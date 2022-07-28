Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

Усталость, покраснение и боли в глазах могут возникать после длительной работы на компьютере, чтения или просмотра телепередач. Но также являются симптомом общего переутомления организма. Как самостоятельно облегчить самочувствие?
Стимулирование соответствующих энергетических точек поможет не только избавиться от боли в глазах, но и ощутить приток энергии, восстановиться после напряженного трудового дня.
Массаж от усталости глаз
При усталости глаз поможет массаж точек:
VB20 (фэн-чи) – поможет при усталости глаз, артритах, головной боли (мигренях), головокружении, болях и напряжении мышц шеи, раздражительности;
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Точечный массаж конечно творит чудеса, но тут главное не ошибиться и не навредить. Мне еще упражнение нравится – смотреть вдаль-вблизь, тоже хорошо действует. И конечно эваларовский глицин выручает. Я уже представляю какой аврал ждет перед новым годом, начала пропивать, чтобы минимальным стрессом обойтисьОтветить
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