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Слизь в организме: как вывести?

Источник: russian.mercola.com 15 декабря 2022 5306
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Определенное количество слизи в организме необходимо, чтобы быть здоровым. Слизь присутстсвует в пищеварительно тракте, легких, горле, носовых пазухах. Её цвет и консистенция могут многое рассказать о том, что происходит внутри организма. Узнайте, почему так важно увлажнять носовые пазухи, как приготовить отхаркивающее средство и еще много полезной информации.

Слизь в организме: как вывести?

Ваше тело, даже когда оно здорово, производит от 1 до 1,5 литров слизи каждый день. Хотя она выполняет важные функции в вашем организме, вы, скорее всего, заметите ее только потому, что ее больше или ее консистенция или цвет привлекают ваше внимание.

О чем говорит цвет вашей слизи?

Несмотря на то, насколько сильно может раздражать трата носовых платков на бесконечный поток соплей и липких выделений при простуде или инфекции носовых пазух, слизь необходима вашему организму.

Вы не поверите, но слизь служит определенной цели, и вам необходимо определенное количество, чтобы быть здоровым. Кроме того, цвет и консистенция слизи сообщают вам о том, что происходит внутри организма. Вот что вам нужно знать.

Слизь в организме: как вывести?

Слизь играет жизненно важную роль для вашего организма

Ваше тело заполнено тканью, вырабатывающей слизь. В частности, слизь естественным образом встречается в следующих частях тела:

  • желудочно-кишечный тракт,
  • легкие,
  • рот,
  • нос,
  • пазухи,
  • горло.

В этих чувствительных областях слизь создает влажный защитный слой, предотвращающий высыхание и растрескивание тканей. Слизь также играет важную роль в улавливании аллергенов, бактерий, пыли и других нежелательных веществ, предотвращая их дальнейшее попадание в ваш организм.

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По этой причине некоторые типы слизи липкие и густые, специально разработанные для улавливания чужеродных организмов. Помимо того, что она является растекающейся липкой жижей, слизь важна для благополучия вашего тела, поскольку она содержит:

  • Антитела, которые помогают организму бороться с бактериями и вирусами.
  • Ферменты, убивающие чужеродные организмы, которых они улавливают.
  • Белки, которые делают вашу слизь непригодной для микробов.

О чем пытается вам сообщить ваша слизь

Цвет слизи

 Возможное заболевание

Объяснение

Прозрачная

 Все в норме

Нормальный тип слизи в вашем организме прозрачен, потому что он состоит в основном из воды, а также антител, растворенных солей и белков.

Ткани носа постоянно производят чистую слизь, большая часть которой стекает по задней стенке горла в желудок.

Белая

 У вас заложенность

Ваше тело, скорее всего, сигнализирует о наличии аллергии, простуды, обезвоживания или инфекции носа.

Опухшие и воспаленные ткани носа замедляют отток слизи, из-за чего она теряет влагу и становится мутной и густой.

Желтая

 Вы имеете дело с прогрессирующей простудой или инфекцией

Клетки, борющиеся с инфекциями, в том числе лейкоциты, присоединились к борьбе с микробной инфекцией.

После того, как они выполнили свою работу, этих борцов с инфекцией вымывает ваша слизь, из-за чего она приобретает желтоватый оттенок.

Зеленая

 Ваша иммунная система сопротивляется

Ваша иммунная система переходит на новый уровень в борьбе с бактериальной инфекцией.

Ваша слизь снова меняет цвет в основном из-за наличия еще большего количества мертвых лейкоцитов и другого клеточного мусора.

Если ваше заболевание длилось более 12 дней, стоит посетить врача, особенно если у вас жар или тошнота.

Красная

 У вас разорвался кровеносный сосуд в носу

Сморкание или кашель могут вызвать разрыв мелких кровеносных сосудов в носу или дыхательных путях и кровотечение.

Хотя красные (или розовые) пятнышки не редкость из-за того, что слизистая оболочка становится сухой и раздраженной, наличие большого количества крови может указывать на более серьезное заболевание.
Коричневая Вы, вероятно, вдохнули что-то темное  

Хотя коричневая слизь может быть признаком засохшей крови, чаще она сигнализирует о наличии чего-то, что вы вдыхали из окружающей среды, например, грязи, пыли или другого темного мусора.
  Черная Вы курильщик или у вас грибковая инфекция  

Если вы курите или употребляете запрещенные наркотические вещества, ваша слизь может стать черной.

