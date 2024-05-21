Расслабляем диафрагму – мышцу, влияющую на овал лица и самочувствие

Очень важная мышца в нашем теле - грудо-брюшная ДИАФРАГМА. Она не только участвует в процессе дыхания, но и влияет буквально на весь организм.
При спазмированной диафрагме мы не можем сделать полноценный вдох и выдох, соответственно ухудшается снабжение организма кислородом, а это напрямую влияет на наше самочувствие. Также, из-за спазма диафрагмы, нарушается лимфоток, из-за чего появляется отечность тела и лица.
Укорачиваются мышцы шеи, что ведет не только к появлению колец Венеры, но и поплывшему овалу, и второму подбородку. А дальше и к ухудшению кровоснабжения головы.
Что влияет как на качество тканей лица, так и на процессы, идущие в головном мозге.
Спазм диафрагмы может вызывать головные боли.
Также, это одна из причин сутулости и болей между лопаток, и в поясничном отделе.
Вот почему, начиная работать с телом и лицом, в числе первого, наравне с проработкой триггерных точек, надо снимать спазм с диафрагмы.
А спазмируется она очень легко – от стрессов, от неправильной позы, в которой мы привыкли сидеть. То есть в наше время это есть практически у всех.
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Посмотрим, как выглядит диафрагма и где она находится:
Грудно-брюшная диафрагма
Что она делает?
При вдохе она опускается в живот, при выдохе поднимается вверх, к ребрам.
Работать с ней очень легко.
Я покажу простые упражнения, которые позволят быстро расслабить диафрагму и увеличить ее эластичность.
1. Из положения стоя. Максимально выдохнули, закрыли горловую щель, чтобы вдох не осуществился произвольно.
Наклонились вперед, подтянули живот к ребрам, выпрямились.
Мышцы живота во время упражнения расслаблены. Держим так пока комфортно. Отпускаем живот, потом горло, чтобы вдох получился медленный и плавный, ни в коем случае не резкий. Очень аккуратно вдыхаем.
2. Выполнили все то же, что в упражнении 1. Затем поднимаем руки вверх над головой и немного отклоняемся назад, до комфортного растяжения в области живота.
3. Делаем то же самое, что в упражнении 1. Дальше поднимаем руки над головой, и выполняем плавные наклоны в стороны. Опять же, до комфортного растяжения.
Все упражнения можно повторять 2-3 раза.
На видео я показываю, как выполнять упражнения.
Будьте красивыми! опубликовано econet
Автор Татьяна Новикова
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Источник: https://econet.by/
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