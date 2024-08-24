Ресвератрол — это натуральное вещество, которое мы получаем из пищи. Он является сильным антиоксидантом и стимулирует регенерацию на клеточном уровне.

Вы никогда не задумывались о том, почему французы едят жирную пищу, используют много сахара, пьют вино, но при этом меньше остальных европейцев страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы? Ответ на этот вопрос часто называют "французским парадоксом" и он связан с высоким употреблением фитонутриента известного как "ресвератрол". Это вещество присутствует в некоторых суперфудах, в том числе и в красном вине.

Ресвератрол: 6 причин не покупать и 3 повода купить

Что такое ресвератрол?

5 полезных свойств ресвератрола

Для чего используется?

Инструкция к применению

Как работает ресвератрол?

Лучшие источники в пище

Отзывы врачей

6 Причины НЕ покупать ресвератрол

3 Причины купить ресвератрол

Заключение

Ближайшими аналогами являются лютеин (присутствующий в моркови) и ликопин (в томатах).

Исследования, опубликованные за несколько последних лет, включая European Journal of Food Pharmacology и American Journal of Hypertension, обнаружили то, что ресвератрол снижает вероятность инсульта, а также нескольких других заболеваний.

Для исследований использовалось вещество получаемое из красного вина. Известно выражение Платона о пользе умеренного употребления вина: "Из даров богов для человека нет ничего прекраснее и ценнее чем вино".

Но для получения ресвератрола нет необходимости в употреблении вина. Вещество можно получить из иных пищевых источников, в том числе: ягоды темных цветов и настоящий черный шоколад.

Вместе с помощью в очистке наших артерий и защите сердца, ресвератрол обладает рядом полезных свойств: снижает воспаление, влияет на снижение веса, улучшает когнитивные функции у людей в возрасте. Существуют упоминания о том, что вещество может использоваться для борьбы против опухолей.

В эксперименте 2003 года было установлено влияние ресвератрола на продолжительность жизни беспозвоночных и некоторых видов рыб. При добавлении вещества в рацион рыб наблюдалось увеличение продолжительности жизни. Однако клинических испытаний на людях не проводилось.

Что такое ресвератрол?

Ресвератрол является полифоническим биофлавоноидом, обладающим свойствами антиоксиданта. Вещество встречается в различных видах пищи и напитков. Ресвератрол относится к классу фитоэстрогенов благодаря способности взаимодействовать с рецепторами эстрогена.

Ресвератрол производится растениями для защиты от паразитов, грибков, бактерий и радиации. Свойства этого вещества могут сделать его одним из самых сильных средств для борьбы со старением организма и свободными радикалами.

Исследования показали то, что лучшими источниками ресвератрола являются: кожура красного винограда, красное вино, сырое какао, темные ягоды (брусника, черника, шелковица). Красное видно является самым богатым из источников, благодаря процедуре ферментации, который позволяет получить из виноградного сока алкоголь. В процессе производства красного вина ферментацию проходят косточки винограда и кожица, что увеличивает количество ресвератрола.

Полезные свойства вещества стали исследоваться после того как ученые обнаружили влияние ресвератрола на продолжительность жизни животных. Различные исследования раз за разом подтверждают факт влияния вещества на продолжительность жизни и замедление процесса старения у мошек, рыб, мышей и червей. Исследование на людях не проводилось.

5 полезных свойств ресвератрола

1. Замедляет старение и снижает риск онкологии

Ресвератрол является сильным антиоксидантом и нейтрализует свободные радикалы, которые появляются в нашем теле во время ежедневной активности, такой как прием пищи или занятия спортом. Негативное влияние свободных радикалов усиливается из-за плохого образа жизни, например, если вы курите, едите нездоровую пищу или дышите грязным воздухом.

К сожалению, в наших городах весь воздух грязный, поэтому каждый из нас ведет нездоровый образ жизни. Свободные радикалы наносят вред на клеточном уровне, ускоряют процесс старения и могут привести к преждевременной смерти. Употребление здоровой растительной пищи, богатой антиоксидантами и фитонутриентами включая ресвератрол, помогает защитить организм от таких существенных проблем как быстрое старение кожи и рак. Эффективность здорового питания и его влияние на состояние организма подтверждены исследованиями.

Согласно данным исследования, которое было проведено Университетом Севильи (Испания), ресвератрол обладает ярко выраженным потенциалом для предотвращения и лечения рака.

