая были продемонстрированы против ряда вирусов и заболеваний. Тем не менее, его полифенолы, по-видимому, не обладают таким же антибактериальным действием в кишечном тракте. Однако есть свидетельства того, что он модулирует состав микробиоты.

В одном исследовании ученые изучали эти изменения у 12 здоровых добровольцев, используя образцы слюны и фекалий, собранные до вмешательства, через две недели после того, как участники употребляли 400 миллилитров в день, и снова через неделю после периода вымывания.

Цели заключались в том, чтобы изучить влияние зеленого чая на флору кишечника и проверить теорию о том, что изменения соответствуют противораковой активности. Исследователи обнаружили данные, свидетельствующие о том, что изменения в флоре кишечника могут сохраняться и после потребления зеленого чая.

Результаты этого исследования подтвердили прошлую информацию, продемонстрировав тенденцию к увеличению количества Bifidobacterium. После анализа данных исследователи обнаружили, что «изменение пропорции было вызвано не межвидовым переходом, а внутривидовым увеличением и / или уменьшением». Стоит также учитывать, что потребление зеленого чая может действовать как пребиотик и улучшать флору толстой кишки за счет увеличения количества видов Bifidobacterium.

Берите максимум от чая

Существует три основных сорта чая: зеленый, черный и улун. Различия связаны с тем, как обрабатываются листья. Интересно, что ЭГКГ чувствителен к температуре воды, поэтому при заваривании при температуре 80 градусов Цельсия или 176 градусов по Фаренгейту из чайного листа высвобождается только 60% ЭГКГ. При взвешивании рассыпного чая используйте соотношение 1 столовая ложка на 8 унций воды.

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья, попробуйте пить его горячим, пока он только заварен, а не после настаивания несколько часов. Вместо того чтобы добавлять молоко, которое может снизить эффективность некоторых антиоксидантов, попробуйте добавить немного лимона, чтобы усилить их действие и усвоение катехинов. опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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