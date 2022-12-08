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Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

Источник: infoniac.ru 08 декабря 2022 6286
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Как избавиться от лишнего веса? Проанализируйте, где именно у вас жировые отложение, и найдите решение проблемы в этой статье.

Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

Вы когда-нибудь задумывались, почему вам так сложно сбросить лишний вес, даже несмотря на то, что вы постоянно ограничиваете себя в еде и занимаетесь спортом? Возможно, вы делаете это неправильно. Вам важно понять в каких местах вашего тела вы склонны накапливать дополнительные килограммы. 

Как сбросить лишний вес

Существует 6 основных типов телосложения в зависимости от того, где у вас присутствует лишний жир. Эти  подсказки помогут вам избавиться от лишнего веса в зависимости от вашего типа.

Жир на животе

1. Лишний вес от переедания.  Переедание является одной из основных причин лишнего веса. Если вы скапливаете лишний вес преимущественно в верхней части тела, это означает, что вы едите слишком много сахара и в целом переедаете.

Решение:

Чтобы похудеть, вам нужно уменьшить количество потребляемой еды, полностью исключить сахар и заниматься физической активностью по меньшей мере 30 минут в день.

Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

2. Нервный желудок. Лишний вес, который скапливается в нижней части  живота и боках, вызван стрессом, тревожностью и депрессией. Люди с "нервным желудком" часто любят есть сладости, например, шоколад, когда подвержены стрессу.

Решение:

Самое лучшее, что вы можете сделать, это уменьшить свой уровень стресса с помощью физической активности. Также важно избегать потребления большого колчиества сладостей, чтобы избавиться от лишнего жира.

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Подкожный жир

Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

3. Глютеновая полнота. Лишний жир, скапливающийся в основном в бедрах, свойственен в основном женщинам с гормональным дисбалансом или в период менопаузы. Часто он является результатом циклов похудения, которые сменяются набором лишнего веса.

Решение:

Самое важное для вас - это избегать курения и алкоголя, меньше сидеть и заниматься силовыми упражнениями.

Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

4. Антерогенная  метаболическая полнота. Люди у которых скапливается лишний жир в области живота, который раздувается как шар, часто имеют проблемы с дыханием.

Решение:

Чтобы бороться с этим типом полноты, нужно уменьшить потребление аклоголя.

Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

5. Полнота венозного кровообращения. Такой тип полноты считается преимущественно наследственным. Часто она возникает во время беременности и у людей, страдающих от опухших ног.

Решение:

Чтобы бороться с этим типом полноты, нужно больше двигаться, поднимаясь по лестницам или занимаясь бегом.

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Скажите, где у вас скапливается ЛИШНИЙ ЖИР, и мы скажем, как это исправить

6. Полнота бездействия. 

Полнота бездействия затрагивает те части тела, которые раньше были активными, например, во время тренировок или другой физической активности. Теперь же активность человека снизилась, и он больше времени проводит в сидячем положении.

Решение:

Самое главное при этом типе полноты не делать длительные голодные перерывы. Лучше всего есть меньше, но чаще, и ваше тело ускорит обмен веществ  и начнет сжигать лишний жир. опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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