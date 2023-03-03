Скандинавская ходьба: Веские причины для ходьбы с палками

Из этой статьи вы узаете, как ходить с палками для скандинавской ходьбы и чем вообще прекрасен этот вид спорта, который считают одним из самых эффективных и универсальных.

Кто-то и сегодня удивляется, увидев людей с «лыжными» палками, но с кроссовками на ногах. А между тем этот вид спорта, известный у нас как скандинавская ходьба, набирает всё больше популярности. И хотя взгляд на таких «ходоков» со стороны может привести к мысли, что активность эта только для неподготовленных людей, всё не совсем так.

В чём польза скандинавской ходьбы

Финская ходьба, которую по непонятным причинам у нас чаще называют скандинавской или нордической, — это легкая физическая активность, которая заслуженно набирает популярность. И если кому тяжело плавать, ездить на велосипеде либо бегать, то с помощью финской ходьбы можно здорово нагрузить мышцы.

Дело в том, что при обычной ходьбе задействовано примерно 60 % мышц, тогда как при скандинавской — все 90 %. Это легко объясняется, ведь при ходьбе с палками часть нагрузки ложится на руки, плечи и даже шею. При этом сжигается куда больше калорий, а пульс увеличивается примерно на 10–15 ударов в минуту.

По энергозатратам скандинавскую ходьбу можно сравнить с бегом, но сердечно-сосудистая система при этом нагружается меньше. А потому ходьба подойдет не только спортсменам и тренированным людям, но и тем, кто имеет лишний вес или проблемы с сердцем. Ввиду этого польза скандинавской ходьбы для пожилых людей действительно огромна.

Кто-то спросит: если ходьба с палками так полезна, почему не заниматься традиционным лыжным спортом? Дело в том, что для лыжных прогулок нужны и соответствующее время года, и более сложный инвентарь. К тому же техника ходьбы на лыжах куда сложнее, тут имеется больше противопоказаний, да и безопасным сей вид спорта никак не назовешь.

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Можно долго перечислять оздоровительные эффекты от занятий скандинавской ходьбой. Но в первую очередь тут стоит отметить укрепление мышечного корсета, налаживание работы сердца, улучшение координации, рост выносливости и снижение артериального давления. Также занятия помогают исправить осанку, снять мышечные спазмы, а еще обзавестись стабильно хорошим настроением из-за выработки эндорфинов.

Как правильно заниматься скандинавской ходьбой

Однако для получения этих и других положительных эффектов, следует заниматься скандинавской ходьбой правильно. В первую очередь нужно грамотно подобрать палки для ходьбы: они должны быть правильной длины.

Чтобы определить нужную длину палок, следует свой рост в сантиметрах умножить на коэффициент 0,68 и округлить до числа, кратного 5. Например, если рост 170 см, то 170*0,68 = 115,6 — палки нужно выбирать высотой 115 см.

Стоит уделить внимание и правильной обуви. Лучше всего отдавать предпочтение гибким и легким кроссовкам с мягким супинатором. Подошва не должна быть плоской — должен быть скос в области пятки. В противном случае просто не получится правильно двигаться — перекатами с пятки на носок.

Любая прогулка начинается с разминки, в ходе которой следует размять мышцы рук и ног, поприседать, поделать круговые движения головой. А когда тело будет готово к нагрузкам, можно начинать отрабатывать технику ходьбы. Причем руки и ноги при движении должны находиться в противофазе: сначала вперед левая рука и правая нога, затем правая рука и левая нога.

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Как уже говорилось, шагать следует перекатами с пятки на носок, придерживаясь естественного процесса ходьбы. Единственное, что нужно делать шаги несколько длиннее, чем обычно. Спину следует держать прямой. Важно соблюдать правильное дыхание: вдох носом, выдох ртом. А палками двигать параллельно одна одной и телу.

За час скандинавской ходьбы организм расходует примерно 500–700 ккал энергии, а потому неудивительно, что после прогулки на свежем воздухе появляется зверский аппетит. Обязательно пей после такой тренировки воду и ешь фрукты, а вот на тяжелую пищу старайся не налегать, особенно если желаешь избавиться от лишнего веса.опубликовано econet

Автор Богдан Стасюк

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