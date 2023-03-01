«Сгибание пальцев»: простые упражнения для здоровья сердца

Согласно учениям древней китайской медицины, человеческое тело представляет собой микрокосмос, по которому движутся потоки энергии. Насчитывают 12 этих каналов или меридианов. Чтобы поддерживать свое здоровье и приобрести долголетие, необходимо следить за их проходимостью, а для этого достаточно выполнять несложные упражнения.

Движения на сгибание пальцев способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, активизируют головной мозг, предупреждают и излечивают болезни сердца и когнитивные проблемы.

Техника выполнения

Исходная позиция – присядьте на стул или табурет, держите спину очень ровно. При выполнении упражнений не облокачивайтесь на спинку стула или другую опору. Немного выдвиньте грудную клетку, подтяните живот. Плечи полностью расслабьте, а руки опустите так, чтобы в подмышках осталась свободное пространство - воздушная прослойка размером с небольшое яйцо. Руки в локтях согните горизонтально на уровне груди. Ладони смотрят вниз и формой напоминают черепицу. Кончиком языка прикоснитесь к верхнему нёбу, коренные зубы плотно сомкните, глаза прикройте.

Сгибайте (соединяйте и разводите) пальцы в следующем порядке: 2, 4, 1, 5, 3 или указательные, безымянные, большие, мизинцы и средние.

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Указательные пальцы – не торопясь, сгибайте указательные пальцы, направляясь вниз и к центру ладони, насколько можете близко. Это движение относится к соединению. Задержите пальцы на 20-60 секунд, и медленно распрямляйте их в исходную позицию. Это движение на разведение пальцев.

Теперь сгибайте безымянные пальцы обеих ладоней по предыдущему описанию.

Большие пальцы.

Мизинцы.

Средние пальцы.

Выполняя упражнение на пальцах рук, постарайтесь одновременно выполнять аналогичные движения на пальцах ног. Это может представлять трудности, но постепенно вы освоите эти движения. Чтобы ощутить еще больший эффект, постарайтесь сознательно контролировать весь процесс, и вы добьетесь, что без особых затруднений будете двигать пальцы на ногах поочередно.

После выполнения упражнения, поверните ладони вверх и сделайте глубокий вдох через нос. Затем опускайте ладони вниз, делая выдох ртом. Повторите упражнение 3-5 раз.опубликовано econet

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