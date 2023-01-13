РАСТОРОПША: Для здоровья печени, почек и мозга

РАСТОРОПША содержит флавоноид силимарин, который отвечает за ее пользу, в том числе за защиту печени и антиоксидантные, противовирусные и противовоспалительные свойства. ✅Расторопша также имеет потенциал противораковых и защищающих от диабета свойств и поддерживает здоровье почек, мозга и сердца.

Расторопша – это трава, которая использовалась в течение тысяч лет для поддержания здоровья печени, почек и желчного пузыря. Она содержит флавоноид силимарин, который, как считается, отвечает за многие из ее полезных эффектов, в том числе за защиту печени и антиоксидантные, антивирусные и противовоспалительные свойства.

Джозеф Меркола: польза расторопши

Расторопша снимает воспаление клеток с помощью двухфазного процесса

Помимо печени: для чего еще полезна расторопша?

4 преимущества расторопши для здоровья

О чем стоит подумать перед тем, как начать выращивать расторопшу

Как хранить расторопшу

Рецепты с расторопшей: как добавить ее в свой рацион

Изначально произраставшая в Средиземноморье, расторопша распространилась по всему миру и в некоторых районах считается сорняком, несмотря на ее терапевтический потенциал. Когда листья измельчаются, они выпускают млечный сок, придавая этой траве ее характерное название (англ. milk thistle – «молочный чертополох»).

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Силимарин, ее активный компонент, фактически представляет собой группу соединений (силибинина, силидианина, и силикристина), которые работают вместе, чтобы принести пользу здоровью. Как силимарин защищает печень?

Во-первых, это анти-фиброзное вещество, а значит, оно предотвращает образование рубцов, и действует в качестве «агента, блокирующего токсины» путем ингибирования связывания токсинов с рецепторами клеточных мембран печени.

Мало того, что силимарин используется для лечения алкогольной болезни печени, острого и хронического вирусного гепатита и вызванных токсинами заболеваний печени, но в опытах на животных было показано, что это мощное соединение уменьшает повреждение печени, вызванное рядом лекарственных препаратов и токсинов из окружающей среды, в том числе:

Ацетаминофеном (Тайленол)

Четыреххлористым углеродом (вероятный канцероген, распространенный в строительных материалах и моющих средствах)

Излучением

Избытком железа

Фенилгидразином (ядовитая жидкость)

Алкоголем

Бледной поганкой (ядовитый гриб)

Химиотерапией

Психотропными препаратами

Расторопша снимает воспаление клеток с помощью двухфазного процесса

Противовоспалительные эффекты расторопши являются одним из ее главных достижений, и недавние исследования предполагают, что это достигается, отчасти, использованием двухфазного процесса, аналогичного другим полезным природным соединениям, таким как куркумин (содержащийся в куркуме) и EGCG (эпигаллокатехин галлата, компонент зеленого чая).

Исследование показало, что первая фаза клеточного ответа на силимарин это быстрое увеличение экспрессии генов, ассоциированных с клеточным стрессом, в частности стрессом эндоплазматического ретикулума (ER). В тяжелых случаях это может привести к гибели клеток, которая иногда может быть полезна (например, при раке).

Второй этап включает в себя более длительное подавление экспрессии гена, связанного с воспалением. Наряду с ингибированием воспалительных сигнальных путей, силимарин также:

Активирует активируемую АМФ протеинкиназу (AMPK) — AMPK это фермент в клетках вашего тела. Его иногда называют «главным метаболическим переключателем», потому что он играет важную роль в регуляции обмена веществ. Согласно Natural Medicine Journal:

«AMPK запускает каскад событий внутри клеток, которые участвуют в поддержании энергетического гомеостаза ... AMPK регулирует биологическую деятельность, которая нормализует дисбаланс липидов, глюкозы и энергии.

Метаболический синдром проявляется, когда эти регулируемые AMPK пути выключаются, запуская синдром, который предполагает гипергликемию, сахарный диабет, нарушение липидного обмена, а также энергетический дисбаланс.

