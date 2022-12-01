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Шафран - лучшее натуральное средство для улучшения настроения

Автор: Econet 01 декабря 2022 6208
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Шафран, в частности его экстракты, считается популярным природным продуктом для здоровья. Он удивительным образом позволяет улучшить общее самочувствие. Чем еще полезен экзотический шафран? Предлагаем полный перечень полезных свойств этой пряности.

Шафран - лучшее натуральное средство для улучшения настроения

Шафран – наиболее дорогостоящая пряность на планете, он ценится за такие свойства: возможность улучшать настроение, расслаблять, повышать концентрацию, улучшать сон и прочие ценные эффекты. Экстракты, изготовленные из шафранных рылец и лепестков, имеют аналогичное действие, так как включают одинаковые компоненты - каротиноиды. 

Шафран полезен для здоровья

Шафран для улучшения настроения

Шафран является популярным растительным продуктом для нормализации настроения и снятия беспокойства. Дело в том, что растение имеет свойство повышать в головном мозге содержание нейромедиаторов: серотонина и дофамина. Шафран также контролирует реакцию организма на стресс.

Итоги специальных исследований

Изучение действия экстракта шафрана в ходе одного клинического исследования позволяет сделать выводы о его свойствах для улучшения настроения и снятия стресса у взрослых добровольцев.  

В другом исследовании экстракт шафрана (14 мг - 2 раза в сутки) на протяжении 8 недель давали подросткам, которыми владело плохое настроение и ощущение тревоги. В результате отмечалось явное улучшение симптоматики, вызванной подростковым настроением, - эмоциональности, страха расставания и социофобии.

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Шафран и медикаментозные препараты схожего действия

Одним из побочных действий антидепрессантов, которые являются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (сокращенно - СИОЗС), считается дисфункция половой сферы. У женщин она выражается в таких признаках: снижении либидо и полового возбуждения. У мужчин при приеме этих препаратов не исключена эректильная дисфункция и утрата интереса к интиму. 

В ходе эксперимента одна группа добровольцев обоего пола принимала СИОЗС, другая группа употребляла экстракт шафранных лепестков (30 мг в сутки). В итоге в группе №2 наметилось явное улучшение определенных моментов интимной функции. У женщин усиливалось половое возбуждение, у мужчин наблюдалась позитивная динамика в эректильной функции.  

Шафран - лучшее натуральное средство для улучшения настроения

Шафран снимает тревогу и улучшает качество сна

Шафран используется как растительный продукт для противостояния стрессу и улучшения качества и продолжительности ночного сна. В специальном эксперименте добровольцы 18-70 лет, имеющие осложнения со сном, потребляли 14 мг шафранного экстракта 2 раза в сутки на протяжении 28 дней. В результате наблюдалось явное улучшение динамики ночного сна.

Прочие ценные эффекты шафрана для здоровья

Шафран оказывает полезное действие в следующих вопросах здоровья:

  • улучшение функций головного мозга;
  • защита головного мозга и глаз от процессов старения;
  • ослабление симптоматики ПМС;
  • поддержка в регуляции аппетита и контроля над весом тела;
  • предупреждение синдрома отсроченной болезненности мышц после интенсивных занятий спортом;
  • снятие болезненных спазмов при менструации;
  • повышение фертильности мужчин;
  • поддержка кардио-сосудистой функции;
  • активация антиаллергенных и противовоспалительных механизмов.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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