Щитовидная железа: Как и чем восполнить недостаток йода в организме

Нарушение функции щитовидной железы часто может привести к болезням других органов и систем: сердца, нервной и репродуктивной систем. Недостаток йода в воде и пище отрицательно сказывается на функции молочных желез у женщин и отставании умственного развития у детей. Ликвидировать этот недостаток можно, употребляя в пищу йодированную соль.

Щитовидная железа (или попросту «щитовидка») играет важнейшую роль в осуществлении многих физиологических функций организма, поскольку отвечает за производство гормонов, участвующих в обменных процессах и регулирующих их. В частности, гормоны щитовидной железы отвечают за процессы умственного и физического развития, контролируют массу тела, водно-солевой баланс, продуцирование некоторых витаминов, способствуют нормальной деятельности иммунной системы и функционирования всех органов и систем.

Заболевания щитовидной железы и недостаток йода в организме

К сожалению, заболевания щитовидной железы сегодня лидируют среди всех эндокринных патологий. Миллионы людей страдают заболеваниями щитовидной железы, подчас даже не подозревая об этом. Мы решили вернуться к этой злободневной теме, рассказать, как и чем восполнить недостаток йода в организме, не забывая при этом рецепты травяных сборов.

Одной из основных причин нарушения щитовидной железы является недостаток в организме жизненно важного микроэлемента — йода. Так уж сложилось, что на протяжении долгого времени многие регионы России испытывают дефицит в этом веществе. Кроме того, неблагоприятная обстановка мегаполисов, химические компоненты выбросов предприятий теплоэнергетики и автотранспорта, наследственность, стрессы, курение также влияют на увеличение заболеваемости.

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Нарушение функции щитовидной железы часто может привести к болезням других органов и систем: сердца, нервной и репродуктивной систем. Недостаток йода в воде и пище отрицательно сказывается на функции молочных желез у женщин и отставании умственного развития у детей. Ликвидировать этот недостаток можно, употребляя в пищу йодированную соль.

Поскольку человек без соли не может жить, это тот продукт, который каждый из нас употребляет независимо от достатка, соль и была выбрана основным носителем йода. Хотя сейчас в продаже появились йодированные молоко, хлеб, отруби, разные сорта рыбы, креветки.

Сегодня соль йодируют веществом, которое не распадается при варке, кипячении, не портит вкус пищи специфическим запахом. С такой солью можно консервировать, квасить, солить овощи, поскольку она обладает еще и антисептическим эффектом, при консервации банки не взрываются.

Кроме того, йодом богаты морская капуста, грецкие орехи, киви, хурма, черноплодная рябина с медом. Полезно прокрутить фейхоа с сахаром и, не подвергая термической обработке, хранить в холодильнике. Принимать это лекарство можно без ограничений.

Растворять же йод в жидкостях: молоке, воде, напитках - крайне опасно. Суточная физиологическая норма йода для человека —150-200 мгк (микрограммов) — миллионная часть грамма. Когда же йод капают в молоко, воду или на сахар, организм получает такие громадные дозы, что они могут заблокировать щитовидную железу. На теле рисовать популярные в народе йодные сеточки можно, однако не чаще 2-3 раз в месяц.

Щитовидная железа имеет защитные механизмы, предохраняющие ее от избытка йода. Но если эти «избытки» станут постоянными, рано или поздно защитные механизмы могут разрушиться.

Щитовидная железа, имеющая форму бабочки, состоящая из правой и левой доли и располагающаяся в передней части шеи, весит всего 15-20 г. Сегодня одним из самых точных методов диагностики структурных изменений этого важного органа является ультразвуковое исследование (УЗИ).

У женщин объем щитовидной железы не должен превышать 18 мл, у мужчин — не более 25 мл. По словам врача-эндокринолога Э.Т. Хайбулиной:

«УЗИ часто выявляет увеличение щитовидной железы второй или третьей степени с одновременной неоднородностью ее структуры — аутоиммунные тиреоидиты. В этом случае пациенту необходимо сдать кровь на гормоны и наблюдаться в динамике у врача-эндокринолога. Если функция щитовидной железы повышена, можно говорить о гиперфункции, которая бывает при хасситоксикозе, диффузно-токсическом зобе (базедовой болезни).