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... AMPK помогает координировать ответ на эти стрессоры, переводя энергию на клеточное восстановление, поддержку или возвращение к гомеостазу и повышению вероятности выживания.

Гормоны лептин и адипонектин активируют AMPK, что может быть так же полезно, как физические упражнения, диета и потеря веса, то есть как перемены в образе жизни, оказывающие положительное влияние при целом ряде недугов».

Ингибируют мишень рапамицина у млекопитающих (mTOR) — Это, с большой вероятностью, приносит пользу, ведь когда путь mTOR активирован, он может увеличить риск развития рака. Это древний путь, но он был оценен по достоинству сравнительно недавно и стал известен менее 20 лет назад.

Есть шанс, что ваш доктор не изучал его в медицинской школе и даже не знает о его существовании. Многие новые лекарства от рака нацелены на его использование. Препараты, задействующие этот путь, также давали животным, чтобы резко увеличить срок их жизни.

Помимо печени: для чего еще полезна расторопша?

Расторопша содержит силимарин и силибин, антиоксиданты, которые известны защитными свойствами печени от токсинов, в том числе от воздействия алкоголя. Силимарин не только увеличивает уровень глутатиона (мощный антиоксидант, который имеет решающее значение для детоксикации печени), но он также может помочь регенерации клеток печени.

Однако не стоит думать о расторопше только как о траве для здоровья печени, так как она имеет множество дополнительных преимуществ. Среди них потенциальные противораковые эффекты. Как сообщили в Американском ботаническом совете (ABC):

«Ряд исследований, как в пробирке, так и в естественных условиях, позволяют предположить, что расторопша потенциально полезна при лечении или профилактике различных видов рака: она ингибирует клетки рака простаты и усиливает их апоптоз (запрограммированную гибель клеток); ингибирует рост и стимулирует регрессию опухолей кожи при местном нанесении;

... [И]нгибирует индукцию плоскоклеточного рака клеток языка; уменьшает число случаев опухолей мочевого пузыря; ингибирует рост и синтез ДНК рака груди и шейки матки; уменьшает частоту развития вызванной лекарствами аденокарциномы толстой кишки и ингибирует пролиферацию лейкозных клеток.

Силибин полезен при гормонорефрактерном раке предстательной железы человека и может повысить эффективность фактора некроза опухоли и химиотерапии на основе (TNF)-альфа. Действительно, его защищающие печень эффекты при химио- и лучевой терапии могут быть так же полезны для раковых больных, как противоопухолевые эффекты расторопши, особенно при устойчивых к лекарствам видах рака.

... Больные с опухолями головного мозга с метастазами, которые принимали расторопшу и жирные кислоты омега-3 перед облучением, чаще выживали и испытывали меньше побочных эффектов.

На основе ряда фармакологических исследований, авторы полагают, что нанесение силимарина будет полезным дополнением к солнцезащитному крему от вызванного ультрафиолетом-B рака кожи.

Они рекомендуют специалистам включить стандартизированные лекарства из расторопши в программы лечения рака, особенно в случаях, где есть повреждения или потенциальные повреждение печени или почек из-за аллопатической терапии».

Еще 4 потенциальных преимущества расторопши для здоровья

Помимо здоровья печени и защиты от рака, расторопша также может быть полезна для:

1. Здоровья почек — влияние расторопши на почки «аналогично ее воздействию на печень». Это показывает ее потенциал для стимуляции регенерации клеток в почках и может оказаться полезным даже для пациентов на диализе.

2. Здоровье сердца — Расторопша повышает уровень полезного холестерина ЛПВП и снижает риск развития атеросклероза. Силимарин также может помочь снизить кровяное давление.

3. Сахарный диабет — Среди людей с сахарным диабетом, те, кто принимал силимарин в течение четырех месяцев, испытали улучшение гликемического профиля, в том числе значительное снижение гликированного гемоглобина (HbA1c - это показатель среднего уровня сахара в крови за последние три месяца), глюкозы в крови натощак, общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов по сравнению с теми, кто принимает плацебо. Расторопша может также улучшить контроль уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом.

