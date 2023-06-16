Резистентность к лептину: признаки и лечение

Многие люди считают, что в основе ожирения лежит недостаток силы воли, и повышенная калорийность потребляемой пищи. Но современные ученые все чаще утверждают, что в появлении избыточного веса большую роль играет резистентность организма к гормону лептин. Как восстановить активность гормона?

Лептин вырабатывают жировые клетки тела. Если его мало, то в мозг посылается сигнал о недостатке энергии и необходимости получения питания. А если много, то сигнал о том, что организм насытился. Но у некоторых людей сигнализация перестает работать и, несмотря на то, что организм получает достаточно энергии, мозг этого «не видит» и требует больше питания и снизить расход энергии. Это состояние называется резистентностью к лептину.

Симптомы и терапия резистентности к лептину

Признаки лептинорезистентности

Специалисты считают, что более половины населения развитых стран имеют резистентность к лептину.

Его симптомы:

повышенный аппетит и невозможность насытиться;

обжорство в вечернее время (невозможно отказаться или остановиться);

пропускаете завтрак или завтракаете через час-два после пробуждения;

часто (более раза в день) употребляете сладкие соки и напитки;

имеете ожирение (ИМТ более 25);

постоянно ощущаете тревожность или стресс;

испытываете повышенную тягу к сладкому, стимуляторам (кофеину);

после высокоуглеводной пищи (пирожные, конфеты, мороженое) улучшается настроение;

прибавили в весе после менопаузы, появились отложения вокруг талии;

жир откладывается в «районе кимоно» (участки трицепсов);

есть диагноз «метаболический синдром»;

не можете сбросить вес, несмотря на диеты;

нехарактерное или обильное потоотделение;

сильная усталость после физических нагрузок и стало сложно восстановить свои силы;

поражения суставов и остеопороз;

высокий показатель триглицеридов – более 1, 14 ммоль/л и обратного трийодтиронина.

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Как восстановить уровень лептина?

На сегодняшний день не существует лекарственных средств, которые могли бы помочь людям избавиться от ожирения и проблем со здоровьем, которые оно приносит. Изменение рациона и ведение правильного образа жизни значительно улучшит баланс лептина:

1. Полноценный преимущественно белковый завтрак не позднее, чем полчаса-час после сна, снизит тягу к углеводной пище. Следует употреблять не менее 75 – 100 гр белка в день.

2. Нужно ограничить употребление пищи, содержащей фруктозу, ее содержание не должно превышать 25 г в день.

3. Необходимо исключить или значительно ограничить алкоголь, сладости, кофеин.

4. Следует отказаться от приготовленной промышленным способом пищи или полуфабрикатов.

5. Строгая рекомендация – употреблять не менее 400 г в сутки сырых овощей, и уменьшить употребление моркови и свеклы в приготовленном виде.

6. Прекратите перекусывать между основными приемами пищи, так как это сбивает суточные ритмы лептидов.

7. Если нет специальных рекомендаций врача, то следует перейти на употребление пищи 3 раза в день, преимущественно низкоуглеводной.

8. Не следует совсем отказаться от употребления углеводов, но надо контролировать их количество.

9. Включите в рацион правильные жиры: орехи, масло кокоса, авокадо и натуральные жиры.

10. Между последним и первым приемом пищи должно пройти не меньше 11-12 часов. Ужин не должен быть позднее, чем за 3 часа до засыпания.

11. Недостаток сна увеличивает количество грелина (гормона голода).

12. Обязательно нужна посильная двигательная активность, занятия лучше проводить после 17 ч. вечера.

13. Включите в питание продукты, богатые цинком, его недостаток увеличивает риск ожирения и сахарного диабета.

14. Употребляйте достаточно продуктов, содержащих магний и витамин Д. Это поможет бороться с ожирением, аутоиммунными проблемами, остеопорозом, улучшит обмен веществ. Такое сочетание витаминов оздоровит репродуктивную систему и увеличит продолжительность жизни.опубликовано econet

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