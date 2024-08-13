Секрет избавления от хронического неприятного запаха изо рта

Неприятный ЗАПАХ ИЗО РТА влияет не только на его обладателя, но и на окружающих. Если вы или ваши близкие имеете хронический неприятный запах изо рта, не волнуйтесь. Лечение начинается с признания того факта, что обычные средства, такие как жидкость для полоскания рта, не помогают, и нужно внимание на еду и образ жизни, чтобы избавиться от этого заболевания

Сегодня я хочу поговорить о неприятном запахе изо рта, очень чувствительной теме здоровья и хорошего самочувствия. Галитоз, как он еще называется, по оценкам, встречается у 50 процентов населения с разной степенью тяжести.

Джозеф Меркола: о неприятном запахе изо рта

Проблема ополаскивателей для полости рта

Слабое здоровье и микробный метаболизм в полости рта

Некоторые привычки образа жизни связаны с неприятным запахом изо рта

Малоизвестная, но широко распространенная причина неприятного запаха изо рта и других болезней

Факторы, имеющие решающее значение для здоровья кишечника

Как восстановить баланс в кишечнике

Проблема ополаскивателей для полости рта

Многие современные жидкости для полоскания содержат хлорит натрия, который также называется диоксид хлора. Хотя по утверждениям они освежают дыхание в течение шести часов, независимое исследование показывает, что хлорит натрия может делать это только 4-42 минуты.

Эти жидкости сосредоточиваются на изменении химического состава гнилостных газов, но не останавливают распространение бактерий, вызывающих неприятный запах.

Есть целый ряд продуктов, таких как SmartMouth, которые содержат хлорит натрия смешанный с хлоридом цинка. Ионы цинка не дают бактериям производить газ, блокируя участки рецептора аминокислот. Другой продукт под названием Biotene использует два фермента, которые расщепляют биопленки и приводят в баланс бактерии во рту.

Хотя может показаться, что они устраняют неприятный запах изо рта, они работают только на короткий период времени и не решают проблему вызывающих запах микробов.

Лучшим вариантом было бы использовать эфирные масла чабреца, мяты перечной, грушанки и эвкалипта. Несколько исследований, в том числе из Стоматологического центра Истмана в Университете Рочестера в Нью-Йорке, обнаружили, что эти естественные средства снижают воспаление и уменьшают зубной налет, который может вызвать неприятный запах изо рта.

Другое исследование, опубликованное в Журнале клинической пародонтологии, сообщило, что использование эфирного масла для полоскания рта уменьшало присутствие Streptococcus mutans, штамма стрептококка, который вызывает кариес, на 75 процентов. Эти масла также предотвращали неприятный запах изо рта на три часа, устраняя вызывающие запах микробы во рту.

Другая естественная техника, которая может способствовать здоровью полости рта, это полоскание с маслом. Эта древняя аюрведическая традиция заключается в перекатывании масла во рту, «протягивая» его между зубами в течение 20-30 минут. Это убивает патогенные бактерии, способствует оптимальной гигиене полости рта и детоксикации организма.

Если вы решите попробовать, я предлагаю использовать кокосовое масло. Однако, появляется еще одна дилемма. Как и магазинные средства для полоскания полости рта, натуральные масла работают только временно и не устраняют реальную причину неприятного запаха.

Слабое здоровье и микробный метаболизм в полости рта

В большинстве случаев галитоз связан с вызывающими запах микробами, которые присутствуют между зубами и деснами, и на языке. Он также может вызываться бактериями, связанными с болезнью десен.

Воспаление десен происходит в два этапа: гингивит и периодонтит. Если не приступить к лечению сразу, гингивит может прогрессировать в пародонтит, что буквально означает «воспаление вокруг зубов».6 Оба типа предполагают различную степень воспаления. Примерно 10 процентов населения имеют тяжелое заболевание десен, сопровождаемое галитозом.

Неприятный запах изо рта, вызванный болезнью десен, может привести к следующим последствиям:

У людей с заболеваниями десен часто есть пространство между зубами и деснами, где может застрять пища, что приводит к распространению бактерий.

В тяжелых случаях люди испытывают кровопотери из-за кровоточивости десен. Неприятный запах изо рта может происходить от разлагающейся крови.

Очень важно придерживаться правильных методов оральной гигиены для предотвращения накопления бактерий во рту. Позже я детально расскажу о естественных методах, которые помогут поддерживать здоровье полости рта и не давать способствующим запаху микробам распространяться во рту.

