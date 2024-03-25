Самодиагностика системы Печени и Желчного пузыря

При дисфункции Печени, в организме возникает застой и хаос энергии, в результате чего появляется масса вторичных эффектов.

Одной из ключевых особенностей восточной медицины является выявление именно ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЙ. Так вот, именно Печень и ЖП являются наиболее частой причиной самых различных дисфункций других систем/органов, особенно в современно мире. Почему так? А дело в том, что Печень отвечает за две глобальные функции организма: за ПОРЯДОК во всем и за распределение энергии в организме.

Самодиагностика заболеваний печени

Грубо говоря, при дисфункции Печени, в организме возникает застой и хаос энергии, в результате чего появляется масса вторичных эффектов:

застой энергии рождает Жар (как в «стоячей воде»)

в организме и в жизни возникает некий «хаос» (Ветер), как внутренний, так и внешний, который самоусиливается

в результате непроходимости энергии по каналам, органы перестают получать энергию и начинают ослабевать, возникают боли и атрофиии т.д.

Диагностически, это проявляется следующим образом:

1. Застой энергии Печени лучше всего проявляется в виде «струнного» пульса: если пощупать пульс на запястье не одним пальцем, а сразу тремя, то вы почувствуете, что пульсовая волна натянута «как струна». Также застой энергии Печени проявляется ощущениями распирания или сжатия в подреберьях (в обоих боках), частыми глубокими вздохами, зеленоватым оттенком лица.

2. На эмоциональном уровне, Застой проявляется в виде депрессии, а Жар – в виде раздражительности и гнева, других нервных расстройств, в т.ч. бессонницы.

3. У женщин Застой может проявляться в виде различных проявлений ПМС, ощущений набухания и распирания в молочных железах перед месячными.

4. Внутренний «хаос» от застоя энергии Печени проявляется у женщин в нерегулярном менструальном цикле, вплоть до отсутствия месячных, тупых болях до и во время месячных. А если присоединяется еще и Застой Крови, боли становятся резкими, а кровь – темная, густая и со сгустками.

5. Жар Печени может проявляться в виде собственно воспаления Печени и ЖП (острый гепатит, холецистит).Жар (ЯН) Печени может «подниматься вверх» и проявляться в виде головных болей, гипертонии.

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6. Жар Печени может передаваться другим органам (Желудку и Селезенке, Сердцу, Легким) и проявляться в виде воспаления поджелудочной железы (панкреатит, желтуха), Желудка (гастродуоденит), воспалительных ЛОР-заболеваний (отитов и гайморитов, при присоединении патологической Сырости), воспаления Легких, …

7. Жар вместе с Сыростью может и «стекать» вниз – в ЖКТ (и приводить, например, к диарее) или в малый таз и приводить к воспалению в мочеполовых органах (по ходу меридиана Печени).

8. Внутренний Ветер Печени может проявляться в виде «блуждающих» болей (то тут, то там), мигрени, астигматизма, в виде тиков и тремора конечностей (например, болезнь Паркинсона), и даже в виде инсульта («удар Ветром»)

9. Ветер и Жар Печени с поражением Легких и других органов может привести к самым различным КОЖНЫМ заболеваниям, как локальным, так и глобальным (например, опоясывающий герпес).Жар Печени также приводит к различным поражениям зрения.

10. Жар Печени также приводит к ухудшению свойств сухожилий (связок) и хрящей, в т.ч. в суставах и в позвоночнике, отсюда – остеохондроз (одна из причин).

Конечно, есть множество и других симптомов проблем Печени и Желчного пузыря, относящиеся к таким заболеваниям, как гепатиты и холециститы, цирроз печени, камни и полипы в Печени и Желчном пузыре, и многие другие. Но здесь уже требуется более серьёзная диагностика. опубликовано econet

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