Если у вас ослабленная иммунная система, черная слизь может указывать на серьезную грибковую инфекцию.

Если вы еще не посещаете врача, вам следует немедленно записаться на прием.

Домашние средства, которые помогут справиться с излишком слизи

  • Наносите эфирные масла - Эфирные масла, такие как масло эвкалипта или масло мяты перечной, полезны для расслабления и улучшения дыхания. Наносите их местно на грудь, нос или ступни. Всегда разбавляйте их в масле-носителе, таком как кокосовое, перед нанесением на кожу. Вы также можете использовать их для вдыхания пара или распылять их в воздухе
  • Делайте легкие упражнения - вы можете обнаружить, что ходьба или другое необременяющее движение, если вы чувствуете себя подходящим образом, поможет вам расслабиться и отхаркивать лишнюю слизь
  • Хорошо спите - Сон помогает вашему организму исцеляться и восстанавливаться, а также является важным аспектом, помогающим вашей иммунной системе бороться с болезнями
  • Пейте достаточное количество воды - обезвоживание может ухудшить ваше состояние и затруднить отхаркивание и выведение слизи
  • Используйте увлажнитель воздуха - Увлажнители добавляют влагу в воздух, что может облегчить ваше дыхание и разжижить слизь, которая скопилась в задней части горла или осела в груди. Если у вас частые кровотечения из носа, особенно зимой, возможно, воздух в вашем доме слишком сухой/

Хотя ваш врач может порекомендовать безрецептурное отхаркивающее средство, такое как гвайфенезин, чтобы разжижить слизь и облегчить кашель, существуют и другие немедикаментозные варианты. На самом деле вы можете добиться лучших результатов с помощью масла бутонов гвоздики, которое хорошо известно своей пользой для здоровья полости рта.

Оно имеет множество применений, в том числе облегчение тяжести заболеваний дыхательных путей, таких как простуда, кашель и синусит, а также астма и туберкулез. Говорят, что простое пережевывание бутона гвоздики помогает при боли в горле, и он был одобрен в качестве стоматологического анестетика для полоскания рта и горла.

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Слизь в организме: как вывести?

Как сделать масло из гвоздики

Эфирное масло бутонов гвоздики чаще всего получают путем паровой дистилляции. Однако вы можете извлечь масло из бутонов гвоздики в домашних условиях. Вот простое руководство:

Что вам понадобится для приготовления 1 унции гвоздичного масла

  • 5-10 свежих измельченных бутонов гвоздики.
  • Продезинфицированная стеклянная банка из темного стекла, желательно с пипеткой.
  • Органическое оливковое масло первого или холодного отжима.
  • Сито (марля или кофейный фильтр).
  • Стеклянная емкость с горлышком.

Способ приготовления

  • Поместите измельченные гвоздики в банку.
  • Наполните банку оливковым маслом до уровня примерно на 1 дюйм выше измельченной гвоздики.
  • Плотно закройте банку и встряхните ее три-четыре раза, чтобы гвоздика и оливковое масло перемешались.
  • Оставьте банку на 10–14 дней в прохладном темном месте, чтобы масло раскрыло химические свойства гвоздики.
  • Перелейте масло в стеклянную емкость с горлышком, чтобы удалить осадок. (Многократная фильтрация гарантирует удаление всех частиц).
  • Выбросьте гвоздику; ее нельзя использовать повторно.
  • Перелейте процеженную смесь обратно в банку и держите крышку плотно закрытой.
  • При правильном хранении масло будет годно от четырех до пяти лет. Его цвет со временем может стать темнее.

Как наносить

  • Используйте две капли масла бутонов гвоздики при паровых ингаляциях, чтобы разжижить и удалить слизь.
  • Добавьте две капли масла бутонов гвоздики в мазь или гель, уменьшающие застой, и вотрите в грудь, спину и горло.
  • Добавьте две капли масла бутонов гвоздики в чашку с теплой водой и используйте для полоскания рта или горла.

Используйте нети-пот, чтобы вывести слизь и увлажнить носовые пазухи

Еще одна отличная альтернатива борьбе с заложенным носом или сухостью носовых пазух - орошение. Если вам неприятна мысль о том, чтобы залить нос водой, будьте уверены, что вы полностью контролируете этот слегка некомфортный процесс, который более полезен, чем можно подумать.

Существует несколько вариантов орошения носа, в том числе:

  • Шприц с грушей.
  • Нети-пот, представляющий собой небольшое устройство в форме чайника.
  • Бутылка с дозатором.