Некоторые привычки образа жизни связаны с неприятным запахом изо рта

Кроме плохой гигиены полости рта, неприятный запах изо рта может также возникать как следствие определенных вещей, которые вы делаете. Так, например, прием наркотиков подвергает вас воздействию широкого ряда синтетических химических соединений, которые скорее всего связаны с широким спектром побочных эффектов, в том числе с сухостью во рту.

Важно не путать сухость во рту с неприятным запахом. Ксеростомия или сухость во рту возникает, когда снижается производство слюны. Согласно одному исследованию, опубликованному в 2000 году, более 600 препаратов обладают способностью подавлять выработку слюны. В списке встречаются антидепрессанты, диуретики и аспирин.

К сожалению, слюна играет важную роль в предотвращении неприятного запаха изо рта, так как она помогает вымывать микробы, вызывающие его. Если вы подозреваете, что причина неприятного запаха в лекарствах, обратитесь к врачу, чтобы разобраться с этой проблемой.

Еще одна привычка, которая может привести к сухости во рту (и, возможно, к неприятному запаху) это дыхание через рот. Обращайте внимание на то, как вы дышите, и это может исправить ситуацию.

Храп может также ухудшить сухость и привести к неприятному запаху изо рта. Хронический храп может быть серьезной проблемой, которую нужно решать, или это может привести к другим осложнениям.

Потребление алкоголя также может привести к неприятному запаху изо рта, так как его запах не пропадает сам по себе. Из-за частого потребления алкоголя также может появиться сухость во рту.

Другие проблемные привычки, которые могут привести к галитозу, это курение и потребление определенных продуктов. Вызванный сигаретами неприятный запах изо рта является одной из наиболее серьезных форм. Сигары содержат несколько химических веществ, которые производят сильный запах и вызывают пятна на зубах. Если вы ищете способы обуздания привычки, вот мои советы о том, как бросить курить.

Малоизвестная, но широко распространенная причина неприятного запаха изо рта и других болезней

Здоровая пищеварительная система имеет решающее значение для оптимального здоровья в целом. В вашем кишечнике находятся триллионы полезных бактерий, которые влияют на многие из функций организма, в том числе на работу иммунной системы. Исследования показывают, что примерно 80 процентов вашей иммунной системы находится в кишечнике.

Соотношение хороших и плохих бактерий является важным индикатором состояния вашего здоровья. Ваш кишечник должен иметь баланс примерно 85 процентов хороших и 15 процентов плохих бактерий. Дисбаланс между хорошими и плохими бактериями может предрасположить вас к широкому спектру проблем со здоровьем, более серьезных, чем неприятный запах изо рта и запах тела.

Несбалансированная флора кишечника может сделать вас уязвимыми для заболеваний, связанных с неприятным запахом. Рыбный запах дыхания предполагает проблемы с почками, а фруктовый запах изо рта может означать неконтролируемый диабет.

Именно поэтому засевание кишечника полезными бактериями имеет важное значение для оптимального здоровья и профилактики заболеваний. Но, прежде чем я перечислю шаги, которые помогут вам достичь этого, вы должны понять, что ваша диета играет важную роль в нарушении баланса кишечной флоры.

Факторы, имеющие решающее значение для здоровья кишечника

То, что вы едите, может положительно или отрицательно повлиять на ваш кишечник. Хуже всего переработанные продукты, которые в основном содержат сахар и зерно, которые расщепляются в сахар. Они нарушают баланс микрофлоры, позволяя плохим бактериям, грибкам и дрожжам процветать и размножаться, производя побочные продукты обмена веществ, которые приводят к ухудшению состояния здоровья.

Плохой баланс бактерий в кишечнике также:

Предотвращает всасывание важных питательных веществ

Предотвращает расщепление токсинов

Способствует аллергии

Уменьшите потребление или исключите рафинированные углеводы, газированные сладкие напитки, фруктовый сок, и даже «здоровые» витаминные напитки, так как они содержат большое количество сахара.

Помимо сахара, другие факторы, которые влияют на баланс микрофлоры:

Антибиотики — Они не только убивают вредные бактерии, но и уничтожают полезные микроорганизмы в кишечнике. Принимайте антибиотики только в случае крайней необходимости.

Мясо выращенного на фабрике скота из ограниченных операций по кормлению животных (CAFOs) или промышленных ферм, который обычно кормят низкими дозами антибиотиков, в том числе синтетических гормонов и генетически модифицированных зерен, которые связаны с разрушением полезных бактерий в кишечнике.

