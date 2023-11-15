Розовая вода: преимущества и способы применения (+ как приготовить)

Розовая вода очищает и увлажняет волосы, помогает очистить ротовую полость, защищает от инфекций и может использоваться в качестве натуральных духов.

Розовая вода веками использовалась в натуральных средствах по уходу за кожей и косметике, парфюмерии, бытовых чистящих средствах и даже в кулинарии. По мнению дерматологов , благодаря своим природным антиоксидантным, антимикробным и противовоспалительным свойствам розовая вода может внести ценный вклад в уход за кожей и косметические процедуры.

Например, согласно систематическому обзору 2017 года, опубликованному в журнале «Дополнительная терапия в медицине» , исследования показывают, что использование розовой воды включает очищение, увлажнение и заживление сухой, воспаленной, склонной к акне, красной или поврежденной кожи. Он также станет отличным дополнением к вашему стиральному порошку, а также в качестве естественного спрея для помещения, стирки и тела.

Что такое розовая вода?

Розовую воду получают путем замачивания или паровой дистилляции лепестков роз в воде. Считается побочным продуктом процесса производства эфирного масла розы. — процесса, в котором используется паровая дистилляция для выделения летучих масел розы.

Розовая вода не такая концентрированная, как розовое масло, но представляет собой раствор, содержащий полезные соединения, содержащиеся в лепестках роз. В нем даже есть небольшое количество розового масла.

Обычно розовую воду готовят из лепестков растения дамасской розы ( Rosa damascena ), но ее также можно приготовить из лепестков растения капустной розы ( Rosa centifolia ). Официальное название дистиллированной розовой воды в Международной номенклатуре косметических ингредиентов — дистиллят цветков розы дамасской .

Rosa damascena относится к семейству розоцветных, которое насчитывает около 200 различных видов роз. Растения розы от природы богаты антиоксидантами, в том числе флавоноидами, а также рядом витаминов. Вот почему розовая вода считается нежным вяжущим, очищающим, успокаивающим и увлажняющим средством для кожи и волос.

Роза считается растением священной древней травой». Некоторые записи показывают, что он имеет очень долгую историю использования, начиная с древних римлян.

Задолго до того, как появились коммерческие духи и очищающие средства, розовую воду использовали из-за ее сладкого цветочного аромата и противовоспалительного действия. Считается даже, что сама Клеопатра использовала розовое масло и воду, чтобы сохранить внешний вид своей кожи и из-за ее свойств афродизиака.

В Древней Вавилонии розовое масло и вода использовались в различных лекарствах и ритуалах. Исторически его также использовали в Индии и Иране для придания аромата королевской кухне, а также из-за его лечебных свойств, включая способность успокаивать боль, инфекции, боли в животе, проблемы с пищеварением, проблемы с сердцем и менструальные спазмы.

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Преимущества

1. Обладает антиоксидантным действием и борется со свободными радикалами.

Являясь богатым источником антиоксидантов , розовая вода помогает укрепить клетки кожи и регенерировать кожные ткани. Это даже отличный выбор для людей с возрастной или чувствительной кожей.

Кроме того, исследования показывают, что антиоксиданты розы придают ей противодиабетические, обезболивающие, противовирусные, антибактериальные и, возможно, даже противораковые свойства (хотя они более выражены в розовом масле, чем в розовой воде).

Вы можете быть удивлены, узнав, сколько терапевтических соединений содержится в лепестках роз. К ним относятся:

Гераниол, обладающий антиоксидантным и противораковым действием.

Цитронеллилацетат, придающий розе приятный вкус и аромат.

Цитронеллол (также содержится в цитронелле )

Эвгенол, мощный антиоксидант, борющийся с окислительным стрессом.

Метилэвгенол — природный антисептик и анестетик.

Нерол, природный антибиотик.

Цитраль, обладающий противомикробными свойствами.

Карвон, который помогает пищеварению.

и другие

Как розовая вода может помочь уменьшить признаки старения ? Исследования показывают, что розы содержат антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами , которые способствуют повреждению кожи и появлению признаков ее старения, таких как морщины, темные пятна, сухость и т. д.

Борясь с воздействием свободных радикалов, розовая вода помогает коже сохранять влагу, выравнивать текстуру и тон.

2. Успокаивает сухость кожи, воспаления и прыщи.

