Розовая вода: преимущества и способы применения (+ как приготовить)

Розовая вода очищает и увлажняет волосы, помогает очистить ротовую полость, защищает от инфекций и может использоваться в качестве натуральных духов.
Розовая вода веками использовалась в натуральных средствах по уходу за кожей и косметике, парфюмерии, бытовых чистящих средствах и даже в кулинарии. По мнению дерматологов , благодаря своим природным антиоксидантным, антимикробным и противовоспалительным свойствам розовая вода может внести ценный вклад в уход за кожей и косметические процедуры.
Например, согласно систематическому обзору 2017 года, опубликованному в журнале «Дополнительная терапия в медицине» , исследования показывают, что использование розовой воды включает очищение, увлажнение и заживление сухой, воспаленной, склонной к акне, красной или поврежденной кожи. Он также станет отличным дополнением к вашему стиральному порошку, а также в качестве естественного спрея для помещения, стирки и тела.
Розовую воду получают путем замачивания или паровой дистилляции лепестков роз в воде. Считается побочным продуктом процесса производства эфирного масла розы. — процесса, в котором используется паровая дистилляция для выделения летучих масел розы.
Розовая вода не такая концентрированная, как розовое масло, но представляет собой раствор, содержащий полезные соединения, содержащиеся в лепестках роз. В нем даже есть небольшое количество розового масла.
Обычно розовую воду готовят из лепестков растения дамасской розы ( Rosa damascena ), но ее также можно приготовить из лепестков растения капустной розы ( Rosa centifolia ). Официальное название дистиллированной розовой воды в Международной номенклатуре косметических ингредиентов — дистиллят цветков розы дамасской .
Rosa damascena относится к семейству розоцветных, которое насчитывает около 200 различных видов роз. Растения розы от природы богаты антиоксидантами, в том числе флавоноидами, а также рядом витаминов. Вот почему розовая вода считается нежным вяжущим, очищающим, успокаивающим и увлажняющим средством для кожи и волос.
Роза считается растением священной древней травой». Некоторые записи показывают, что он имеет очень долгую историю использования, начиная с древних римлян.
Задолго до того, как появились коммерческие духи и очищающие средства, розовую воду использовали из-за ее сладкого цветочного аромата и противовоспалительного действия. Считается даже, что сама Клеопатра использовала розовое масло и воду, чтобы сохранить внешний вид своей кожи и из-за ее свойств афродизиака.
В Древней Вавилонии розовое масло и вода использовались в различных лекарствах и ритуалах. Исторически его также использовали в Индии и Иране для придания аромата королевской кухне, а также из-за его лечебных свойств, включая способность успокаивать боль, инфекции, боли в животе, проблемы с пищеварением, проблемы с сердцем и менструальные спазмы.
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Являясь богатым источником антиоксидантов , розовая вода помогает укрепить клетки кожи и регенерировать кожные ткани. Это даже отличный выбор для людей с возрастной или чувствительной кожей.
Кроме того, исследования показывают, что антиоксиданты розы придают ей противодиабетические, обезболивающие, противовирусные, антибактериальные и, возможно, даже противораковые свойства (хотя они более выражены в розовом масле, чем в розовой воде).
Вы можете быть удивлены, узнав, сколько терапевтических соединений содержится в лепестках роз. К ним относятся:
Как розовая вода может помочь уменьшить признаки старения ? Исследования показывают, что розы содержат антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами , которые способствуют повреждению кожи и появлению признаков ее старения, таких как морщины, темные пятна, сухость и т. д.
Борясь с воздействием свободных радикалов, розовая вода помогает коже сохранять влагу, выравнивать текстуру и тон.
2. Успокаивает сухость кожи, воспаления и прыщи.
Почему розовая вода полезна для вашей кожи? Его способность бороться с бактериальными инфекциями и снимать воспаления может помочь тем, кто страдает от прыщей , дерматита или розацеа. Одно исследование 2010 года показало, что соединения, присутствующие в лепестках роз, обладают сильной бактерицидной активностью даже по сравнению с другими эфирными маслами.