4. Здоровье мозга — Расторопша имеет нейропротекторное свойство и ранние исследования предполагают, что она может быть полезна при множественном склерозе и болезни Паркинсона. Исследования на животных также показывают, что силимарин может подавлять образование амилоидного бета-белка (токсичного белка, связанного с болезнью Альцгеймера), помогая тем самым ее предотвратить.

Ко всему прочему, расторопша безопасна и хорошо переносится большинством людей с незначительными побочными эффектами. ABC сообщил:

«В целом, расторопша признана безопасной и хорошо переносимой травой с ограниченным неблагоприятным профилем событий аналогично плацебо. Несмотря на отсутствие краткосрочных испытаний потребления большого количества силимарина здоровым населением, в условиях ограниченного количества имеющихся испытаний очевидно, что расторопша вполне безопасна ... стандартная пероральная форма, содержащая 70-80% силимарина в дозировке 420 мг ежедневно, была безопасна до 41 месяца приема, а также не сообщалось о значительной реакции на препарат.

Большинство сообщений о неблагоприятных эффектах не имеет отношения к продукту, или их трудно отделить от сопутствующих заболеваний. Побочные эффекты, связанные с пероральным приемом расторопши редки и включают проблемы желудочно-кишечного тракта... При дозах, превышающих 1,5 г в день, слабительный эффект возможен за счет увеличения секреции и притока желчи. Также отмечались легкие несерьезные аллергические реакции».

Если вы беспокоитесь о здоровье печени или почек, или заинтересованы в каком-либо из потенциальных противораковых, противодиабетических и укрепляющих сердце свойств силимарина, подумайте о приеме высококачественной добавки расторопши. Силимарин в продуктах питания вы можете найти в артишоках, куркуме и кориандре (кинзе), хотя расторопша является самым богатым из известных источников.

О чем стоит подумать перед тем, как начать выращивать расторопшу

Прежде чем вы подумаете о посадке расторопши в своем саду, имейте в виду: это очень агрессивный сорняк, который может быстро распространяться не только по всему двору, но и на соседние газоны. Расторопша также токсична для скота, поэтому если вокруг вашего дома бродят животные, не сажайте его на открытом воздухе.

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Расторопша может расти в любом типе почвы, даже в почве низкого качества. Сажайте семена на глубину по крайней мере четверть дюйма сразу после последнего мороза. В идеале поместите их в место, которое хорошо освещается солнцем. Когда вы заметите, что цветы начинают высыхать и формируется белый пух (как у одуванчика), они готовы к сбору урожая.

Как хранить расторопшу

Лучше всего поместить соцветия в бумажный пакет, а затем хранить в сухом месте. Это позволит процессу сушки продолжаться. Когда вы будете уверены, что они высохли, похлопайте по мешку несколько раз, чтобы отделить семена от соцветий. Семена лучше всего хранить в сухом герметичном контейнере. Вынимайте их, только когда будете готовы их использовать.

Рецепты с расторопшей: как добавить ее в свой рацион

Есть множество способов добавить расторопшу в пищу. Перемолотые в порошок семена можно насыпать в салаты или добавлять в коктейли и овощные соки. Вы также можете добавить стебли, цветы, листья и корни в салаты, сырые и приготовленные блюда.

Из расторопши также можно заварить чай. Некоторые магазины здорового питания продают готовый к употреблению чай из расторопши, но вы можете приготовить его самостоятельно, используя семена. Вот рецепт, который вы можете попробовать:

Чай из расторопши

Ингредиенты:

Высушенные семена и листья расторопши

Горячая вода

Сырой мед (по желанию)

Способ приготовления

Приготовление:

Измельчите семена и листья и поместите их в муслиновый мешочек.

Оставьте его завариваться в горячей воде на пять минут.

Добавьте чайную ложку сырого меда для вкуса.опубликовано econet

доктор Джозеф Меркола

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