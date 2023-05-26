Ранние признаки воспаления поджелудочной железы

Поджелудочная железа - ключевой орган эндокринной и пищеварительной систем. На работе поджелудочной пагубно сказывается употребление спиртного, курение, жареная, острая, жирная пища. Если возникли первые признаки воспаления, следует срочно обратиться к врачу.
Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Причинами воспаления становятся желчные камни, употребление спиртных напитков и медикаментозных препаратов, вирусные инфекции. Панкреатит развивается за короткое время и проходит через несколько дней, но воспаление может длиться несколько недель. Это острый панкреатит. Когда воспаление сохраняется и неуклонно разрушает работу поджелудочной, речь идет о хроническом панкреатите.
Этот орган имеет важное значение в поддержании гомеостаза:
Важно выявить панкреатит на начальной стадии, когда нанесенный ущерб организму пока мал и нет осложнений, характерных для запущенного воспаления поджелудочной.
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Будет не совсем верным назвать это болью. Но наблюдается ощущение жжения, покалывания, зуда. Спустя короткое время эти симптомы сменит боль верху живота, правом / левом подреберье, опоясывающего характера.
Обычно беспокоит во время / после еды, тем более если вы употребляли жирную, белковую пищу или спиртные напитки.
Таким образом организм бережет себя от переедания, которое может обострить болезненное состояние.
На уровне подсознания отсекается важный триггер панкреатита.
Кал становится жидким, кашеобразным, возможны вкрапления частиц. Это фракции непереваренной пищи, которых при панкреатите будет все больше из-за дефицита ферментов.
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Если недуг прогрессирует, не исключены высокая температура, дрожь, вялость. Это говорит о том, что поджелудочная железа воспалена.
Когда пища недостаточно переваривается, организм стремится избавиться от её излишков.
Если вы обнаружили у себя первые симптомы воспаления поджелудочной железы, имеет смысл как можно скорее обратиться за консультацией к доктору, чтобы не допустить ухудшения состояния.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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