Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Синие и фиолетовые фрукты и овощи для здоровья мозга

Синие и фиолетовые фрукты и овощи для здоровья мозга

Автор: Econet 05 сентября 2023 6928
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Нам известно, что важно вводить в свой пищевой рацион как можно больше овощей и фруктов. Но особое место среди них занимают те, которые имеют синюю, пурпурную и фиолетовую окраску. Эти продукты содержат необходимые организму антиоксиданты и другие вещества, важные для здоровья мозга и нервной системы.

Синие и фиолетовые фрукты и овощи для здоровья мозга

Головной мозг – это центр нервной системы, он централизованно контролирует все органы тела, регулирует сенсорную информацию и активность мускулатуры. Мозг поддерживает контроль синтеза гормонов. Здоровый мозг – это всё для нас: он дает понимать окружающий мир, запоминать информацию, учиться новому, сосредотачиваться, мыслить логически. 

Синие и фиолетовые продукты и ваш мозг

Если здоровье мозга ухудшилось, мы испытываем дисбаланс настроения (депрессию и беспокойство), проблемы с вниманием, памятью и движением.

Синие, пурпурные и фиолетовые растительные продукты содержат высокую концентрацию антиоксидантов, а именно – тех, которые оберегают головной мозг и нервную систему от оксидативного стресса и воспалений из-за повреждений свободными радикалами. 

Антоцианы - это сине-фиолетовые пигменты в растительных продуктах (антиоксидантные флавоноиды). Они имеют способность проникать сквозь гематоэнцефалический барьер, влияя на мозговые клетки. 

Что полезно знать

  • Антоцианы входят в группу флавоноидов - фитохимических соединений. Их позитивное действие на организм заключается в улучшении сосудистой функции, кровообращения и  когнитивных функций. 
  • Ягоды черника и клубника замедляют риск снижения когнитивных функций, а черника способствует укреплению памяти.
  • Вещества антоцианы поддерживают процесс мышления и память, снижая воспаление и подавляя повреждение ДНК в мозге.
  • Черничный сок имеет в составе полифенолы и антоцианы и оказывает яркий антиоксидантный эффект, оберегая мозг от оксидативного стресса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Синие и фиолетовые фрукты и овощи для здоровья мозга

Синие и фиолетовые фрукты и овощи, которые полезно включать в рацион

Черника 

  • Введение черники в меню (до 1 стакана свежих ягод) помогает улучшить когнитивные функции.
  • Фитохимические соединения в составе этих ягод обращают вспять нейрональное и поведенческое старение.

Рекомендуется выбирать твердую чернику однородной окраски. В ягодах не должно быть лишней влаги.

Сливы  

Сливы и чернослив имеют в составе фенольные вещества - неохлорогеновая и хлорогеновая кислоты. 

  • Неохлорогеновая к-та способна подавлять воспаление в мозге.
  • Хлорогеновая к-та оказывает антиоксидантный эффект и способна проникать сквозь гематоэнцефалический барьер, проявляя нейрозащитные свойства для мозга. 

Если сливам нужно дозреть, нужно хранить их в помещении при комнатной температуре. 

Темный виноград, изюм, ежевика, марионика также полезны для здоровья мозга. 

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Пурпурная капуста  

Китайская капуста пурпурного цвета включает больше ценных для нашего организма веществ, чем прочие виды: более высокую концентрацию фенольных кислот и флавоноидов в сравнении с белой капустой.

Кале 

Вкус этой капусты колеблется от горького / острого до немного сладкого. Типичный цвет капустных листьев - зеленый, но его гамма меняется от светло-лилового до темно-фиолетового.

Фиолетовый картофель 

Отличный источник антиоксидантов (витамина С и антоцианов, фенолов, флавоноидов).

Продукт имеет высокую концентрацию витамина B6, необходимого для деятельности мозговых клеток и нервной системы. Функция его заключается в выработке нейротрансмиттеров серотонина и дофамина. 

Другие синие и фиолетовые овощи для здоровья мозга - баклажаны и пурпурная капуста.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье мозг нервная система нейротрансмиттер черника антиоксидант оксидативный стресс антоцианы флавоноиды кале депрессия

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Женщины способны на все, мужчины — на все остальное. Анри Ренье
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.