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Симптомы налицо, когда человек раздражен, вплоть до агрессии, несмотря на хороший аппетит, быстро худеет, глаза - большие, блестящие, сон — короткий, прерывистый. Наблюдается тремор рук и всего тела, даже языка. Причем больной всего этого порой не замечает, с гордостью говорит о собственной исключительной работоспособности: дескать, спит всего 4 часа и спать не хочет, только вот не хватает сил даже по ступенькам подняться. Между тем это не что иное, как проявление коварной болезни.

Обратная сторона медали — гипофункция щитовидной железы, когда происходит снижение обменных процессов. Больные — тучные, часто страдают ожирением. Обычно такие люди вялые, их постоянно клонит в сон, они жалуются на непроходящую усталость. Под стать и депрессивное настроение: человек малоконтактен, у него снижена работоспособность, ухудшилась память, он равнодушно реагирует на происходящее. Как правило, такие больные страдают пониженным давлением, выпадением волос, вплоть до облысения, у женщин нарушается менструальный цикл. Такое состояние — уже серьезный сигнал для лечения пациента тиреоидными гормонами».

Бытует мнение, что гормоны опасны. Глубокое заблуждение! Парижанки, например, принимают тиреоидные препараты даже без патологии щитовидной железы - чтобы глаза блестели, кожа стала нежной, гладкой, не было отечности, лишнего веса. Наверное, это крайности, но бояться гормонов не следует.

Более того, их нужно и можно принимать, разумеется, если назначил врач, во время беременности при патологии щитовидной железы, чтобы не навредить будущему ребенку. Ведь если у женщины функция щитовидной железы снижена, на фоне беременности потребность в тиреоидных гормонах повышается, и функция железы понижается еще больше. А при нехватке гормонов у новорожденных возможны кретинизм, аномалии в развитии.

В равных пропорциях возьмите мяту, валериану, хмель, пустырник, череду, корни пиона, траву душицы, побеги омелы. 250-300 г этого сбора варите 5-10 минут в 4-5 л воды, настаивайте час. Процедите в ванну с водой (температура воды - 37-40 градусов). Длительность процедуры - 20-25 минут. После ванны нужно лечь в постель, не вытираясь полотенцем. В неделю принимайте 2 ванны, на курс - 15-20 процедур.

Компрессы на щитовидную железу можно делать из листа капусты —1-2 раза в неделю или из раздавленных листьев подорожника, с тертой морковью. Курс — 15-20 процедур.

При пониженной функции щитовидной железы фитотерапию лучше проводить по 1,5 месяца с 2-недельным интервалом постоянно в течение 2-3 лет или до улучшения состояния.

Предлагаемый сбор: трава дурнишника - 2 части, трава дрока красильного - 1, листья крапивы — 3, семена Мордовника — 1, корень элеутерококка — 1, корень одуванчика — 1. В готовый настой добавить 80-100 капель настойки молодого грецкого ореха и 1 ст. ложку сока ягод бузины черной (или сока цикория). Принимать по 100 мл 4 раза в день до еды вместе с 0,5 ч. ложки морской капусты.

Для улучшения обмена веществ, при пониженной функции железы и для снижения веса, как правило, больные страдают его излишком, предлагаю следующий сбор: лист березы - 2 части, почки березы — 1, трава цикория — 2, корень аира болотного — 1, корень лопуха — 1, цветки ромашки —2. В 0,5 л воды варите 2 ст. ложки измельченного сбора в течение 10 минут, настаивайте 20 минут. Процедите и добавьте 1 ст. ложку меда. Принимайте по 100 мл 4 раза в день за 20-30 минут до еды.

Утром и в обед полезно принимать цветочную пчелиную пыльцу или пергу по 1 ч. ложке. Рассасывать во рту и запивать настоем трав. Сборы можно чередовать с перерывами в 2 недели.

Применение трав позволяет снизить порой нежелательное побочное действие медикаментов. Состав сборов можно менять индивидуально, допускается вводить дополнительные травы для лечения сопутствующих заболеваний. Как правило, результаты лечения при одновременном использовании растений и медикаментозных препаратов всегда намного лучше.опубликовано econet

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