Почему розовая вода полезна для вашей кожи? Его способность бороться с бактериальными инфекциями и снимать воспаления может помочь тем, кто страдает от прыщей , дерматита или розацеа. Одно исследование 2010 года показало, что соединения, присутствующие в лепестках роз, обладают сильной бактерицидной активностью даже по сравнению с другими эфирными маслами.

Он также может освежить, смягчить, осветлить и тонизировать поврежденную в прошлом кожу, возможно, помогая уменьшить появление темных пятен и шрамов . Другие применения включают успокаивающее действие при сухости, покраснении кожи, ожогах от бритвы и вросших волосах .

Использование розовой воды может помочь предотвратить слишком жирную или слишком сухую кожу. Просто налейте несколько капель на мягкий ватный диск, а затем протрите им раздраженный участок кожи, чтобы увлажнить и ускорить заживление.

Наконец, было доказано, что он обладает естественным обезболивающим эффектом, поскольку действует как анальгетик .

3. Борется с инфекциями во рту и глазах.

Поскольку розовая вода обладает противомикробным действием, ее добавляют в некоторые жидкости для полоскания рта и глазные капли. Некоторые исследования показали, что он может уменьшить язвы и язвы во рту , а также помочь в лечении глазных инфекций, таких как конъюнктивит или конъюнктивит .

Его способность предотвращать и лечить инфекции обусловлена ​​его антибактериальным и противовоспалительным потенциалом. Это также может помочь облегчить боль, вызванную инфекциями, поскольку это естественный анальгетик.

Помогает ли розовая вода избавиться от неприятного запаха изо рта ? Поскольку он укрепляет зубы и обеспечивает защиту от инфекций десен и бактерий, он, вероятно, поможет сделать ваше дыхание более свежим.

4. Может помочь бороться с перхотью и питать волосы.

Хотя не было проведено много исследований, подтверждающих ее эффективность, некоторые утверждают , что розовая вода делает волосы более сильными, блестящими и менее склонными к появлению перхоти . Его противовоспалительные и антисептические свойства также могут помочь защитить от дерматита кожи головы и вросших волос.

5. Обеспечивает аромат и вкус.

Розовую воду можно использовать в качестве ароматической основы для духов или спрея для комнаты. Розовое масло и вода имеют очень насыщенный цветочный аромат, одновременно сладкий и слегка пряный. Согласно некоторым исследованиям, аромат даже обладает успокаивающими и естественными способностями повышать настроение, что делает его полезным для тех, кто страдает от беспокойства, депрессии или головных болей .

Хотя ее кулинарное применение может быть не очень популярно в таких странах, как США, приготовление пищи с использованием розовой воды распространено на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Индии.

Вы найдете розовую воду в рецептах тушеной баранины, блюд из риса и салатов. Возможно, вам также знакомы напитки и коктейли с розовой водой, такие как спритцеры, приготовленные из кампари, апероля или игристой розы.

Другие способы использования розовой воды в кулинарии включают приготовление джемов, заправок для салатов, сорбетов, кексов и напитков с фруктовым вкусом.

Типы и формы

Вы можете купить розовую воду во многих магазинах здорового питания, магазинах косметики и в Интернете. Чистую розовую воду можно использовать отдельно или смешивать с рядом других ингредиентов для ухода за кожей, волосами и очищающими средствами.

Согласно сайту Dermatocare : «Розовая вода, приготовленная методом паровой дистилляции, прозрачна и имеет слабый аромат свежих роз. Розовую воду с сильным запахом роз получают путем добавления в воду розового ковчега (ароматизатора), а не путем паровой дистилляции».

Поскольку многие популярные бренды содержат химические вещества в виде консервантов или добавок, при покупке розовой воды следует обратить внимание на несколько вещей:

В идеале органический сертификат

Продукт, полученный методом паровой дистилляции.

Розовая вода указана первой или на первом месте в списке ингредиентов, а не внизу (ищите название дистиллята цветов Rosa damascena. Если вы видите гидролат розы в списке ингредиентов, это также означает, что это должна быть дистиллированная розовая вода.)

Прозрачный внешний вид

Слабый запах роз, а не очень сильный запах

Непрозрачная бутылка или стакан, чтобы избежать разложения.

