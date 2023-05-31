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Самопомощь при головной боли без анальгетиков: советы остеопата

Источник: Econet 31 мая 2023 5770
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В большинстве случаев головная боль связана с напряжением мускулов, это так называемая «головная боль напряжения». Ее вызывают стрессы, физическая усталость, перемена погоды, сидячая работа - мускулы напрягаются и сдавливают череп. В результате нарушается венозный отток, появляются головные боли. Как самостоятельно от них избавиться?

Самопомощь при головной боли без анальгетиков: советы остеопата

Болит голова? Помогаем себе без таблеток! Дождь, снег, ослепительное солнце, ветер... Утром -3°С, вечером +10°С… Всё это весна со своим непостоянным характером, перепадами температуры и атмосферного давления. Метеочувствительным людям сейчас можно посочувствовать. Друзья, если болит голова, можно получить облегчение без анальгетиков и их побочных эффектов!

Как избавиться от головной боли

В 80% случаев головная боль связана с напряжением мышц, она так и называется: «головная боль напряжения».

Стресс, физическая перегрузка, изменения погоды, статичные позы провоцируют головную боль именно потому, что мышцы напрягаются сильнее и сдавливают череп. При этом нарушается венозный отток, отсюда возникают распирающие головные боли.

Но мы задуманы так, чтобы переносить напряжение без головной боли. Почему же она возникает?

Причина головной боли в 99% случаев связана с травмой черепа, из-за которой сместились кости. Мышцы шеи, лица, скальпа уже исходно напряжены, поэтому небольшое добавление напряжения при воздействии стрессовых факторов оказывается критическим.

Самопомощь при головной боли без анальгетиков: советы остеопата

Соответственно, чтобы снять головную боль, нужно мышцы расслабить.

Но нужно помнить, что тело – это единая структура. Поэтому расслаблять мышцы мы начнем, друзья, не с головы и даже не с шеи, а со стоп!

Сделайте тёплую ванночку для ног, а затем покатайте стопами скалку.

  • Да, нам нужна самая обычная деревянная скалка! Прокатываете её сначала одной стопой, потом – другой.
  • Обеими ногами сразу выполнять упражнение не стоит, потому что у каждой стопы свой уникальный рельеф.
  • Те зоны, в которых появляются болезненные ощущения, прокатывайте более тщательно.
  • Затем поднимаемся выше и растягиваем мышцы задней поверхности голени: упритесь руками в стену, а ноги отставьте подальше от стены и, поочередно опусткайте пятки на пол. Заднюю поверхность бедра растяните, нагнувшись. Все растяжки делаем медленно и очень аккуратно.

Обязательно выйдите на прогулку на свежем воздухе! Движение тела во время ходьбы позволяет мышцам успокоиться, расслабиться.опубликовано econet

Автор Владимир Животов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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