Скрытая пищевая аллергия: Симптомы и признаки у детей и взрослых

Причиной инфаркта, избыточного веса и других проблем со здоровьем может служить скрытая пищевая аллергия. Как уберечь себя и на что обратить особое внимание?

Доктор Tom O’Bryan из Детройта поведал историю, как вместе с патологоанатомом он долго искал, что послужило причиной инфаркта у его отца. Причем патологоанатом так и не смог понять, в чем дело, поскольку у покойного не наблюдалось никаких признаков сердечного приступа – уровень холестерина был абсолютно нормальным, а артерии были заблокированы всего на 15%, что никак не могло привести к летальному исходу.

Tom O’Bryan после долгих размышлений восстановил хронологию событий и пришел к следующему выводу:

1. Спровоцировать сердечный приступ может повышенный уровень гомоцистеина, причем этот фактор помимо формирования бляшек вызывает спазм артерий.

2. Повышение уровня гомоцистеина провоцирует недостаток витаминов B.

3. Снижение уровня витаминов B в организме зачастую вызывает скрытая аллергия к глютену, в ходе которой воспаляется тонкий кишечник, а ведь именно в нем происходит процесс всасывания витаминов.

Скрытая пищевая аллергия – незаметный и опасный враг

Чтобы подтвердить теорию доктор проверил не только свой организм на уровень витаминов группы B, но и близких родственников отца. И результат был поразительным – у всех уровень витаминов этой группы был низким. По мнению доктора, дефицит витаминов передается по наследству.

Скрытая пищевая аллергия не является основной причиной сердечного приступа, но она в любом случае негативно сказывается на здоровье и провоцирует появление избыточного веса.

Возможно, причиной избыточного веса и других проблем со здоровьем служит скрытая пищевая аллергия

К сожалению, современное медицинское образование оставляет желать лучшего и будущих врачей не учат, насколько важно для человека правильно питаться. Кроме того, многие врачи считают необразованными тех, кто советует изменить привычную систему питания. Нынешние специалисты признают разве что такой диагноз, как непереносимость лактозы, хотя на самом деле от питания напрямую зависит наше здоровье.

Современная пищевая промышленность нацелена на получение максимальной прибыли, а качество продуктов питания остается на последнем месте. Ведь подумайте, если пчелы погибают от химических веществ, используемых для обработки полей, будет ли такая пища приносить пользу человеческому организму?

Руководствуясь здравым смыслом становится очевидно, что та или иная пища подходит не для каждого человека. И это заставляет задуматься о том, как обнаружить скрытую пищевую аллергию и уберечь себя от неприятных последствий.

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Симптомы и признаки скрытой аллергии у детей и взрослых

При употреблении продукта-провокатора пищевой аллергии у человека может затуманиться сознание. Такая ситуация особенно трагична, поскольку после исключения из рациона этого продукта и возврата ясности мышления человек начинает осознавать, в каких жестких условиях на протяжении долгого времени работал его мозг.

Известный доктор Arthur F. Coca’s разработал безопасный тест, позволяющий определить с помощью пульса, есть ли у человека скрытая аллергия на тот или иной продукт. Тест не дает 100% гарантии, что именно эта пища является губительной для организма, но все же, благодаря исследованию доктору удалось обнаружить скрытую аллергию у собственной жены и составить перечень продуктов, которые не переносил ее организм. Такой тест может пройти каждый и это является оптимальным решением, учитывая, что даже дорогостоящие анализы на выявление непереносимости определенных продуктов также не могут гарантировать 100% верный результат.

Метод доктора ARTHUR F. COCA: как проверить непереносимость продуктов, не выходя из дома

Для этого необходимо:

1. Найти место, где вы сможете расслабиться, и где вас не будет ничего отвлекать. Полежите в течение 5 минут, чтобы стабилизировать сердцебиение.

2. Засеките ровно одну минуту (не больше и не меньше), посчитайте частоту пульса.

3. Съешьте один продукт, который, по вашему мнению, может спровоцировать аллергическую реакцию.

4. Через 15 минут еще раз посчитайте частоту пульса за одну минуту.

Если частота увеличится на 20 и больше ударов, можно предположить, что у вас скрытая аллергия на съеденный продукт. Чтобы получить более достоверный результат – исключите этот продукт из рациона на 3-4 недели, а потом спровоцируйте свой организм и снова съешьте этот продукт.

Диета исключения и провокации позволяет определить наличие скрытой аллергии на продукты.

На протяжении 3-4 недель, когда вы исключите «подозреваемый» продукт из рациона ведите специальный дневник, где нужно будет отображать следующую информацию о себе:

уровень энергии;

настроение;

самочувствие;

эффективность работы системы пищеварения;

наличие головных болей и прочих негативных симптомов.

Следует отметить, что при повторном введении в рацион «подозреваемого» продукта реакция организма может возникнуть не сразу, а в течение 72 часов. И любой негативный симптом будет служить признаком, что у вас есть скрытая аллергия.

Придерживаясь диеты исключения и провокации, вы сможете предотвратить развитие инфаркта и вернуться к полноценной здоровой жизни. опубликовано econet

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