Он также может освежить, смягчить, осветлить и тонизировать поврежденную в прошлом кожу, возможно, помогая уменьшить появление темных пятен и шрамов . Другие применения включают успокаивающее действие при сухости, покраснении кожи, ожогах от бритвы и вросших волосах .
Использование розовой воды может помочь предотвратить слишком жирную или слишком сухую кожу. Просто налейте несколько капель на мягкий ватный диск, а затем протрите им раздраженный участок кожи, чтобы увлажнить и ускорить заживление.
Наконец, было доказано, что он обладает естественным обезболивающим эффектом, поскольку действует как анальгетик .
Поскольку розовая вода обладает противомикробным действием, ее добавляют в некоторые жидкости для полоскания рта и глазные капли. Некоторые исследования показали, что он может уменьшить язвы и язвы во рту , а также помочь в лечении глазных инфекций, таких как конъюнктивит или конъюнктивит .
Его способность предотвращать и лечить инфекции обусловлена его антибактериальным и противовоспалительным потенциалом. Это также может помочь облегчить боль, вызванную инфекциями, поскольку это естественный анальгетик.
Помогает ли розовая вода избавиться от неприятного запаха изо рта ? Поскольку он укрепляет зубы и обеспечивает защиту от инфекций десен и бактерий, он, вероятно, поможет сделать ваше дыхание более свежим.
4. Может помочь бороться с перхотью и питать волосы.
Хотя не было проведено много исследований, подтверждающих ее эффективность, некоторые утверждают , что розовая вода делает волосы более сильными, блестящими и менее склонными к появлению перхоти . Его противовоспалительные и антисептические свойства также могут помочь защитить от дерматита кожи головы и вросших волос.
5. Обеспечивает аромат и вкус.
Розовую воду можно использовать в качестве ароматической основы для духов или спрея для комнаты. Розовое масло и вода имеют очень насыщенный цветочный аромат, одновременно сладкий и слегка пряный. Согласно некоторым исследованиям, аромат даже обладает успокаивающими и естественными способностями повышать настроение, что делает его полезным для тех, кто страдает от беспокойства, депрессии или головных болей .
Хотя ее кулинарное применение может быть не очень популярно в таких странах, как США, приготовление пищи с использованием розовой воды распространено на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Индии.
Вы найдете розовую воду в рецептах тушеной баранины, блюд из риса и салатов. Возможно, вам также знакомы напитки и коктейли с розовой водой, такие как спритцеры, приготовленные из кампари, апероля или игристой розы.
Другие способы использования розовой воды в кулинарии включают приготовление джемов, заправок для салатов, сорбетов, кексов и напитков с фруктовым вкусом.
Вы можете купить розовую воду во многих магазинах здорового питания, магазинах косметики и в Интернете. Чистую розовую воду можно использовать отдельно или смешивать с рядом других ингредиентов для ухода за кожей, волосами и очищающими средствами.
Согласно сайту Dermatocare : «Розовая вода, приготовленная методом паровой дистилляции, прозрачна и имеет слабый аромат свежих роз. Розовую воду с сильным запахом роз получают путем добавления в воду розового ковчега (ароматизатора), а не путем паровой дистилляции».
Поскольку многие популярные бренды содержат химические вещества в виде консервантов или добавок, при покупке розовой воды следует обратить внимание на несколько вещей:
Возможно, вы захотите найти розовую воду, произведенную в болгарской долине Казанлык (также известной как Долина роз), которая исторически была одним из самых плодородных регионов мира по производству розового масла и розовой воды. Другие места, где сегодня производятся качественные продукты из роз, включают Турцию, Марокко, Индию и Францию.
Чистая розовая вода и эфирное масло розы могут быть немного дорогими, что имеет смысл, учитывая, что для дистилляции всего лишь одного фунта эфирного масла розы требуется около 10 000 фунтов лепестков роз, а для создания концентрированной розовой воды требуется большой объем. Лучшие продукты — это 100-процентно чистые, сертифицированные органические продукты терапевтического класса.