Каждый из этих методов прост и занимает всего несколько минут. Все три работают по одному и тому же принципу: вы используете устройство, чтобы вводить раствор соленой воды (также известный как физиологический раствор) в одну ноздрю, чтобы разжижить и удалить любую слизь, находящуюся в полости носа. Когда вода заливается в одну ноздрю, она выходит из другой. Промыв одну ноздрю, вы переходите на другую сторону и промываете другую.

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Приготовьте физиологический раствор, добавив небольшое количество морской соли в дистиллированную, стерильную или предварительно кипяченую и охлажденную воду. Никогда не используйте водопроводную воду для орошения носа! Обязательно очищайте орошающее устройство водой с мылом после каждого использования.

Поскольку ваш нос нуждается в определенном количестве прозрачной слизи для поддержания здоровья, важно, чтобы вы использовали орошение носа умеренно. Проводите его только тогда, когда ваши носовые пазухи забиты или раздражены, и делайте перерывы, промывая нос, когда почувствуете себя лучше. Орошение носа также может помочь уменьшить заложенность носа, связанную с аллергией.

Укрепление иммунной системы снизит риск заболевания

Вот некоторые из продуктов, которые помогают укрепить вашу иммунную систему, а также помогают бороться со стрептококковым воспалением, болью в горле и кашлем:

  • Яблочный уксус обладает антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Он также может укрепить вашу иммунную систему за счет повышения щелочности в организме.
  • Костный бульон — распространенное средство от простуды и гриппа. Переработанные консервированные супы не так хороши, как домашние.
  • Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которую ваше тело превращает в монолаурин, моноглицерид, способный уничтожать вирусы с липидной оболочкой, включая грипп, ВИЧ, герпес и корь, а также грамотрицательные бактерии.
  • Ферментированные продукты помогают "заселить" кишечник полезными бактериями. Некоторые примеры включают сырой кефир, кимчи, мисо, соленые огурцы и квашеную капусту.
  • Чеснок — мощное антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство. Чтобы получить максимальную пользу, вы можете потреблять его в сыром виде и измельчать непосредственно перед едой. Вы также можете добавить зубчик или два чеснока, когда готовите свежий овощной сок.
  • Органическая говядина откормленного травой скота богата витаминами А и Е, жирами омега-3, бета-каротином, цинком и конъюгированной линолевой кислотой. Уровень КЛК (конъюгированная линолевая кислота, жирная кислота), усилитель иммунитета, в три-пять раз выше у животных, питающихся травой, чем у животных, питающихся зерном.
  • Органические овощи, особенно темно-зеленые листовые овощи, такие как швейцарский мангольд, кале, шпинат, листовая капуста, содержат мощные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды и витамин С - все это помогает защитить вас от инфекций.
  • Сырое органическое молоко травоядного скота содержит полезные бактерии и жиры, которые укрепляют вашу иммунную систему. Это также хороший источник витамина А и цинка.
  • Сырые органические яйца от пастбищных кур намного превосходят обычные яйца по содержанию питательных веществ (таких как витамины А и Е, бета-каротин и жиры омега-3).
  • В идеале яйца нужно есть сырыми, поскольку их приготовление разрушает многие питательные вещества.

Заливание перекиси водорода в уши может остановить простуду или боль в горле

Если вы никогда не слышали и не пробовали использовать перекись водорода для предотвращения простуды или боли в горле, возможно, вы упускаете одно из самых простых и экономичных домашних средств.

  • При первых признаках симптомов простуды, которые часто включают першение в горле, налейте по колпачку 3-процентный перекиси водорода в каждое ухо. Лягте на бок и налейте раствор в первое ухо.
  • Залив раствор в ушной канал, вы услышите и почувствуете пузыри. Это нормальная реакция, которая может включать в себя ощущение холода во всем теле и легкое покалывание в ушном проходе.
  • Подождите, пока не исчезнет большая часть пузырьков (около 5-10 минут), затем слейте жидкость на ткань. Переверните и повторите с другим ухом. Не используйте эту технику, если вы считаете, что у вас инфекция ушей, и барабанная перепонка могла быть разорвана или открыта.

Учитывая невысокую стоимость бутылки с перекисью водорода, это удивительно недорогой способ избавиться от простуды, гриппа, инфекций дыхательных путей и боли в горле. Для достижения наилучших результатов обрабатывайте уши как можно скорее при первых признаках болезни. Зачастую одного нанесения достаточно. Если нет, повторяйте лечение ежедневно, пока симптомы не исчезнут.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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