Хлорированная и / или фторированная вода — Некоторые местные водные компании добавляют хлор для фильтрации. Фильтр для воды высокого качества может снизить воздействие этих опасных химических веществ.

Антибактериальное мыло содержит триклозан, активное соединение, которое убивает клетки человека и способствует росту вредных бактерий.

Сельскохозяйственные химикаты, такие как пестициды — Этот загрязнитель может уничтожить полезные бактерии в кишечнике. Вы можете избежать воздействия пестицидов, поддерживая органических фермеров, которые используют устойчивые методы для выращивания продовольственных культур.

Как восстановить баланс в кишечнике

Ключ к поддержанию здоровья пищеварительной системы в оптимальном состоянии – потребление только здоровых продуктов питания. Мой комплексный план питания содержит пошаговые способы улучшения вашей диеты. Но, в целом, ваше питание должно включать:

Необработанные цельные продукты

Только сырые или слегка приготовленные блюда. Старайтесь есть по крайней мере треть пищи в сыром виде

Органическое мясо травоядного скота и молочные продукты

Продукты из высококачественных органических источников

Растительные углеводы (за исключением картофеля)

Здоровые жиры, такие как кокосовое масло, авокадо, сырые орехи и семена

Наряду со сбалансированным рационом питания, пересев кишечной флоры должен быть непрерывным процессом, так как есть вероятность, что вы подвержены воздействию токсичных элементов каждый день. Я рекомендую вам оптимизировать кишечные бактерии:

Употребляя в пищу больше ферментированных продуктов — Я имею в виду традиционно приготовленную, непастеризованную версию ферментированных продуктов, а не магазинные, которые часто нагружены консервантами и другими искусственными ингредиентами.

Идеальный выбор это ферментированное органическое молоко (например, кефир и йогурт), овощи (в том числе капуста, репа, баклажаны, морковь), а также соевые продукты, такие как натто. Эти культивированные источники могут снабжать ваш кишечник миллиардами полезных бактерий, которые поддерживают вашу иммунную систему, а также помогают в детоксикации вашего тела.

Принимая пробиотические добавки — Я считаю, что добавки нужно принимать только для поддержки или компенсации дефицита питательных веществ в диете, так как вы можете в основном получать питательные вещества, в которых нуждается ваш организм, из пищи, которую вы едите. Пробиотические добавки являются отличным вариантом, если вы не потребляете сырые органические овощи каждый день.

Пробиотики также нужно принимать с определенными лекарствами, особенно антибиотиками. Это поможет заново заселить организм полезными организмами, которые они убивают.

Вычистите ваш путь к оптимальной гигиене полости рта

Чистка зубов и использование зубной нити — это действительно эффективные способы поддержки здоровой бактериальной среды во рту, которые помогут предотвратить неприятный запах изо рта.

Тем не менее, я призываю избегать зубной пасты, которая содержит фторид. Вместо того, чтобы предотвратить кариес и другие стоматологические проблемы, фторид фактически ассоциируются со слабым здоровьем полости рта и рядом рисков для здоровья.

Обратите внимание на то, что кариес зависит от симбиоза между бактериями и кислотностью, которая отвечает за патогенную среду во рту. Понижение рН полости рта вызовет потерю кальция в зубах. Дефицит кальция приводит к низкой пористости зубов, что позволит налету стать патогенным и разрушить ваши зубы.

После того, как микробы проникают в эмаль, они выделяют ферменты, которые расщепляют коллаген внутренней структуры вашего зуба. Это также приводит к кариесу.

Чтобы нейтрализовать кислотность полости рта, чистите зубы пищевой содой перед сном. Вы можете даже использовать ее для полоскания, растворяя небольшое количество в воде. Вот инструкции ее эффективного использования:

При чистке — Смочите зубную щетку и окуните ее в пищевую соду. После чистки, зубы должны быть гладкими на ощупь.

При полоскании — Добавьте примерно чайную ложку пищевой соды в небольшой стакан воды. Прополощите рот и выплюньте.

При использовании зубной нити — Растворите небольшое количество пищевой соды в воде и заполните ирригатор. Убедитесь, что он не высыхает, потому что это приводит к образованию налета, делая инструмент бесполезным. Всегда оставляйте воду в ирригаторе и храните его перевернутым в стакане воды с содой, которая поможет остановить распространение болезнетворных микроорганизмов. Сливайте и тщательно промывайте аппарат водой один раз в неделю.

По утрам я рекомендую использовать зубную пасту, содержащую кальций и фосфатные соли, или гидроксиапатит, который реминерализует ваши зубы.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet