Риск камней в желчном при ожирении и похудении

Избыточный вес является серьезным фактором образования камней в желчном пузыре. Ситуация осложнаяется на фоне сахарного диабета и при малоподвижном образе жизни. Но резкое снижение веса тела также увеличивает риск камнеобразования в желчном пузыре. Какие профилактические меры можно принять?

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) – это камнеобразование в желчном пузыре и в желчных протоках. В группу повышенного риска входят люди, страдающие лишним весом, сахарным диабетом 2-ого типа и ведущие малоподвижный образ жизни. Какие меры помогут сберечь здоровье желчного пузыря? Это здоровый пищевой протокол и активный образ жизни.

Камни в желчном пузыре

Лишний вес и ожирение повышают вероятность образования камней в желчном пузыре (особенно это касается женщин). Почему так происходит? У тех, кто страдает ожирением, вероятен высокий показатель холестерина в желчи, что ведет к формированию камней. Поэтому важно поддерживать оптимальный вес тела.

Но резкое снижение массы увеличивает риск появления камней в желчном пузыре, и худеть желательно постепенно, без резких скачков. В этом плане противопоказаны экстремальные диеты.

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Факторы риска формирования камней в желчном пузыре при похудании

Потеря веса тела более чем 24% от изначальной массы.

Скорость потери веса более 1,5 килограммов в неделю.

Крайне низкокалорийный рацион без жиров.

Продолжительное голодание по ночам.

Высокий показатель триглицеридов в сыворотке.

Профилактические меры

Урсодезоксихолевая кислота (C24H40O4) снижает концентрацию холестерина в желчи и снижает число камней в процессе похудания.

Контроль скорости потери веса.

Сокращение длительности голодания в ночное время.

Обеспечение умеренного объема жиров в пищевом протоколе.

Диетические факторы, которые повышают вероятность формирования камней в желчном пузыре

Холестерин,

насыщенные жиры,

трансжирные кислоты,

рафинированный сахар,

бобовые культуры (вероятно).

Диетические факторы, предотвращающие формирования камней в желчном пузыре

Полиненасыщенные жиры,

мононенасыщенные жиры,

клетчатка,

кофеин,

вегетарианский рацион,

выявление продуктов – аллергенов и их исключение из рациона (облегчаются симптомы проблем желчного пузыря, но камни не растворяются).

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Диетические добавки для предотвращения камнеобразования в желчном пузыре

Витамин С,

соевый лецитин,

микроэлемент железо,

смесь растительных терпенов (для растворения холестериновых желчных камней).

Дробление камней в желчном пузыре

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ) дробит камни при помощи ударной волны. Позитивный результат наблюдается примерно в 95% случаев.

При проведении экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии осложнений, вызванных воздействием ударной волны на ткани и внутренние органы, не зафиксированы. Но через 3-10 лет после проведенной процедуры возможен рецидив образования камней, если не принимать препараты урсодезоксихолевой кислоты.опубликовано econet

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