2. Защищает сердечно-сосудистую систему

Обладая противовоспалительными свойствами, ресвератрол улучшает защиту организма против атеросклероза и снижает уровень вредного холестерина. Употребление продуктов содержащих ресвератрол помогает улучшить циркуляцию крови и липидный метаболизм. В Азии для предотвращения проблем с сердцем пьют чай Itadori, который является богатым источником ресвератрола.

3. Защищает мозг и когнитивное здоровье

Являясь источником антиоксидантов, ресвератрол выделяется из прочих антиоксидантов тем, что его молекулы могут пройти через кровяной барьер мозга и оказать влияние на сам мозг и нервную систему.

Недавние исследования, проведенные в Northumbria University (Великобритания), показало то, что ресвератрол улучшает приток крови к мозгу, оказывая благоприятное влияние на функционирование мозга. Это означает, что употребление пищи богатой ресвератрол может защитить человека от таких проблем как болезнь Альцгеймера.

Другое исследование, опубликованное в Journal of Agricultural Food Chemistry показало то, что даже минимальная доза ресвератрола оказывает существенный эффект в защите мозга.

4. Может предотвратить ожирение

Ресвератрол влияет на уровень инсулина и может быть эффективен при диетах с высоким содержанием калорий. Исследования проводились на животных и показали эффективность средства для предотвращения ожирения.

Другое исследование показало, что ресвератрол может снизить лишний вес у животных, благодаря активации гена SIRT1 (который может быть геном отвечающим за борьбу с ожирением). К сожалению, влияние на человека не было достаточно изучено, но текущие исследования указывают на то, что люди употребляющие сбалансированную диету и умеренное количество красного вина, чаще обладают нормальным весом.

5. Помогает людям склонным к диабету

Исследования на животных, включая крыс страдающих от диабета, показали то, что ресвератрол влияет на гипергликемию и может быть использован для предотвращения как ожирения, так и диабета.

Ресвератрол может быть полезен для предотвращения негативных последствий, которые происходят из-за диабета. Например, защищает от повреждений нервной системы и сердечно-сосудистой системы, помогает регулировать уровень инсулина. Исследования показали, что вещество имеет позитивное воздействие на секрецию инсулина и концентрацию инсулина в крови.

Для чего используется?

Как вы уже поняли из полезных свойств, которые были описаны выше, ресвератрол и его источники, включая красное вино, больше чем средства для защиты сердечно-сосудистой системы. Это вещество может использоваться для стимулирования работы мозга, защиты нервной системы. Люди используют ресвератрол для защиты от негативных последствий старения организма. Согласно исследованиям ресвератрол может:

Усилить защиту организма антиоксидантами

Улучшить способность организма бороться против окислительного стресса

Поддержать здоровье клеток и тканей

Защитить от рака

Улучшить циркуляцию крови и защитить сердце

Защитить от диабета

Улучшить память и когнитивное здоровье

Сократить симптомы старения, в том числе ухудшение состояния артерий и суставов

Помочь пищеварительной системе в выводе токсинов

Улучшить выработку энергии

Некоторые исследования показали, что ресвератрол может помочь в борьбе против эффекта радиации, которой все мы подвержены в небольшой объеме.

Инструкция к применению

Дозировка

Поскольку Минздрав России, как и США, не регулирует норму употребления биодобавок, невозможно определенно сказать об объеме ресвератрола, который вы можете получить из капсул.

Рекомендации по дозировке существенно различаются. Обычно ресвератрол рекомендуют принимать в объеме 250-500 мг в день. Это существенно меньше чем дозировки, которые используются во время клинических тестов, поэтому ожидать серьезного эффекта от такой дозы не стоит.

Некоторые люди рекомендуют употреблять до 2 грамм (2000 мг) ресвератрола в день . Согласно Академии наук Нью-Йорка, вещество можно принимать в объеме до 5 грамм (5000 мг) в день. Но мы не советуем делать это без консультации со своим врачом.

Побочные эффекты

У ресвератрола почти нет побочных эффектов, но они могут появиться при регулярном употреблении больших доз вещества. Мы не рекомендуем делать этого до тех пор, пока специалисты не установят точную дневную норму, безопасную и эффективную при регулярном употреблении.

