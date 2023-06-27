Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Симптомы разрастания дрожжей в организме

Симптомы разрастания дрожжей в организме

Автор: Econet 27 июня 2023 6562
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Дрожжи представляют собой группу одноклеточных грибов, размножающихся спорами, путем почкования от родительских клеток. Если среда их обитания богата углеводами, то процесс деления развивается очень быстро, и занимает пару часов. Как воздействуют дрожжи на организм человека?

Симптомы разрастания дрожжей в организме

Дрожжи поглощают любые виды сахара и превращают их в спирт и углекислый газ, поэтому несколько тысячелетий человек использует их в приготовлении теста и алкогольных напитков.

Симптомы дисбактериоза

В теле человека также имеются дрожжевые клетки. В небольших количествах они живут в толстом кишечнике и помогают усвоению пищи. Но иногда, в результате хронических сбоев организма, проблем пищеварения, приема антибиотиков и других факторов, некоторые виды могут начать бесконтрольно размножаться и занимают место полезных бактерий.

Такое нарушение баланса в организме называют дисбактериозом. При разрастании дрожжей появляются творожистые выделения из половых органов, белесый налет в полости рта. Могут возникать покраснения и опрелости в кожных складках тела, гнойные сыпи и инфекции ногтей.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Симптомы разрастания дрожжей в организме

Увеличение количества дрожжеподобных грибков негативно воздействует на весь организм и вызывает сбои в работе разных органов и систем:

  • расстройства желудочно-кишечного тракта – метеоризм, запоры и диареи, чувствительность на продукты;
  • головные боли, снижение сосредоточенности, быстрая утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти, перепады настроения, депрессии;
  • кожные высыпания и болезни – прыщи и угри, микоз, стригущий лишай, экзема и псориаз;
  • инфекции ногтей, перхоть;
  • постоянный зуд в области вагины и ануса;
  • повышенная тяга к сладкому, резкие колебания сахара в крови.

При разрастании дрожжей, врачи назначают противогрибковые препараты, но разовое медикаментозное их подавление не решает эту задачу. Лечение длительное, в него входит, как избавление от избыточного количества дрожжей, так и мероприятия по заселению кишечника полезными живыми бактериями, способными вытеснить вредные организмы и в дальнейшем, не допускать их чрезмерного разрастания. Кроме приема медикаментов, обязательно соблюдение диеты, строгое исключение сладостей, алкоголя, хлебных и других дрожжевых изделий. опубликовано econet

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье дрожжи дисбактериоз желудочно-кишечный тракт

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Поделитесь с друзьями!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.