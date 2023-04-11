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Рецепт крема против морщин с маслом шиповника

Автор: Econet 11 апреля 2023 6210
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Роза издавна использовалась людьми как продукт красоты. Всем известна, например, популярная веками розовая вода. Чтобы уход за кожей лица был эффективным, можно самостоятельно приготовить антивозрастной крем с маслом семян шиповника. Ценные компоненты крема помогут вам разгладить морщины.

Рецепт крема против морщин с маслом шиповника

Средства по уходу за кожей из розы, приготовленные самостоятельно, – отличный вариант поддержать цветущий вид кожи. А крем против морщин домашнего приготовления с маслом семян шиповника вы оцените по достоинству. Вот как можно его приготовить у себя дома.

Антивозрастной крем для лица 

Такой крем прекрасно увлажняет сухую кожу, разглаживает тонкие морщины.

Компоненты для приготовления крема с маслом семян шиповника:

  • масло жожоба – 1 ст. л.
  • масло шиповниковых семян – 1 ст. л.
  • масло ши – 1 ст. л.
  • стеариновая кислота – 0,5 ст. л.
  • алоэ вера – 2 ст. л.
  • розовые лепестки - 2 ст. л.
  • масло розы – 5-6 капель 

Рецепт крема против морщин с маслом шиповника

Приготовление и применение:

  • Соединяем в кухонном комбайне в одинаковых пропорциях алоэ и розовые лепестки. Измельчаем, чтобы масса стала однородно-пенистой, пропускаем ее сквозь сито, удаляя остатки лепестков. Отправляем состав в холодильник.
  • Берем металлическую емкость, соединяем стеариновую кислоту, масла ши и жожоба. Наливаем в широкую миску немного воды, помещаем посуду со смесью в воду. Отправляем на несильный огонь и выдерживаем состав в воде, пока он не растает.
  • Переливаем смесь в емкость. Пока она теплая, вливаем шиповниковое масло и перемешиваем. Даем остыть.
  • Вводим в состав алоэ и масло розы. Старательно перемешиваем. Можно применить механический миксер.

Наш крем можно использовать.  

Перекладываем крем в банки, отправляем в холодильник.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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