К сожалению, ресвератрол встречается в таких продуктах, употребление которых должно быть ограничено. К примеру, красное вино нельзя принимать несовершеннолетним, а для взрослых его объем должен быть ограничен. Какао и темный шоколад могут быть вредны в большом количестве.

Если вы решили чаще употреблять красное вино, то стоит ограничиваться одним бокалом в день. Исследования показали, что употребление до 2 бокалов в день для мужчин и 1 бокала в день для женщин не имеет негативного эффекта.

Помните о том, что исследования полезных свойств проводятся на животных и вещество дается в больших дозах. Не стоит ожидать мгновенного эффекта от изменения диеты. Для того чтобы получить аналогичную дозу вещества, как ту, которую дают лабораторным мышам, вам понадобится выпить от сотни до тысячи бокалов красного вина.

Противопоказания

Противопоказанием к приему ресвератрола является употребление болеутоляющих средств, в том числе аспирина.

Как работает ресвератрол?

Вещество снижает воспаление в теле, а также оказывает влияние на производство гормонов, циркуляцию крови и запасы жиров. Исследования показывают функционирование ресвератрола одним из следующих способов:

1. Ограничивает производство сфингозинкиназы и фосфолипазы D, двух молекул, которые, как известно, вызывают воспаление. Исследования продемонстрировали способность ресвератрола подавлять экспрессию и активность ферментов циклооксигеназы, связанных с воспалительными реакциями, которые повреждают ткань по всему телу. Хотя организм естественным образом создает воспаление как средство лечения и защиты, например, для противодействия бактериям и вирусам как части иммунной системы, состояние хронического или постоянного воспаления не является здоровым состоянием, в котором он находится. С возрастом увеличивается риск почти для каждой болезни.

2. Понижает уровень инсулина, что может быть ключом к сохранению молодости, здорового веса и избавлению от риска диабета. В исследованиях компании Sirtris Pharmaceuticals было установлено: принятие ресвератрола понижает уровень глюкозы и инсулина, что делает вещество полезным для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни.

3. Способствует митохондриальному дыханию и глюконеогенезу, другими словами, помогает митохондриям, которые питают клетки энергией для нормальной работы.

4. Способствует нормальной циркуляции крови, предотвращая повреждение артерий, улучшая защиту мозга и сокращает вероятность болезни Альцгеймера. Возможно, вещество может снизить риск ишемической болезни, депрессии, шизофрении, аутизма и биполярного расстройства.

5. Было установлено то, что ресвератрол оказывает положительное влияние на фактор роста эндотелия сосудов, то есть восстанавливает поврежденные кровеносные сосуды.

6. Поскольку ресвератрол контролирует высвобождение провоспалительных молекул, он, имеет преимущества для предотвращения аутоиммунных заболеваний. Также вещество положительно изменяет кишечную микрофлору, влияет на пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток.

7. Наконец, в качестве мощного антиоксиданта борется с повреждениями свободных радикалов, которые могут увеличить риск развития рака. Ресвератрол глубоко проникает в ядро и митохондрии каждой клетки, улучшая восстановление клеток и тканей. Вещество модулирует апоптоз (разрушение вредных клеток) и поэтому (вероятно) обладает противораковыми свойствами. Исследования показали, что ресвератрол вызывает апоптоз активированных Т-клеток и подавляет рост опухолей, в дополнение к действию против рака.

Лучшие источники в пище

Зная о полезных свойствах ресвератрола хочется разобраться в том, достаточно ли мы получаем его из пищи, которую употребляем. Мы подготовили список продуктов и напитков, которые стоит включить в рацион, соблюдая умеренные объемы:

Красный виноград и красное вино. В белом вине тоже есть ресвератрол, но его объемы значительно меньше из-за того что гроздья винограда извлекаются ранее в процессе виноделия.

Различные виды чаев, включая чай Itadori.

Темный шоколад и сырое какао

Брусника

Черника

Ягоды малины

Черника

Клюква

Фисташки

Стоит рассказать о том, что в различных растительных источниках присутствую разные формы вещества. Например, в винограде и арахисе присутствуют транс-ресвератрол-глюкозиды, а в красном вине цис- и транс-ресвератрол агликоны.

Отзывы врачей

Свое мнение о ресвератроле высказал известный кардиолог из Нью-Йорка доктор Мехмет Оз. Мнение специалиста было высказано в эфире популярного шоу Опры Уинфри на американском телевидении в 2009 году.