Возможно, вы захотите найти розовую воду, произведенную в болгарской долине Казанлык (также известной как Долина роз), которая исторически была одним из самых плодородных регионов мира по производству розового масла и розовой воды. Другие места, где сегодня производятся качественные продукты из роз, включают Турцию, Марокко, Индию и Францию.

Чистая розовая вода и эфирное масло розы могут быть немного дорогими, что имеет смысл, учитывая, что для дистилляции всего лишь одного фунта эфирного масла розы требуется около 10 000 фунтов лепестков роз, а для создания концентрированной розовой воды требуется большой объем. Лучшие продукты — это 100-процентно чистые, сертифицированные органические продукты терапевтического класса.

Удобнее всего покупать покупные, но их можно сделать и дома самостоятельно. Коммерчески приготовленную розовую воду обычно получают путем дистилляции, но вы также можете просто варить или замачивать лепестки роз в воде.

Рецепт розовой воды своими руками:

1. Смешайте 1 стакан плотно упакованных лепестков роз с 2 стаканами дистиллированной воды. В идеале используйте лепестки роз, не обработанные пестицидами.

2. Смойте грязь и поместите лепестки в стеклянную миску. Затем залейте двумя стаканами дистиллированной, почти кипящей воды.

3. Накройте крышкой и дайте настояться 30 минут. Процедите смесь и перелейте в стеклянную бутылку.

4. Хранить в холодильнике. Розовой воды хватит на неделю.

Можно ли использовать розовую воду ежедневно? Да, если вы не испытываете раздражения, вы можете использовать его каждый день.

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Розовая вода против эфирного масла розы

Розовая вода отличается от эфирного масла розы (которое не следует путать с маслом шиповника , еще одним натуральным ингредиентом для ухода за кожей). Как и розовая вода, эфирное масло розы использовалось для лечения заболеваний и в натуральных косметических процедурах на протяжении тысячелетий.

Некоторые из состояний, которые розовое масло может помочь улучшить, включают:

акне

тревога и депрессия

розацеа

головные боли напряжения

медленно заживающие раны

аллергия

ряд состояний, связанных с воспалением

Вы можете использовать эфирное масло розы в ароматических целях, распыляя его дома или непосредственно вдыхая масло. Его также можно применять местно, и он имеет множество преимуществ для кожи.

Тем не менее, перед местным применением всегда полезно разбавить эфирные масла базовым маслом, например кокосовым или жожоба, в соотношении 1:1.

После разбавления масла сначала проведите небольшой тест, прежде чем использовать масло на больших площадях. Как только вы убедитесь, что у вас нет негативной реакции, вы можете добавить несколько капель эфирного масла в сыворотку для лица , теплую ванну, лосьон или средство для мытья тела.

Можно ли глотать эфирное масло розы? Нет, это масло не рекомендуется для внутреннего применения.

В некоторых магазинах вы также можете встретить «Абсолют розы». Это смесь абсолюта розы (экстрагированного растворителем) и масла-носителя, такого как масло жожоба. Имеет сильный аромат и может использоваться как розовая вода.

Если вы используете абсолют розы, разбавлять его не нужно, поскольку он уже разбавлен.

Как использовать и информация о дозировке

Когда дело доходит до использования розовой воды (и розового масла) в домашних продуктах, полезно знать, что роза хорошо сочетается с другими продуктами, маслами и ароматами, в том числе:

алоэ

яблочный уксус

гамамелис

бергамот

ромашка

мускатный шалфей

фенхель

герань

бессмертник

лаванда

лимон

нероли

пачули

сандаловое дерево

Иланг-Иланг

Как использовать на лице:

Если вы используете розовую воду от прыщей, попробуйте регулярно наносить спрей для лица с розовой водой и использовать этот рецепт тоника с розовой водой . Вы можете приготовить тоник или вяжущее средство из розовой воды, смешав несколько капель с другими очищающими и тонизирующими ингредиентами, включая чистый яблочный уксус и гамамелис . После того, как вы объединили ингредиенты, смешайте их, а затем перелейте в небольшую стеклянную бутылку с распылителем. Перед нанесением хорошо очистите лицо, возможно, используя чистое очищающее средство, такое как кастильское мыло . Затем, закрыв глаза, распылите тонер на лицо. Вы можете потереть его, если хотите, или просто дать ему высохнуть на воздухе. В завершение нанесите свой любимый увлажняющий крем для лица для сухой кожи , например, масло жожоба или немного масла ши . Наносите макияж как обычно или используйте перед сном.

