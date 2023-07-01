Психосоматические причины появления акне

Причину появления прыщей редко связывают с психосоматическими заболеваниями – расстройствами организма, на которые повлияло эмоциональное состояние человека. В этом случае, психосоматика может объяснить связь между акне и психическими сбоями в организме. Если на лице часто появляются прыщи и другие высыпания, то следует понять, по какой причине это может произойти.

Прыщи характерны для подросткового возраста, когда молодые люди чувствуют неуверенность, особенно остро переживают, что могут не понравиться окружающим и неосознанно пытаются отгородиться от всего мира. Это дистанцирование, блок, которым они себя отгораживают, появляются еще до возникновения высыпаний. Подросток закрывается, чувствует себя недостаточно красивым (по сравнению с моделями из модных журналов или сериалов) и результатом становится целая россыпь красных пятен, которые усиливают желание спрятаться от общения.

Откуда появляются акне?

Врачи говорят, что прыщи начинают появляться в подростковом возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма. Как раз тогда, когда ребенок подрастает и начинает оценивать себя. Самооценка является неотъемлемой частью человеческой психики, и здесь ни чего не поделаешь.

В это время и начинают работать гормоны, на которые также активно влияет эмоциональное состояние. И если обычную гормональную работу незаметно, то «бушующие гормоны» проявляют себя наглядно. Степень проявления будет целиком зависеть, насколько ребенок подготовлен к восприятию себя.

Одобрительное отношение родителей к своему чаду, похвала его внешности (не важно, насколько она правдива), успокоит его, поднимет самооценку, заставит более адекватно видеть свое место в окружающем мире. А если родители «прохаживаются» насчет недостаточно тонкой талии, кривоватых ног или маленького роста, то их насмешливые слова будут портить жизнь еще долгие годы, пока он не вырастет до тех пор, когда отбросит их осознанно.

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Но пока самооценка своей привлекательности еще «на нуле» и никакой осознанности нет, переживания заставляют бушевать гормоны, и в глубине кожи образуются воспалительные процессы, которые вылезают наружу в виде акне. Постепенно формируется замкнутый круг. Низкая самооценка порождает возникновение прыщей, которые ввергают в ужас и подросток уже не сомневается в своем уродстве, что провоцирует еще больший рост высыпаний.

Основные психосоматические причины появления прыщей у подростков:

нарушение эмоционального контакта с родителями;

привлечение внимания окружающих к своей персоне;

чрезмерная авторитарность родителей и игнорирование чувств и желаний ребенка;

гиперопека – действует так же, как и игнорирование чувств;

финансовая несостоятельность – чаще у мужчин;

неприятие собственной внешности;

внутренние конфликты (с противоположным полом, школьные, домашние и т. д.);

неосознанное наказание себя, за какой-то поступок.

Главная функция человеческой кожи – это защита организма от вредного воздействия окружающей среды. Любая попытка человека отгородиться – от проблем, конфликтов, других людей или неприятие самого себя порождает проблемы с кожей. Даже, если подростку нравится его собственная внешность, но его постоянно за что-то ругают: поведение или оценки, а может, за неряшливость, он будет избегать тех, кто его отчитывает, отгораживаться от них, «наращивать защитный барьер».

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Как избавиться от прыщей?

Врачи советуют родителям подростков, который сильно беспокоят прыщи, уехать на время от благ цивилизации, где спрятать от ребенка все зеркала. Этот способ практикуют большинство американских и европейских психотерапевтов. Он заключается в том, что, не видя своей проблемы, человек забывает о ней и тем самым, прерывает замкнутый круг.

Подросток избавляется не только от мыслей о своей внешности, но также от пагубной привычки постоянно выдавливать прыщи, и тем самым, только увеличивать их количество. А задача родителей – постоянно поддерживать своего ребенка, убеждать его в своей безусловной любви и привлекательности своей внешности. И проблема постепенно исчезнет.опубликовано econet

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