Оз рекомендовал принимать ресвератрол в капсулах как противовозрастное средство:

80% полезных свойств красного вина приходится не на алкогольную составляющую, а на ресвератрол, присутствующий в каждом бокале.

Доктор рекомендовал употреблять бокал красного вина ежедневно. Но для того чтобы избежать негативных последствий, его можно заменить употреблением добавки в капсулах.

К сожалению для врача, его высказывание стало использоваться производителями капсул в качестве рекламы, после чего прошло более 50 судебных процессов и доктор более не комментировал полезные свойства вещества.

Следующий комментарий от врачей пришелся на Давида Синклера из Гарвардской медицинской школы. Он опубликовал информацию о снижении смертности крыс на 31% при употреблении вещества. Позже Синклер сообщил, что животные получали вещество в высокой дозировке.

Противоположное мнение высказали врачи из Jama Internal Medicine, указав на то, что вещество не может использоваться для борьбы с воспалением или рассматриваться как средство против рака или болезней сердца.

Похожее мнение высказал Ричард Семба из Университетской больницы Джона Хопкинса. Доктор провел исследование на 783 пожилом пациенте и сделал вывод о том, что содержание пищевого ресвератрола в моче никак не влияет на продолжительность жизни.

6 Причины НЕ покупать ресвератрол

Вы покупаете расхваленный продукт на пике его популярности. Это может быть очередной "суперфуд", а может быть настоящий суперфуд. Никто не скажет точно.

Это может быть очередной "суперфуд", а может быть настоящий суперфуд. Никто не скажет точно. Вещество недостаточно изучено и актуальные исследования проводились на животных. Неизвестна правильная дозировка вещества и эффективность длительного употребления.

Неизвестна правильная дозировка вещества и эффективность длительного употребления. В исследованиях ресвератрола приняли участие специалисты получившие дурную славу. К примеру доктор фармацевтики Dipak K. Das был уличен в фальсификации фактов в 2012 году. Его статьи удалены из журналов, но многие другие журналы ссылались на его исследования и эти факты приводятся ими как объективные.

К примеру доктор фармацевтики Dipak K. Das был уличен в фальсификации фактов в 2012 году. Его статьи удалены из журналов, но многие другие журналы ссылались на его исследования и эти факты приводятся ими как объективные. Основным источником вещества является красное вино, а его злоупотребление может привести к проблемам с печенью.

Лаборатория ConsumerLab.com изучила 23 производителя ресвератрола и сделала вывод о том, что разница в цене за одно и тоже вещество может достигать 300%.

Вы можете получить это вещество, а также многие другие необходимые вашему организму, если начнете питаться правильно.

3 Причины купить ресвератрол

Это натуральное вещество, которое показало свои полезные свойства и теоретически решает многие серьезные проблемы.

теоретически решает многие серьезные проблемы. Цена на ресвератрол не слишком высока, а возможная польза может достигать сохранения жизни.

а возможная польза может достигать сохранения жизни. У продукта хорошие отзывы и покупатели ресвератрола довольны полученным эффектом.

Заключение

Ресвератрол — это одна из самых перспективных добавок, которую активно изучают. Он защищает организм от ряда болезней и способствует улучшению состояния при ряде распространенных хронических заболеваний: рака, болезни сердца и снижения когнитивных функций.

Тем не менее эффективность ресвератрола до сих пор не известна, поэтому нельзя с уверенностью назвать точную дозировку. Специалисты изучают прием добавки в объеме от 100 до 500 мг. Согласно исследованиям, этот объем обладает наиболее ярко выраженным положительным эффектом.

Ресвератрол хорошо переносится большей частью испытуемых. Единственные замеченные побочные эффекты — это расстройство желудочно-кишечного тракта. Не было отмечено никакой токсичности вещества даже при приеме высокой дозы.

Единственное исключение - пациенты, принимающие антикоагулянты. Им следует обязательно предварительно проконсультироваться по данному вопросу с квалифицированным специалистом.

Среди добавок антиоксидантов, способствующих долгой жизни, ресвератрол является одной из самых многообещающих.

Он безопасен и эффективен. Множество исследований подтверждает потенциальную пользу приема данной добавки для долгой и здоровой жизни.опубликовано econet

Автор Анна Стрельцова

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