Другой вариант, если вы страдаете от прыщей, — наносить одну каплю чистого эфирного масла розы на прыщи три раза в день. Обязательно используйте стерильный ватный тампон. Если противомикробная сила для вас слишком велика, слегка разбавьте ее небольшим количеством кокосового масла.

Вы можете оставить розовую воду на лице на ночь, добавив ее в сыворотку. Сделайте свой собственный увлажняющий крем, смешав несколько капель кокосового масла, розовой воды с эфирным маслом лаванды , а затем нанесите на лицо. Кокосовое масло и розовая вода также являются хорошим очищающим средством или средством для снятия макияжа .

Попробуйте этот рецепт натуральной маски для лица, сделанный своими руками: смешайте чистую куркуму и розовую воду с гелем алоэ вера, затем оставьте на коже примерно на 20 минут, затем смойте теплой водой и нанесите кокосовое масло. Вы также можете попробовать этот рецепт маски для лица из куркумы .

Как использовать на теле:

Если у вас сухая кожа, после душа распылите розовую воду из пульверизатора на все тело, а затем нанесите свой любимый лосьон для тела.

Приготовьте спрей с ароматной розовой водой, который можно наносить на кожу, смешав его с эфирными маслами, такими как масло лимона или лемонграсса , апельсиновое масло, масло грейпфрута или масло лаванды.

Добавьте в ванну несколько капель чистой розовой воды, чтобы увлажнить и успокоить кожу (а также придать ей приятный запах).

Справляетесь с головными болями? Нанесите на лоб компресс, пропитанный розовой водой, на 45 минут или попробуйте распылить розовое масло в качестве альтернативы.

Придайте белью приятный цветочный запах, добавив несколько капель в стиральный порошок. (Это лучше всего работает, если вы используете моющее средство без запаха.)

Как использовать для волос:

Просто добавьте несколько капель розовой воды в шампунь и/или кондиционер. Вы также можете попробовать этот рецепт розовой воды, сделанный своими руками, для блестящих волос: добавьте две столовые ложки чистой розовой воды в чашку воды, а затем смешайте с несколькими каплями масла жожоба и одной капсулой витамина Е. Нанесите массирующими движениями на волосы и оставьте на 10 минут, прежде чем нанести шампунь, нанести кондиционер и уложить как обычно.

Как использовать в кулинарии:

Поскольку она хорошо сочетается как со сладкими, так и с пикантными вкусами, попробуйте сочетать розовую воду с дополнительными ароматическими веществами и специями, такими как кардамон, кориандр, тмин, шафран, имбирь, черный перец и ваниль.

Имейте в виду, что немного розовой воды имеет большое значение, поэтому вам нужно использовать всего лишь около чайной ложки в рецептах, чтобы почувствовать вкус. Один из способов использования розовой воды дома — приготовить травяной чай из розовой воды , например, добавив немного его в чай ​​с шафраном, лимоном, апельсином или гибискусом (холодный или горячий).

Риски и побочные эффекты

Хотя он, как правило, хорошо переносится и безопасен, у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на продукты из розы. Это считается редкостью.

Если вы испытываете какие-либо симптомы, такие как жжение, покраснение, крапивница и т. д., прекратите использование этих продуктов. Вы должны сообщить своему врачу, если у вас появились необычные изменения на коже (например, побеление, сильное покраснение и т. д.), и это сохраняется после прекращения использования.

Розовое масло также не следует использовать во время беременности. Тем не менее, розовая вода, применяемая местно на коже, кажется безопасной.

Итог

Розовая вода — это натуральный раствор для кожи и волос, который получают путем дистилляции лепестков роз в воде.

Преимущества обусловлены его антибактериальными, вяжущими, увлажняющими и противовоспалительными свойствами. Он может помочь увлажнить, успокоить, очистить и защитить кожу, а также уменьшить покраснение, прыщи, воспаления, розацеа, язвы и ожоги от бритвы.

Розовая вода также очищает и увлажняет волосы, помогает очистить ротовую полость, защищает от инфекций и может использоваться в качестве натуральных духов.

Лучшими продуктами являются те, которые являются органическими, чистыми, дистиллированными с водяным паром и в основном прозрачными с тонким запахом розы.

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