Удобнее всего покупать покупные, но их можно сделать и дома самостоятельно. Коммерчески приготовленную розовую воду обычно получают путем дистилляции, но вы также можете просто варить или замачивать лепестки роз в воде.
1. Смешайте 1 стакан плотно упакованных лепестков роз с 2 стаканами дистиллированной воды. В идеале используйте лепестки роз, не обработанные пестицидами.
2. Смойте грязь и поместите лепестки в стеклянную миску. Затем залейте двумя стаканами дистиллированной, почти кипящей воды.
3. Накройте крышкой и дайте настояться 30 минут. Процедите смесь и перелейте в стеклянную бутылку.
4. Хранить в холодильнике. Розовой воды хватит на неделю.
Можно ли использовать розовую воду ежедневно? Да, если вы не испытываете раздражения, вы можете использовать его каждый день.
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Розовая вода отличается от эфирного масла розы (которое не следует путать с маслом шиповника , еще одним натуральным ингредиентом для ухода за кожей). Как и розовая вода, эфирное масло розы использовалось для лечения заболеваний и в натуральных косметических процедурах на протяжении тысячелетий.
Некоторые из состояний, которые розовое масло может помочь улучшить, включают:
Вы можете использовать эфирное масло розы в ароматических целях, распыляя его дома или непосредственно вдыхая масло. Его также можно применять местно, и он имеет множество преимуществ для кожи.
Тем не менее, перед местным применением всегда полезно разбавить эфирные масла базовым маслом, например кокосовым или жожоба, в соотношении 1:1.
После разбавления масла сначала проведите небольшой тест, прежде чем использовать масло на больших площадях. Как только вы убедитесь, что у вас нет негативной реакции, вы можете добавить несколько капель эфирного масла в сыворотку для лица , теплую ванну, лосьон или средство для мытья тела.
Можно ли глотать эфирное масло розы? Нет, это масло не рекомендуется для внутреннего применения.
В некоторых магазинах вы также можете встретить «Абсолют розы». Это смесь абсолюта розы (экстрагированного растворителем) и масла-носителя, такого как масло жожоба. Имеет сильный аромат и может использоваться как розовая вода.
Если вы используете абсолют розы, разбавлять его не нужно, поскольку он уже разбавлен.
Когда дело доходит до использования розовой воды (и розового масла) в домашних продуктах, полезно знать, что роза хорошо сочетается с другими продуктами, маслами и ароматами, в том числе:
Просто добавьте несколько капель розовой воды в шампунь и/или кондиционер. Вы также можете попробовать этот рецепт розовой воды, сделанный своими руками, для блестящих волос: добавьте две столовые ложки чистой розовой воды в чашку воды, а затем смешайте с несколькими каплями масла жожоба и одной капсулой витамина Е. Нанесите массирующими движениями на волосы и оставьте на 10 минут, прежде чем нанести шампунь, нанести кондиционер и уложить как обычно.
Поскольку она хорошо сочетается как со сладкими, так и с пикантными вкусами, попробуйте сочетать розовую воду с дополнительными ароматическими веществами и специями, такими как кардамон, кориандр, тмин, шафран, имбирь, черный перец и ваниль.
Имейте в виду, что немного розовой воды имеет большое значение, поэтому вам нужно использовать всего лишь около чайной ложки в рецептах, чтобы почувствовать вкус. Один из способов использования розовой воды дома — приготовить травяной чай из розовой воды , например, добавив немного его в чай с шафраном, лимоном, апельсином или гибискусом (холодный или горячий).
Хотя он, как правило, хорошо переносится и безопасен, у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на продукты из розы. Это считается редкостью.
Если вы испытываете какие-либо симптомы, такие как жжение, покраснение, крапивница и т. д., прекратите использование этих продуктов. Вы должны сообщить своему врачу, если у вас появились необычные изменения на коже (например, побеление, сильное покраснение и т. д.), и это сохраняется после прекращения использования.
Розовое масло также не следует использовать во время беременности. Тем не менее, розовая вода, применяемая местно на коже, кажется безопасной.
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Источник: https://econet.by/
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